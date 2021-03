El próximo martes, se celebrará el debate sobre el estado de la ciudad, una sesión plenaria con carácter extraordinario donde los partidos están llamados a hacer un diagnóstico y a plantear propuestas sobre el presente y futuro de Jerez.

Ahora bien, como es habitual, esta sesión suele acabar derivando en un balance de gestión del ejecutivo que está en ese momento al frente del Consistorio mientras que la oposición presenta una visión antagónica de la presentada por el equipo de gobierno. No obstante, en alguna que otra ocasión se aprovecha la intervención para anunciar algún proyecto o inversión de calado.

Diferentes circunstancias han motivado que este debate no se haya celebrado en los dos años anteriores (la última sesión fue el 14 de junio de 2018). 2019 fue un año marcado por las numerosas elecciones que se celebraron. Así, a las municipales hubo que añadirles dos generales (una en abril y otra en noviembre) que aconsejaron no celebrar esta sesión para que no acabara convirtiéndose en mítines.

Y en 2020, el estallido de la pandemia obligó, incluso, a que los plenos se celebraran de manera telemática o a limitar sus tiempos en algunas sesiones, de ahí que se aplazara por segundo año consecutivo.

Finalmente, esta sesión se celebrará el próximo martes (día 23) a partir de las cinco de la tarde. Tal y como establece el Reglamento Orgánico Municipal, la sesión será iniciada por la alcaldesa, Mamen Sánchez, quien intervendrá por el periodo que estime oportuno (no tiene limitación de tiempo).

Acto seguido, le tocará intervenir a los portavoces de los grupos municipales en orden de mayor a menor representación (PSOE, PP, Ciudadanos, Adelante y Ganemos) por un periodo de 30 minutos cada uno. La regidora tendrá derecho de réplica en cada una de ellas.

Una vez participen todos los grupos, el Reglamento Orgánico Municipal da la posibilidad a la regidora de un último turno de palabra para cerrar el debate.

La gestión municipal durante la pandemia, la situación económica de la ciudad debido a la crisis y las expectativas de futuro son los debates que a priori marcarán esta sesión que debe celebrarse una vez al año.