"Mientras las asociaciones de protección animal y particulares sigamos recogiendo gatos y perros de los contenedores sin ningún tipo de respaldo municipal, ni legal ni económico, no se puede hablar de sacrificio cero". Son palabras de Rebeca Gascón, presidenta de la Asociación para la Protección de la Colonia Felina de Torrox.

El colectivo denuncia el estado en el que se encuentran los animales del zoosanitario, donde "se siguen acumulando animales, gatos especialmente, en jaulas. Machos, hembras y enfermos, todos juntos". "No hay ningún tipo de asistencia veterinaria, no hay protocolo, ¿para qué quieren un quirófano que ha costado 20.000 euros?", pregunta Gascón.

"Una amiga ha recogido este martes cuatro gatos recién nacidos en un contenedor. Si llama a la perrera, ¿allí tienen personal para dar el biberón cada tres horas durante estos días festivos? ¿Se sacrifican directamente? ¿O se dejan morir de hambre? Allí el técnico se dedica a llamar a particulares para que se hagan cargo de los lactantes y los enfermos", denuncia la presidenta del colectivo.

Gascón habla de particulares y no de voluntarios porque "aunque pertenezcan a una asociación, esa entidad no tiene ningún convenio firmado, luego no es una cesión". A las personas que 'colaboran' con el zoosanitario llevándose a los animales enfermos para atenderlos fuera, "no han recibido formación municipal, ni están asegurados y tampoco se les proporcionan de equipos de protección individual. Ni siquiera les facilitan unos guantes por si los animales tienen hongos".

Gascón relata el caso de un joven que ha sacado recientemente a un perro con parvovirosis: "¿Por qué no le han atendido en el zoosanitario? ¿Cuánto le va a costar a ese chico el ingreso del perro en estos días festivos? Eso lo debe asumir el Ayuntamiento".

El colectivo alerta que "no son casos aislados" y que hay más de "una decena de gatos juntos en jaulas sin pasar la cuarentena... No se les pone ni una pipeta para las pulgas y cuando entran no pasan ningún examen veterinario".

Esta semana la asociación se ha reunido con la concejal de Ganemos, Maribel Ripalda, para trasladarle las propuestas del colectivo sobre el bienestar de los animales domésticos. La agrupación ya ha hecho público que llevará al próximo pleno de abril una proposición para constituir un Consejo Local de Protección y Bienestar Animal formado por técnicos municipales, movimiento asociativo animalista, organizaciones profesionales y grupos políticos.

La creación de un Observatorio local de Bienestar Animal, un Consejo Local de Bienestar Animal y elreconocimiento de la labor del voluntariado, así como la creación de una concejalía en Bienestar Animal son tres de las propuestas de la Asociación para la Protección de la Colonia Felina de Torrox.

El documento del colectivo contempla para mitigar la superpoblación de animales: campañas de sensibilización; de castración, identificación y vacunación para particulares; y la creación de un centro de protección animal y de residencia.