La Junta licitará en breve la redacción del anteproyecto de la ciudad de la justicia de Jerez

La Junta de Andalucía prevé licitar "en breve" los trabajos de redacción del anteproyecto de la ciudad de la justicia de Jerez. Es la estimación apuntada en la jornada de este viernes por el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, que estuvo en la ciudad para asistir a la entrega de la Gran Cruz al Mérito de la Abogacía al decano de los abogados de Jerez, Federico Fernández Rodríguez.

Ya se ha cumplimentado una primera fase de este demandado proyecto, que conllevará la futura concentración en un solo enclave de las distintas sedes judiciales que hay actualmente en la ciudad, con la aceptación y posterior cesión del suelo donde se construirá por parte de la administración autonómica. Así, y tal y como se acordó el pasado año, el futuro equipamiento judicial se construirá en un solar de propiedad municipal situado en la avenida Puerta del Sur, en las inmediaciones del centro de salud de la zona sur de la ciudad.

Una vez elegido el emplazamiento, el consejero de Justicia afirmó que está ultimando los trámites necesarios para poder licitar el estudio de necesidades de esta futura infraestructura judicial. Por lo tanto, el responsable autonómico señaló que a lo largo de la primera mitad del próximo año se podrá conocer un esbozo de lo que será la futura ciudad de la justicia. Una vez se cuente con el documento, ya se podrá elaborar el proyecto técnico de obras y licitar una inversión muy demandada por los agentes judiciales del partido judicial jerezano.

La futura ciudad de la justicia de Jerez se proyectará sobre una parcela de más de 28.700 metros cuadrados. Según los planes iniciales apuntados meses atrás por el organismo autonómico, la ejecución se hará por fases puesto que, en primer lugar, se trasladarán los órganos judiciales que están en la sede de la avenida Tomás García Figueras así como en la calle Índico (en Merca-80), donde se encuentran los juzgados de primera instancia, instrucción y violencia sobre la mujer. En una siguiente fase, se trasladarían las unidades judiciales de la avenida Alcalde Álvaro Domecq, que actualmente acogen los juzgados de lo penal, menores, social y la sección octava de la Audiencia Provincial.

Unos juzgados en plena transformación

Antes de asistir al reconocimiento al decano de los abogados jerezanos, el consejero estuvo en Cádiz reunido con los agentes judiciales para abordar la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia en la provincia. Ya se ha desarrollado dos fases de este cambio normativo que supone una importante modificación de las estructuras de los juzgados. En el caso del partido judicial jerezano, las modificaciones entrarán en vigor a finales de este año donde los juzgados se transformarán en tribunales de instancia.

Precisamente, la Consejería de Justicia aprobó a principios de semana las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) en los partidos judiciales que se reestructurarán a final de año —la distribución de puestos ha sido cuestionada por los principales sindicatos, quienes le han reprochado al organismo autonómico que no se haya negociado—. En el caso de Jerez se ha establecido 211 puestos de funcionarios repartidos entre 116 adscritos al servicio común de tramitación de los tribunales de instancia y del servicio común de la Audiencia Provincial, 50 para el servicio común general, 38 para el servicio común de ejecución y siete para el registro civil. Según la Junta de Andalucía, para esta transformación se han creado cinco puestos de jefatura.

Además de esta reestructuración, la nueva normativa establece que los juzgados de violencia sobre la mujer pasarán a tener competencias sobre todo tipo de delitos sexuales, haya o no relación sentimental entre agresor y víctima. En el caso de Jerez, el magistrado del Juzgado de Instrucción número cinco pasará a ser juez en la sección de violencia sobre la mujer, una medida cuestionada por los jueces del partido judicial jerezano, con el respaldo del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para ello, la Junta de Andalucía ha decidido que una plaza genérica de funcionario pase a ser de tramitador especializado en violencia sobre la mujer, un refuerzo que algunos sindicatos han calificado de insuficiente.

Sobre este asunto, el consejero incidió en que esta reforma, propiciada por un cambio del Gobierno central, está siendo asumido con el "esfuerzo económico" exclusivo de la Junta de Andalucía de más de "un millón de euros" para adecuar las sedes judiciales y reforzar el personal. Para ello, agradeció la predisposición de "jueces, fiscales y funcionarios" al estar muy "involucrados" en que esta reestructuración salga adelante "lo mejor posible".