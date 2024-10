Nuevo paso para el desarrollo de más de 35 hectáreas de suelo residencial en la carretera de La Cartuja

Tras varios años de retraso, pero ya por fin la Junta de Andalucía ha dado un paso fundamental para el futuro desarrollo de una gran bolsa de suelo situada en una de las márgenes de la carretera de Medina, o de la Cartuja (la A-2004). Casi dos años y medio después de la primera solicitud realizada por el Ayuntamiento de Jerez, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ya ha avanzado en la desafectación de un tramo de una vía pecuaria que permitirá la puesta en carga y regularización de unas 35,8 hectáreas de terreno urbanizable en el paraje de Geraldino.

La urbanización de estos suelos, situados entre los depósitos de agua de Montealegre, el Residencial Gran Duque y el paraje de Pino Solete, ya estaba contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1995 y en el vigente, que data de 2009. Ahora bien, uno de los elementos que ha ralentizado su desarrollo ha sido que estos terrenos están atravesados por la vía pecuaria, que tuvo que ser deslindada por parte del Ayuntamiento, un trámite que se hizo efectivo en 2020.

Ahora bien, y dado que es un suelo urbanizable y se considera que la cañada ya no tiene esta función (de hecho, parte de su recorrido está asfaltada y sirve de acceso para viviendas que se construyeron en la zona), se solicitó la desafectación ya que la previsión es que esta se convierta en uno de los principales viales de comunicación interior de esta bolsa de suelo una vez se ponga en carga.

La petición de que la vía pecuaria dejara de serlo fue promovida por el mayor propietario de suelo, una promotora extremeña, en noviembre de 2021. Meses después, el Ayuntamiento respaldó esta petición y se la remitió a la administración autonómica. Así, en marzo de 2022, una vez aprobado de manera inicial el plan parcial de este desarrollo —el documento que establece la ordenación urbanística pormenorizada—, el Ayuntamiento planteó a la Junta de Andalucía la desafectación de esta cañada y un año después le reiteró la solicitud ante la falta de respuesta.

Ahora bien, no fue hasta agosto del año pasado cuando la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente emitió los primeros informes dando su beneplácito tanto a la desafectación como al plan parcial que aprobó el Ayuntamiento, una opinión que fue ratificada en los siguientes meses. Y a mediados de mayo de este año, el viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio Arjona, firmó la resolución por la que se daba inicio al expediente de desafectación de parte de la cañada de Pino Solete. Ahora el expediente se encuentra en exposición pública para la presentación de alegaciones hasta mediados de este mes.

La propuesta urbanística

El PGOU contempla el desarrollo residencial de más de 358.000 metros cuadrados situados en una de las márgenes de la Carretera de La Cartuja. En él se contempla la construcción de más de 1.300 viviendas y la reserva de unos 19.300 metros cuadrados para usos comerciales y terciarios. Por otro lado, habrá unos 35.800 metros cuadrados para espacio libre público y unos 36.800 metros cuadrados para equipamientos. El plan parcial que pormenoriza este desarrollo está aprobado de manera inicial y aún requiere de algunos informes para poder aprobarse de manera definitiva.

La superficie de vía pecuaria que será desafectada tiene una superficie de unos 8.800 metros cuadrados aproximadamente. La Junta de Andalucía da su beneplácito a este cambio de uso dado que, aunque no reúna las características de suelo urbano, considera que este tramo no forma parte de ninguna red de vía pecuaria, no hay tránsito ganadero y la vía ya se encuentra notablemente modificada.