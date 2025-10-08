Este viernes tienes una cita imperdible en Jerez: la Gala de Presentación del Calendario Solidario 2026 Personas Únicas de Uniper, con la actuación de Manuel de la Momi

El delegado de Salud y Deportes, Tomás Sampalo, y la presidenta de Uniper, Cristina Melero, han animado a toda la ciudadanía a volcarse este viernes 10 de octubre con la Gala de Presentación del Calendario Solidario 2026 Personas Únicas. El evento se celebrará a partir de las 19:00 horas en el Centro Social Blas Infante y contará con la actuación de Manuel de la Momi.

La presentación de la Gala ha contado con la presencia de representantes de diferentes familias miembros de Uniper, y del artista Fernando Quirós, autor de la portada del calendario. Este calendario cuenta con la participación de 10 de las 25 familias que conforman la Asociación Uniper, y que representan a diversas enfermedades; síndrome Weaver, síndrome Costello, Holoprosencefalia Alobar, Fiebre mediterránea familiar, dadda2, Esclerosis Tuberosa, Enfermedad Mitocondrial, Déficit Glut 1, Syngap 1, Síndrome Pitt Hopkins, Síndrome Treacher Collins, Pfhapa.

El delegado de Deportes, Tomás Sampalo, ha reiterado el apoyo del Consistorio a todas las actividades de Uniper, recordando que el próximo Encuentro de la Ciencia de Jerez estará dedicado a las enfermedades raras, tal como ha adelantado la alcaldesa, María José García-Pelayo. Sampalo ha hecho suya una frase de una representante de Uniper, “a pesar de todo, somos felices”, agradeciendo a la entidad su fuerza y su energía a la hora de organizar todo tipo de eventos para dar visibilidad a las enfermedades raras, y reivindicar investigación, recursos y servicios. Tomás Sampalo ha destacado que “hay muchas historia de superación, de amor, de tesón y de esfuerzo en esta entidad, y lo único que nos piden es que las conozcamos a través de la compra de este calendario”.

La presidenta de Uniper, Cristina Melero, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y de todos los patrocinadores del calendario, elaborado por Fotopro. Cristina Melero ha destacado el cariño puesto en la organización de la Gala, que estará presentada por David Montes y Miriam Bocanegra, y ha señalado que “las familias de Uniper queremos que nos miren, que nos vean, porque somos familias que necesitamos lo mismo que todas, que se investiguen nuestras enfermedades, necesitamos hospitales de referencia, que en educación haya profesionales para nuestros niños, necesitamos tantas cosas, y sé que la ciudad de Jerez que es tan solidaria, nos va a escuchar”.

Fernando Quirós, por su parte, ha manifestado que “era un reto hacer esta portada, sabía que tenía que darle alegría y color, que es lo que yo intento transmitir con mi obra. Para mí es un honor formar parte de este calendario y deseo que haya miles de ejemplares vendidos y poder recaudar lo máximo posible”.

La Gala de Presentación del Calendario, este viernes, en el centro social Blas Infante, contará con el apoyo y el talento de Manuel de la Momi, que compartirá escenario junto a las familias y niños participantes en una tarde organizada con mucha sensibilidad y amor por parte de Uniper. Habrá un aperitivo gracias al venenciador Jesús Rubiales, para brindar por el éxito del calendario y porque sirva para seguir sensibilizando sobre la necesidad de apostar por la investigación médica y el diagnóstico precoz de todas las enfermedades raras.

Más sobre Uniper

Uniper se fundó en 2019 por varias familias con Enfermedades Raras y ultra Raras. Actualmente la forman familias que representan a más de 25 Enfermedades Extraordinarias de Jerez y cercanías. Desde la asociación se pretende que todas las personas afectadas puedan sobrevivir a la enfermedad y se les ayuda individualmente en cada caso. Además, pertenecen a la Federación Española de Enfermedades Raras.