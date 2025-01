Cuartillos y La Barca se plantan ante los cortes de luz en el Jerez rural

Las interrupciones de luz se han convertido en un problema en el Jerez rural. Son muchos los vecinos que sufren pequeños cortes pero repetidos en el tiempo. Es el caso de La Barca de la Florida. El pasado 4 de enero, por ejemplo, algunos afectados denunciaron más de una docena de ocasiones en los que la luz se iba unos minutos y volvía a lo largo de toda la jornada. Una situación similar a la que sufren los residentes en Cuartillos, que llevan tiempo denunciando los problemas con el suministro eléctrico.

Tanto es así que el alcalde de La Barca, Alejandro López, y el coordinador de Cuartillos, José Barriga, han presentado sendos escritos reclamando una solución a la compañía. En concreto, el alcalde ha enviado una queja al responsable provincial de la red de media y baja tensión de Endesa: "A través de la presente le comunicamos que esta localidad está sufriendo incesantes cortes de luz desde hace bastante tiempo atrás, hasta el dia de hoy. Estos cortes de luz son numerosos en el mismo día, incluso 10 veces en una mañana. Las idas y venidas de luz están ocasionando averías tanto en hogares, comercios y empresas, que nos trasladan las quejas", asegura el responsable de esta entidad local autónoma.

En el escrito, firmado el pasado 8 de enero, hace constar también que "tras intentar averiguar a través de teléfono, el motivo de este problema, sin obtener explicación, no logramos entender cómo no se ha solucionado aún este problema que persiste". Por todo ello, "le rogamos atienda esta incidencia, para que se le dé solución por parte de Endesa. Sin otro particular, quedamos a la espera de que nos informe de la raíz del problema y de cómo pondrán fin a este".

En la misma línea, desde Cuartillos se remitió una queja formal el pasado 14 de enero, firmada por José Barriga: "Nos ponemos en contacto con usted para hacerle llegar el malestar creado en la pedanía rural de Cuartillos con la cantidad de incidencias en el suministro eléctrico". El coordinador recuerda en el escrito que "en meses pasados realizamos un denuncia pública y recogidas de firma para hacerle llegar las quejas de nuestros vecinos y vecinas; quejas que hacían referencia a la interrupciones del suministro de energía". Lo hicieron debido a los "importantes cortes de electricidad en toda la pedanía, especialmente calle Alenar y zona de la depuradora, así como cantidad de microcortes en todas las zonas".

No obstante, a raíz de publicarse dicha situación "estos cortes mermaron en una cantidad importante", hasta que "hace varios días que vuelve a interrumpirse el suministro" con un "aumento de las interrupciones". "Es por lo que necesitamos que Endesa tome cartas en asunto para mejorar las infraestructuras eléctricas y para acabar con la precariedad de sus instalaciones, incluida las alturas de las instalaciones de su tendido eléctrico", concluye el escrito de Barriga.

Paralelamente a estas quejas formales, tanto en La Barca como en Cuartillos se ha iniciado una recogida de firmas para hacerle llegar también a la compañía eléctrica.