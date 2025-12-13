El contenedor marrón de residuos orgánicos llega a la zona rural de Jerez

El quinto contenedor destinado a la recogida selectiva de residuos orgánicos ha comenzado a llegar a la zona rural del municipio, con la instalación de los primeros elementos de este mobiliario urbano en la ELA de Guadalcacín.

El teniente de alcaldesa, Jaime Espinar, ha destacado que "se está implantando el contenedor marrón en la zona rural de Jerez, algo que ocurre por primera vez en la historia de la ciudad. Con ello cumplimos una obligación legal que teníamos desde 2022, avanzando hacia una gestión de residuos más responsable y sostenible".

Espinar ha señalado también que "la implantación se irá haciendo de forma progresiva para facilitar la adaptación de la ciudadanía. Además, irá acompañada de campañas de información y concienciación, fundamentales para que el uso del contenedor marrón sea el adecuado desde el primer momento".

"Además en los puntos donde se implante se revisarán el resto de contenedores y se cambiarán aquellos que estén en malas condiciones por contenedores también nuevos para que todos estén en óptimas condiciones", ha añadido el teniente de alcaldesa.

Ante los cambios que esto supone, el teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Desarrollo Sostenible, Jaime Espinar, y la teniente de alcaldesa de Desarrollo Rural, Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez, han mantenido una reunión con los alcaldes de las ELA y con los delegados y delegadas de las barriadas rurales para ofrecer información de primera mano sobre cómo será el proceso de implantación de este quinto contenedor en todo el municipio.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ya anunció la pasada semana cómo será la implementación este nuevo mobiliario urbano y el cambio estructural que experimentará el sistema de recogida de residuos, con la adquisición de 1.500 nuevos contenedores, que comenzarán a ubicarse en la zona rural y se extenderán progresivamente por la zona urbana. También dio detalles de la modificación del contrato entre el Ayuntamiento y UTE-Jerez que ha sido necesario realizar para la ampliación del servicio, con medios materiales y personales suficientes, y que supondrán una inversión municipal de 8,2 millones de euros y la contratación de 31 nuevos trabajadores.

En este encuentro entre los tenientes de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez y un numeroso grupo de representantes de las ELA y barriadas rurales, se ha explicado todo esto, así como otros detalles, como que la normativa (la Ley 7/2022 de 8 de abril, de Residuos y suelos contaminados para una economía circular) obliga a los ayuntamientos a poner en marcha la recogida selectiva de residuos orgánicos, su transporte y su tratamiento específico en una planta, para reducir el volumen de residuos que acaban en vertederos, obtener compost o biogás y minimizar la emisión de CO2.

Igualmente, se ha dado cuenta de que la implantación del quinto contenedor supone un cambio estructural en el sistema de recogida de residuos, con la incorporación de nuevas rutas de recogida específicas y un sistema de seguimiento y evaluación para medir la calidad del servicio, la participación ciudadana y la cantidad y calidad de lo recogido.

En este encuentro con los tenientes de alcaldesa se han dado cita los alcaldes de La Barca, Alejandro López; San Isidro del Guadalete, Manuel Sánchez; El Torno, Francisco Javier Fuentes; Torrecera, Francisco Arcila y Guadalcacín, Salvador Ruiz. También ha estado representada en este encuentro la ELA de Estella y la pedanía de Cuartillos, así como las barriadas rurales de La Corta, Majarromaque, El Portal, La Guareña, Gibalbín, Los Albarizones, Mesas de Santa Rosa, Las Tablas, Mesas de Asta y Rajamancera.