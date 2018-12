La Navidad a través de los 'clicks'

La voz de un niño aclamando un "halaaa" al entrar en la sala 'ArteaDiario' fue la prueba de que la creación de José Miguel Merchante y Elisabeth Belizón es algo extraordinario. Ayer se inauguró en el espacio cultural de Diario de Jerez –se abre al público mañana 6 de diciembre– un auténtico cuento de Navidad con figuras de Playmobil, 'Un Belén en un clic'.

En más de diez metros de largo se recrean decenas de historias relacionadas con la Navidad. El desierto, el portal con los Reyes Magos, un campo de girasoles, la calzada romana y la entrada a la ciudad, el bullicio del mercado, el circo romano, un barrio artesano y el muelle son los escenarios de este Belén benéfico que augura ser uno de los grandes atractivos de las próximas semanas para toda la familia.

El acto de inauguración contó con la presencia del presidente de la Asociación de los Reyes Magos, Rafael Padilla; de Sus Majestades 2019, Francisco Gandón, Ana Huguet y Félix Moreno; el Gran Visir, Rafael Mateos; la jefa del Departamento de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Carla Puerto; el párroco Miguel Ángel Montero, así como antiguos Reyes Magos, familiares y amigos.

"No apostamos por el número de figuras sino por los detalles. Hay muchas escenas y hemos querido contar historias, historias intentando ser lo más fieles posible al momento histórico. No es una exposición, es un Belén", declaró Belizón, quien subrayó que "el artista es él –señalando a su marido José Miguel–, que está todo el año pensando qué podemos hacer. Espero que los niños disfruten mucho".

"Cuando me propusieron este Belén me pareció una idea fantástica. José Miguel y Eli llevan años montando este Belén, y podemos comprobar cómo a través de un click se puede expresar la Navidad. Me asombra este trabajo", subrayó Padilla. Por su parte, Puerto puso énfasis en que Jerez es una ciudad "puramente belenista" y éste "va a aportar mucho este año. Todos vamos a disfrutar".

El director de Diario de Jerez, Rafael Navas, declaró que "estamos encantados de acoger este Belén -organizado por la Asociación de los Reyes Magos– en nuestra casa. El espacio cultural de 'ArteaDiario' rompe un poco sus esquemas y le damos un toque más navideño". "José Miguel y Eli nos han regalado una maravilla", remarcó Navas, quien además invitó a descubrir los guiños que los autores del Nacimiento han dejado en esta instalación relacionados con Jerez y que también iremos desvelando en nuestras páginas durante la Navidad.

El párroco Miguel Ángel Montero lo bendijo subrayando que "no hay un click que no tenga una sonrisa. Este Belén transmite un mensaje de alegría", y colocó el niño Jesús en el pesebre tras reconocer entre risas que era la primera vez que bendecía un Belén de clicks.

Hay cientos de detalles en esta obra navideña que comenzó el pasado 5 de noviembre a levantarse en este espacio cultural. Primero la instalación metálica, después llegó el cielo, el sistema eléctrico, los llamativos fondos; al quinto día de trabajo llegó el Portal y la comitiva real, y le siguieron el mercado y la escuela de gladiadores.

La zona del muelle y el barco fueron las últimas escenas de este cuento, con el que además se ayuda a la campaña social de los Reyes Magos. La entrada –1 euro– irá destinada a la obra social de Sus Majestades, y cabe decir, que los niños entre 2 y 14 años recibirán un regalo al entregar el donativo.

El Belén estará abierto al público en diciembre los días 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30; y del 2 al 4 de enero. El horario es de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

Además de Diario de Jerez y el Ayuntamiento, en este Belén han colaborado las siguientes empresas: Menacar, Margarita La Fresca, Primitivo Catering y la Escuela de Vuelo de Jerez.