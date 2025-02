El Ayuntamiento de Jerez pedirá a la Junta que solo las grandes superficies del centro abran los festivos de Semana Santa

El Ayuntamiento de Jerez propondrá a la Junta de Andalucía que únicamente las grandes superficies comerciales ubicadas en el centro de la ciudad puedan abrir durante los festivos de Semana Santa. También pedirá que se permita la apertura de los centros comerciales de la ciudad, aunque de manera extensiva a toda la ciudad, durante todo el fin de semana del Gran Premio de España de Motociclismo.

Este es el planteamiento que el pleno municipal ha aprobado este jueves y que, tras pasar por una junta de gobierno local, será remitido al organismo autonómico. Este es consecuencia de un informe que encargó el Ayuntamiento a una consultora sobre la incidencia de la ampliación de horarios comerciales que aprobó la Junta a finales de 2022 y que fue analizada el miércoles por el consejo social de la ciudad, que elaboró la propuesta que cuenta con el visto bueno de la corporación municipal.

Mientras, la Consejería de Empleo volvió a señalar este jueves que cumplirá con la sentencia del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) que ha anulado la resolución con la que declaró una zona de gran afluencia turística (ZGAT) que permitió que desde 2023 los centros comerciales hayan podido abrir todos días feriados de los meses de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre, así como durante la Semana de Pasión y el fin de semana de Gran Premio de Motociclismo. A

Ahora bien, fuentes del organismo autonómico señalaron que la decisión que se adopte sobre los horarios comerciales en Jerez está a expensas de lo que ocurra con el proceso contencioso puesto que el pronunciamiento no es firme aún. De hecho, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) ya ha anunciado que recurrirá el fallo del alto tribunal andaluz. Tal y como reza la sentencia, las partes tienen 30 días para decidir si presentan un recurso o no por lo que Empleo esperará a que acabe el plazo para adoptar una decisión.

La normativa autonómica obliga a una ciudad como Jerez a contar con una zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales, una figura jurídica que permite a las grandes superficies abrir más domingos y festivos de los que establece el calendario autonómico por ser enclaves con una alta presencia de turistas. Y Jerez lo es no solo por su población sino por superar las 600.000 pernoctaciones en un año en alojamientos turísticos .

Una propuesta "ajustada a la realidad turística"

La propuesta del Ayuntamiento va encaminada a reducir la delimitación tanto temporal como espacial de la ampliación de domingos y festivos de apertura de las grandes superficies al mantener el argumento de que es el centro de Jerez la zona que concentra mayor actividad turística, de ahí que entienda que debe ser en este espacio donde se aplique la libertad de horarios. Este planteamiento se aprobó por urgencia este jueves durante un pleno celebrado en el Consistorio —la proposición se llevó por vía de urgencia—.

No obstante, y a pesar de la unanimidad entre todos los grupos, no faltaron los reproches entre gobierno y oposición. Como era de esperar, el ejecutivo le reprochó al PSOE que, durante su gobierno, no presentara una propuesta de delimitación de ZGAT para Jerez. La delegada de Empleo y Comercio, Nela García, señaló que la propuesta que se hace ahora está "ajustada a la realidad turística de Jerez".

En cambio, los socialistas defendieron su gestión en este asunto reprochándole a la Junta no atendiera sus alegaciones y esté rectificando ahora "a base de sentencias", según lo apuntado por la concejala y exalcaldesa, Mamen Sánchez. Por su parte, Raúl Ruiz-Berdejo, en representación de La Confluencia, defendió la propuesta para que sea "lo más restrictiva posible" para defender así las condiciones laborales de los trabajadores.

La Junta, a expensas de los recursos

Mientras tanto, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, defendió la gestión de su departamento en este procedimiento reiterando que en su momento se aprobó una resolución de ampliación de la ZGAT de Jerez teniendo en cuenta los datos de concentración de alojamientos turístico que le aportó el Ayuntamiento de Jerez durante el procedimiento. "Si no está bien delimitado o justificado por el Ayuntamiento, la Junta tiene la obligación de determinar la ZGAT para toda la ciudad porque así lo dice una ley nacional", señaló en declaraciones a los periodistas durante un acto celebrado en la zona residencial onubense de Islantilla.

Así, volvió a asegurar que la Consejería no tuvo constancia de los porcentajes de distribución de alojamientos turísticos que el Ayuntamiento aportó durante el procedimiento judicial que hubieran permitido, según su explicación, justifivcar una ampliación de horarios limitada al centro histórico, tal y como pedía el Consistorio —según lo apuntado por el organismo autonómico se pasó de una concentración del 48 al 62% de plazas turísticas en el casco histórico—. En esta misma línea, volvió a recordar que el Ayuntamiento de Jerez no presentó una propuesta, de ahí que la administración autonómica actuara de oficio en este procedimiento.

Fuentes de la Consejería explicaron que se adoptará una decisión sobre una nueva zona de gran afluencia turística para Jerez una vez se concrete la situación del procedimiento judicial puesto que las partes personadas aún están en plazo de presentar recurso. Ahora bien, el organismo autonómico no tiene previsto recurrir el fallo del alto tribunal andaluz.