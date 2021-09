Bendodo reitera el apoyo “sin complejos” de la Junta al vino de Jerez

El consejero andaluz de Presidencia, Elías Bendodo, quería conocer de primera mano las labores que se realizan en el viñedo del Marco durante la vendimia, curiosidad que ha logrado satisfacer este lunes “por lo pelos” en una visita a una de las viñas de González Byass (Viña Romano), en la que en estos días se dan los últimos coletazos a la campaña con la corta, el soleo y la molturación de la uva Pedro Ximénez.

El presidente de la firma bodeguera jerezana, Mauricio González-Gordon, ha dado la bienvenida a Bendodo a una de las instalaciones en las que González Byass ha recuperado la tradición de transformar y vinificar en la propia viña la uva recién vendimiada, según pudo comprobar durante su recorrido por el viñedo y la casa de viña en el que han estado acompañados por el consejero delegado de Extenda y el responsable de Acción Exterior de la Junta, la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, la alcaldesa Mamen Sánchez junto a numerosos miembros del gobierno local y los presidentes del Consejo Regulador del vino y la Confederación de Empresarios de Cádiz.

El consejero ha aprovechado la visita para, al igual que ya hizo meses atrás en el Consejo Regulador, reiterar el apoyo “sin complejos” de la Junta de Andalucía a “sectores estratégicos como el del vino de Jerez”, uno de los puntales en los que, a su juicio, se basa el liderazgo de Andalucía en la recuperación económica de España. Así se desprende de los datos de las exportaciones en el primer semestre del año, en los que los jereces alcanzan un valor de 15 millones de euros tras un incremento del 29,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

“El crecimiento de las exportaciones de los vinos de Jerez han superado con nota alta las salidas de antes de la pandemia, en concreto un 25% más que en el mismo periodo-enero junio de 2019”, ha significado en declaraciones a los medios de comunicación el también portavoz del Gobierno andaluz, quien ha resaltado la contribución del jerez y de empresas como González Byass, recientemente designada entre las 100 mejores bodegas del mundo por parte de una prestigiosa publicación de Estados Unidos, que “representan lo mejor, la esencia de Andalucía”, al tiempo que “refuerzan y ayudan a construir la marca Andalucía”.

En este sentido, ha resaltado que “el vino es uno de los sectores estratégicos más importantes y con más personalidad de nuestra tierra, porque Andalucía y concretamente la provincia de Cádiz no se entenderían sin sus vinos; Cádiz tiene todo para convertirse en referente de Andalucía y una de sus grandes marcas son los vinos de Jerez que son parte de nuestra vida, nuestra cultura y nuestras tradiciones y, además de su alta calidad, el vino de Jerez ayuda a potenciar la marca Andalucía en el resto del mundo”.

El responsable andaluz ha recordado que los gobiernos deben esforzarse por facilitar la labor a las empresas, que “son las que crean empleo”, de ahí el respaldo “sin complejos y por encima de ideologías” de la Junta a las empresas, porque “apoyarlas es apoyar a los trabajadores y crear nuevas oportunidades laborales en Andalucía”.

Para Bendodo, el apoyo verbal es “insuficiente”, por lo que se ha mostrado partidario de “ir de las palabras a los hechos”, en los que ha enmarcado la Estrategia de Internacionalización de la Economía Andaluza para el periodo 2021-27 puesta en marcha por el Gobierno andaluz a través de Extenda –la agencia de comercio exterior– con un presupuesto de 618 millones de euros. “No es un gasto, sino una inversión, pues estoy convencido de que cada uno de esos euros se va a multiplicar en facturación y en empleo en nuestra tierra”.

El consejero de Presidencia ha esgrimido igualmente las ayudas andaluzas para paliar los efectos del Covid-19 en los distintos sectores económicos, también el del vino, al que la Junta ha destinado 13 millones de euros, de los que 10,5 millones han ido a parar a las bodegas y 2,5 millones a los viticultores, ha detallado.

“La recuperación económica de España pasa por Andalucía”, ha significado el portavoz, quien ha hecho hincapié en el liderazgo andaluz de la salida de la pandemia en España gracias de una parte al elevado ritmo de vacunación “con 12 millones de dosis ya puestas y el 90% de los mayores de 12 años vacunados” y al “apoyo a las empresas, el compromiso con los trabajadores, la bajada de impuestos y la eliminación de trabas burocráticas” y que en su opinión puede apreciarse en la bajada del paro en agosto en Andalucía, que acapara el 40% de la caída en España, y en el crecimiento del PIB andaluz del 3,6% en los primeros meses del año frente al 2,8% nacional.

“Esto no es por casualidad”, ha dicho Bendodo, no sin recordar que Andalucía suma cuatro meses consecutivos al frente de las comunidades con más autónomos cuando antes estaba en la mitad de la tabla y por encima incluso de Cataluña, que desde ha encabezado esta estadística desde la democracia; y que también lidera con esta última comunidad las exportaciones agroalimentarias del periodo enero-junio, en las que ya se han superado los 7.000 millones de euros, el 7% más que en el mismo periodo de 2020.

“Aquí no tenemos ningún complejo en ayudar a las empresas y a los autónomos, flexibilizando al máximo el acceso a las mismas, no como en el Gobierno, donde son una tela de araña y el empresario que cae en ella no sabe cuántos papeles tiene que presentar y si va a recibir la ayuda tarde, temprano o nunca”, ha concluido el consejero.

La alcaldesa, por su parte, ha agradecido al consejero su visita a una viña “ahora que en Jerez, donde siempre hemos mirado a las bodegas, estamos en plena recuperación del viñedo”, del que destacó su potencial turístico y la oportunidad que representan los fondos Next Generation para apuntalar el liderazgo de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco como la más visitada de España.

En este sentido, Mamen Sánchez ha subrayado que además de referente turístico, la recuperación de las labores en el viñedo también constituyen un “referente industrial y laboral”.