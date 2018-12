Un Belén con más de 730 clicks

Pocas cosas erizan más la piel que ver a un niño emocionarse mientras abre la boca de sorpresa y señala con el dedo aquello que le resulta extraordinario. Es una imagen que va unida a la Navidad, la ilusión. La ilusión de abrir el primer regalo bajo el árbol y el recuerdo de muchos adultos al ser ese paquete el barco pirata de Playmobil que también a ellos le dejaron la noche del 5 de enero.

Este martes, 4 de diciembre, se inaugura en la sala 'ArteaDiario' de Diario de Jerez, 'Un belén en un clic', una impresionante exposición de casi 10 metros de largo sólo y exclusivamente formado por muñecos originales de Playmobil, algunos de ellos de 1974.

Un desierto, el portal con los Reyes Magos, un campo de girasoles, la calzada romana y entrada a la ciudad, el bullicio del mercado, el circo romano, un barrio artesano y el muelle son las escenas que se representan en este singular Belén que promete ser un gran atractivo de la Navidad jerezana.

José Miguel Merchante y Elizabeth Belizón son los creadores de este 'cuento' de Navidad de 280 figuras humanas y más de 450 animales. "Su hermana le regaló hace años un portal de Belén de Playmobil, lo puso en casa, comenzó a sumarle piezas y llegó un punto en el que en casa ya no se podía montar", declara entre risas Belizón. "No apuesto por la cantidad, sino por los detalles. Me gusta mucho personalizar, buscar lo original", añade Merchante. "Son muchos años y vamos acumulando muñecos, además de que también me regalan piezas", señala el autor.

La estructura es metálica, tiene una base de madera y el fondo es un corcho para dar volumen. El resto, todo Playmobil, hasta las virutas de la carpintería y el pelo de la oveja en un cesto. "La gente disfruta mucho, impresiona ver algo tan grande", remarca Marchante. "Y también gusta mucho los detalles. Hay muchas escenas muy peculiares", añade Belizón.

Y es cierto. Lo mismo está el encantador de serpiente que un romano enamorado regalando una flor a una mujer; una niña que jugando tira un puesto de tomates o la madre que da el biberón a un bebé. En el barrio artesano están los oficios de panadero, alfarero, afilador, herrero, carpintero, soplador de vidrios, lavandera, taberna o matarife. Cada uno de ellos realizado con el máximo detalle e incluyendo luz interior para que se aprecie todo mejor.

También hay guiños a Jerez, con una pareja flamencos, un gallo azul, la figura de Tío Pepe y el sentir de una zambomba.

El Belén estará abierto al público en diciembre los días 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30; y del 2 al 4 de enero. El horario es de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

Este Nacimiento solidario lo organiza la Asociación de Reyes Magos a beneficio de su labor social, por lo que para entrar y disfrutar de esta recreación hay que dar un donativo de 1 euro por persona. Los niños entre 2 y 14 años recibirán un regalo. Además de Diario de Jerez y Ayuntamiento, han colaborado las siguientes empresas: Menacar, Margarita La Fresca, Primitivo Catering y la Escuela de Vuelo de Jerez.