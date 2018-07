"La culpa de mi relación con Jerez la tuvo Morao, para mí fue una especie de guía"

Desde que '21', el nuevo disco de Dani de Morón, vio la luz el pasado 18 de mayo, el guitarrista tenía subrayado por encima de sus numerosas actuaciones por todo el territorio nacional, el estreno oficial de su tercera obra, fijado para el próximo viernes día 13 de julio en Jerez, una ciudad que se cruzó hace años en su vida y con la que mantiene, artística y personalmente, una estrecha relación.

-¿Por qué eligió Jerez?

Tenía ganas de demostrar cuál era el enfoque de un guitarrista al acompañar, no ha sido un trabajo sencillo"Jesús es el aire mairenero, Duquende, el camaronero y Antonio pone el talante caracolero"

-Porque es una ciudad que me encanta, y además, el año pasado cuando vine a la presentación de Jesús Méndez, me gustó el Alcázar, creo que es el espacio perfecto para lo que quería hacer. Haremos la presentación aquí y ya el día 20 se hará en Sevilla dentro del ciclo Patrimonio Flamenco en Itálica.

-Fue Moraíto quien le introdujo en el 'submundo flamenco jerezano'....

-(Risas) Sí, fue él. Personalmente me llevo muy bien con todos los guitarristas de aquí y en general con todos los artistas. Pero en el caso de Jerez, creo que mucha culpa de ello la tiene Moraíto, que en gloria esté, que me trató muy bien durante los años que trabajamos juntos con José Mercé, para mí fue como una especie de guía. De hecho tengo adoración y una gran amistad con su hijo Diego, y también mucho respeto por todos los guitarristas de esta tierra, gente como Manuel Valencia, Bolita, Juan Diego Mateos, Santiago Lara… La verdad es que para mí es un sueño, y estoy deseando que llegue.

-Su disco, en el que cuenta con colaboraciones de artistas como Poveda, Marina Heredia, El Pele o los mismos Duquende, Antonio Reyes y Jesús Méndez, que estarán en Jerez, está teniendo una gran crítica. ¿La esperaba?

-Bueno, uno siempre espera que a la gente le guste, pero lo que más me ha llamado la atención y quizás sea de lo que estoy más orgulloso es que le está gustando a un público que no es entendido del flamenco, personas que no son asiduas de la música flamenca, y sin embargo, lo han escuchado y les ha gustado. Imagino que todo es por el tratamiento que se ha hecho, y eso, claro está, me enorgullece.

-Usted ha manifestado en varias ocasiones que su intención con este disco era acercarse, sobre todo, a la sensibilidad. ¿Lo ha logrado?

-Pienso que sí, tenía muchas ganas de mostrar cómo era el enfoque de un guitarrista a la hora de acompañar, no que fueran cantaores que colaboran contigo, que lo hacen, sino ponerte al servicio de ellos y crear ese colchón musical para que pudieran cantar de la forma que lo hacen. Lo importante era conservar las melodías en su forma más clásica y desde ahí acercarme con la guitarra.

-¿Eso ha sido lo más difícil de obtener?

-No sabría decirlo. Quizás lo más complicado ha sido hilarlo todo para que fuese una historia, es decir, elegir cada estilo que iba a cantar cada uno pero que estuviera a gusto y a que a su vez se salieran un poco de la zona habitual. Por ejemplo, plantearle a Miguel Poveda hacer una guajira o a Jesús Méndez que hiciera los tientos. El Pele, por ejemplo canta por soleá que es un cante que suele hacer en su repertorio pero la mezcla que hace, de apolá y de Cádiz, no estaba registrada en ningún disco, ni siquiera suyo. Que Pitingo hiciera la malagueña…Esa ha sido la máxima dificultad.

-Ya que habla de dificultad, dicen que llevar un disco del estudio al directo es lo más complicado...

-Puede ser, pero en este caso lo que queremos es, por encima de todo, disfrutar. Mi idea es hacer la introducción y los interludios y después acompañar al cante de Jesús, Antonio y Duquende para mostrar lo que he querido hacer en el disco, es decir, tocarle a gente muy diferente. Además voy a contar con los Mellis, Diego Montoya, Carlos Grilo y el Bo que para mí son artistas de una talla increíble.

-Ha hablado de sus tres voces colaboradoras en Jerez, Antonio Reyes, Duquende y Jesús Méndez. Cuánta diversidad...

-Con ellos tres siempre va a ser todo distinto. Además, el otro día me decía un compañero que es un tridente muy especial porque Jesús representa el aire mairenero, Duquende, la parte más camaronera y Antonio Reyes pone el talante más caracolero. Para mí es una gran alegría contar con ellos y estoy convencido de que todo va a salir bien, son tres grandes cantaores, muy profesionales y con gran personalidad.

-Ha hablado antes de Diego del Morao y toda esa lista de guitarristas jerezanos que están situando a la guitarra de Jerez en un sitio privilegiado. ¿Lo ve así?

-Por supuesto, es algo increíble, sobre todo porque cada uno tiene su discurso propio. Es cierto que todos suenan a Jerez pero también lo es que todos tienen su propio discurso. Es algo impresionante porque los que me superan en edad eran ídolos míos cuando empezaba y ahora verlos de compañeros y amigos y que haya esa relación tan buena es algo alucinante.

El sevillano estrenará en Jerez su tercer disco en solitario.

El guitarrista Dani de Morón posa frente al Alcázar.