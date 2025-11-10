Estos son los principales gastos de los mayores ayuntamientos de España en 2024

Cada mes, el Ministerio de Hacienda actualiza las liquidaciones de los presupuestos de todos los ayuntamientos del país. En él no solo ofrece datos correspondientes a los gastos por capítulos presupuestarios (personal, bienes y servicios, gastos financieros...), sino que también lo hace por programas de gastos.

De este modo, se puede conocer cuánto destina cada ayuntamiento a pagar deuda, cubrir servicios públicos o atender asistencias sociales. Para ello, los dividen en seis programas.

El primer área que fija es el que se destina al pago de deuda (coste de amortizaciones e intereses) y el segundo es el de servicios públicos básicos (seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente).

El tercero corresponde a actuaciones de protección y promoción social que engloba a atenciones de carácter benéfico-asistencial, atenciones a grupos con necesidades especiales, como jóvenes, mayores, minusválidos físicos y tercera edad, y medidas de fomento del empleo.

Otra área de gasto está destinado a la producción de bienes públicos de carácter preferente, que comprende los gastos relacionados con sanidad, educación, cultura, ocio y tiempo libre, deporte y, en general, todos aquellos tendentes a la elevación o mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

También está el programa de actuaciones de carácter económico donde se integran los gastos de actividades, servicios y transferencias que tienden a desarrollar el potencial de los distintos sectores de la actividad económica. Se incluyen también los gastos en infraestructuras básicas y de transportes; infraestructuras agrarias; comunicaciones; investigación, desarrollo e innovación

Y, finalmente, en las actuaciones de carácter general, se contemplan los gastos relativos a actividades que afecten al ejercicio de funciones de gobierno o de apoyo administrativo y de soporte lógico y técnico a toda la organización que no están contemplados en las anteriores áreas.

En la siguiente tabla puede consultar los gastos por programa de las 100 ciudades con más población de todo el país.

En la tabla no están incluidos los datos de los ayuntamientos de El Puerto de Santa María y de Vitoria, que a 31 de octubre no habían remitido su cierre contable al Ministerio de Hacienda.