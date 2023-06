El Ayuntamiento de Jerez no hará unos cursos de formación para parados por un error en la licitación

El Ayuntamiento de Jerez no realizará unos cursos de formación para desempleados que tenía previsto este año con cargo a unos fondos europeos. El motivo es que ha anulado la licitación para impartir estas acciones formativas tras detectar un error formal en el procedimiento seguido. Esta circunstancia provoca que, al tener que reiniciar la licitación, finalmente no pueda cumplir con los plazos establecidos para recibir la subvención correspondiente, de ahí que el ejecutivo haya optado finalmente por no celebrar el contrato.

Fue a principios de febrero cuando el Ayuntamiento sacó a licitación un paquete de nueve cursos de formación para desempleados que se financiarían con los fondos europeos vinculados a la línea Edusi, de la que se está beneficiando el Consistorio desde finales de 2016 y que acaba a finales de este año. Así, sacó a concurso cinco lotes para desarrollar acciones formativas de agraria (mantenimiento de viveros y jardines), comercio y marketing (actividades de almacén), servicios socioculturales a la comunidad (limpieza en edificios y locales), hostelería y turismo (pastelería, cátering y cocina) y edificación y obra civil (albañilería de fábrica y cubiertas).

El coste sería de unos 240.000 euros, de los que un 80% se sufragarían con los fondos europeos y el resto iría por cuenta del Ayuntamiento. Según lo apuntado meses atrás por el ejecutivo, de estas acciones formativas, que tendrían un plazo de ejecución de cinco meses, se podrían beneficiar unos 130 parados.

Sin embargo, el pasado martes se celebró una junta de gobierno local con carácter extraordinario donde, entre otros asuntos, se aprobó la decisión de no celebrar el contrato. Según se recoge en el certificado del acuerdo, existe un informe técnico de mediados del pasado mes de mayo que advierte de que era necesario corregir los pliegos de condiciones de esta contratación ya que se había detectado un “error” en el tipo de procedimiento elegido.

Según se recoge en la plataforma de contratación, se optó por un procedimiento abierto simplificado, una modalidad que permite a las administraciones públicas acortar los plazos administrativos para poder realizar la licitación. Sin embargo, en el informe técnico se apunta que, una vez prorrogada la vigencia de estas ayudas europeas (inicialmente tenía de duración hasta el pasado año), se comprobó que era necesario “corregir” el procedimiento de contratación y hacerlo a través de un proceso abierto ordinario.

Por lo tanto, el informe técnico alertaba de que había que reiniciar la licitación a su punto inicial, es decir, a la convocatoria para que empezaran a presentarse ofertas —no ha trascendido si han concurrido empresas a la licitación fallida—. Esto provocaría que, debido a los plazos administrativos para la contratación y el tiempo de desarrollo de los cursos, estos no estarían finalizados para el 31 de diciembre, fecha límite para poder subvencionarlos con la ayuda europea.

En años precedentes, sí se han podido realizar acciones formativas con cargo a esta bolsa de fondos europeos.