La consejera sobre la ampliación de horarios comerciales en Jerez: "El PSOE jugó a hacer política con los trabajadores y los comerciantes"

El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló la ampliación de los días de apertura de los grandes centros comerciales en Jerez que aprobó la Junta de Andalucía en 2022 aún no es firme puesto que las grandes empresas de distribución ya han anunciado que lo recurrirán. Mientras tanto, la Consejería de Empleo, que es la administración competente para este tipo de permisos —se realiza mediante una figura que se denomina Zona de Gran Afluencia Turística a efectos de horarios comerciales (ZGAT)—, está a la espera de la firmeza de la sentencia para poder establecer una nueva regulación.

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, compareció en la tarde de este miércoles en el Parlamento andaluz a petición del PSOE, que reclamó conocer qué ámbito temporal, periodos y vigencia tiene pensado su consejería para declarar una ampliación de los horarios comerciales tanto en Jerez como en Córdoba. La responsable de esta consejería defendió su gestión en este procedimiento volviendo a señalar que en 2022 se aprobó una ZGAT para Jerez puesto que el Ayuntamiento "no presentó" propuesta alguna —únicamente lo hizo en el periodo de alegaciones— y mostró su predisposición a posibles revisiones siempre y cuando se propuestan presentadas por el Ayuntamiento y "de acuerdo con la ley".

La parlamentaria socialista Olga Manzano acusó a la consejera de actuar "en función de los intereses de las grandes superficies" y de "ningunear" a los ayuntamientos de Jerez, Córdoba o Granada que pidieron "ZGAT más restrictivas" y consensuadas con los agentes comerciales. En este sentido, aseguró que la sentencia del TSJA que anula la resolución de Jerez, que ampliaba de 16 a casi 40 los domingos de apertura autorizados para las grandes superficies, es "una enmienda totalidad" a la política de la Consejería en esta materia.

En su respuesta, la consejera de Empleo cargó contra el PSOE puesto que, a su entender, cuando estuvo al frente del Ayuntamiento de Jerez no hizo su "trabajo". "La ZGAT de Jerez se declaró de oficio porque el Ayuntamiento jugó a política con los trabajadores y los comerciantes", aseveró Blanco. En este sentido, le reprochó que no presentara una propuesta en tiempo y forma y únicamente lo hiciera en periodo de alegaciones presentando unos datos que, a su entender, no justificaban que la libertad de horarios se limitaba al centro histórico puesto que en ella se recogía que el "48% de los alojamientos turísticos" estaba en esta zona. Por este motivo, alegó que la Junta está obligada "por ley" a declarar "de oficio" la ampliación de horarios a todo el término municipal al no haber una propuesta del Consistorio suficientemente sustentada.

Ahora bien, aseveró que, ya durante el procedimiento judicial, el Ayuntamiento, "ya gobernado por el PP", presentó un nuevo informe que elevaba al 63% la concentración de hospedajes turísticos en el centro de la ciudad", unos dígitos en los que se basa la sentencia del TSJA para anular la declaración de zona de gran afluencia turística que se decretó a finales de 2022. Tras esto la consejera señaló que la normativa permite revisiones de las ampliaciones de horarios comerciales. "Si los ayuntamientos aportan una nueva ZGAT, las estudiaremos y aprobaremos de acuerdo con la ley", concluyó.

El Ayuntamiento de Jerez ya ha aprobado en pleno que presentará una nueva propuesta para que únicamente se aplique la ampliación de días autorizados de apertura al centro histórico.

Por el momento, las grandes superficies comerciales de Jerez mantienen que abrirán durante los festivos de Semana Santa.