Así gastó el Ayuntamiento de Jerez en 2024

El Ayuntamiento de Jerez registró un gasto récord en 2024. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, correspondiente a la liquidación del pasado ejercicio, el Consistorio gastó unos 292,2 millones de euros, el mayor importe de la serie histórica (el importe incluye a la entidad local y sus organismos autónomos, aunque restándoles las transferencias entre ellos).

Con estas cifras, Jerez es la vigésima séptima ciudad española en población, la vigésima sexta en gasto presupuestario total y la vigésima octava en gasto por habitante (1.367,84 euros por habitante) —en esta comparativa solo se tienen en cuenta capitales y grandes ciudades—.

Ahora bien, los datos publicados por Hacienda también permiten la comparativa entre las entidades locales en función del destino del dinero. De este modo, la entidad local jerezana está entre las principales ciudades del país que más dinero reservó por habitante el pasado año a pagar su deuda y a gasto social (ocupa el décimo puesto en ambos capítulos). En cambio, estuvo entre los que menos destinó a servicios públicos básicos (puesto sexagésimo segundo) y en programas destinados a educación, cultura o deporte (puesto septuagésimo quinto).

Deuda pública

El Ayuntamiento de Jerez fue el décimo que más importe reservó al abono de su deuda, unos 210,55 euros por habitante. Los 44,9 millones de euros gastados el pasado año, un 15,4% de todo el presupuesto, supuso la cuantía más elevada de los últimos ejercicios. No obstante, ciudades de la provincia como Cádiz y San Fernando gastaron más dinero por habitante al pago de la deuda que Jerez —255,61 y 253,78 euros por habitante—.

No obstante, y tal y como se contempla en el presupuesto vigente, este gasto se reducirá notablemente en este año tras la refinanciación realizada recientemente al grueso de la deuda, estimándose un coste de unos 17,2 millones (en este importe están incluidas las amortizaciones e intereses).

Servicios públicos básicos

Uno de cada tres euros que el Consistorio jerezano gastó en 2024 fue para atender servicios públicos básicos, en el que se incluyen las políticas básicas que debe prestar una entidad local como son la seguridad, la movilidad, la vivienda, el urbanismo y el medio ambiente.

En el pasado ejercicio, el Ayuntamiento abonó 97,2 millones de euros (unos 454,89 euros por habitante). Eso sí, a pesar del elevado importe, que ha aumentado hasta los 99,3 millones en el presupuesto de este año, el jerezano no estuvo en 2024 entre las entidades locales que más importe destinó a este gasto por habitante.

De hecho, ocupó el puesto sexagésimo segundo del centenar de consistorios con más población del país. Así, la ciudad autónoma de Melilla pagó más de 1.200 euros por habitante a atender servicios públicos básicos, Bilbao, 969,26 euros, Barcelona 920,24 y Marbella, 882,29 euros por habitante.

Actuaciones de protección y promoción social

El Ayuntamiento de Jerez sí está entre los municipios del país que más dinero destinó a actuaciones de protección y promoción social —atenciones de carácter benéfico-asistencial, atenciones a personas con necesidades especiales, y medidas de fomento del empleo— con un gasto total de 48,5 millones (227,08 euros).

Con este importe, solo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los ayuntamientos de Pamplona, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Barakaldo, Santa Coloma de Gramenet y Logroño aportaron más importe que Jerez en el pasado ejercicio.

Para este año, tras el presupuesto aprobado a finales de este verano, el Consistorio jerezano destinará a este apartado unos 51,2 millones de euros.

Producción de bienes públicos

La entidad local jerezana es una de los que menos dinero gastó en producción de bienes públicos, un epígrafe que agrupa los gastos destinados a sanidad, educación, cultura, ocio y deporte, con poco más de 142 euros por habitante (un coste total de 30,4 millones).

Se da la circunstancia de que son muchos los ayuntamientos andaluces que menos gasto por habitante concedieron a este tipo de programas. Así, con menos importe de Jerez estuvieron los ayuntamientos de Málaga, Huelva, Almería o San Fernando, entre otros.

La cuantía destinada a este epígrafe es inferior en el presupuesto de este año, situándose en los 29,3 millones de euros, según los datos recopilados por el Ministerio de Hacienda.

Actuaciones de carácter económico

También baja en el presupuesto de este año el importe reservado para las actuaciones de carácter económico, un epígrafe que recoge las actividades, servicios y transferencias que se dedican a potenciar los sectores de la actividad económica, ya sea gastos en infraestructuras básicas y de transportes, agrarias, investigación, desarrollo e innovación. Así de los 22 millones de euros gastados en 2024 se ha bajado este año a 20,5 millones.

De este modo, los 102,98 euros por habitante que el Consistorio jerezano destinó a este programa distan mucho de los 350,59 euros que gastó San Sebastián, o los más de 200 euros por habitante que reservaron los consistorios de Barcelona, Zaragoza, Estepona, Valladolid, Salamanca o Tarragona.

Actuaciones de carácter general

Ya por último, el Consistorio de Jerez gastó unos 229,70 euros por habitante en actuaciones de carácter general, un epígrafe donde se recogen los gastos para el funcionamiento propio del Ayuntamiento que no están contemplados en el resto de epígrafes.

El importe total fue de 49 millones de euros, una cifra que ha aumentado en la previsión contable de 2025 hasta los 54 millones. No obstante, esta no es la cifra más alta de la serie histórica. En 2021 fue de unos 71,5 millones.