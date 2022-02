Vía libre al plan que permitirá 1.300 viviendas en la carretera de La Cartuja

El pasado martes se dio un importante paso para que pueda ejecutarse el desarrollo urbanístico de Geraldino, una bolsa de más de 358.000 metros cuadrados de suelo situado junto a la Carretera de La Cartuja (A-2004). La junta de gobierno local aprobó de manera inicial el plan parcial de estos suelos, el documento que fija los parámetros urbanísticos de este suelo donde se proyectan más de 1.300 viviendas, de las que en torno a 500 deberán ser de protección oficial.

Se logra así sacar adelante una planificación urbanística no exenta de dificultades ya que lleva tramitándose desde 2017. El documento ha tenido que modificarse tras un informe ambiental de la Junta de Andalucía que establecía la obligatoriedad de respetar el trazado y el ancho de una vía pecuaria que discurre por las inmediaciones del ámbito, la denominada cañada de Pino Solete. No en vano esta cañada afectaba no solo a los suelos de Geraldino sino también a los de Pino Solete, también declarados urbanizables.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha tenido que proceder a realizar un procedimiento de deslinde de esta vía pecuaria, que tiene unos cinco kilómetros de longitud y unos 53 metros de anchura, un trámite que se ha extendido durante los dos últimos años. Así, una vez culminado, ya puede proceder a la aprobación inicial del plan parcial, un documento que ahora deberá exponerse públicamente y, posteriormente, ser ratificado por el pleno municipal.

Con más de 358.000 metros cuadrados de superficie, los terrenos del denominado sector Geraldino están clasificados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelos urbanizables, de ahí que sea necesario la aprobación de un plan parcial para acometer su desarrollo. Se extienden entre las inmediaciones del Puente de Cádiz y los depósitos de agua de Geraldino hasta los alrededores del Residencial El Duque, al sureste de la ciudad.

Según el planeamiento, estos suelos tienen una edificabilidad máxima de 161.500 metros cuadrados, de los que un 88% es residencial. Un 55% de la edificabilidad residencial irá destinada a tipología colectiva (pisos), un 33% a unifamiliares y el 12% restante irá para usos comerciales y terciarios, según los datos obrantes en el planeamiento municipal. Además, se destinarán unos 35.000 metros cuadrados a zonas de espacios libres

En declaraciones a este periódico, el delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, señaló que la aprobación de este plan parcial supone un paso más “para ir desarrollando los huecos que han quedado de la ciudad consolidada”. “Es un trabajo silencioso que marcará el desarrollo de una importante zona de la ciudad”, agregó.

En paralelo a la puesta en carga de estos suelos de la margen derecha de la también conocida como carretera de Medina se está tramitando el planeamiento de la margen izquierda, la del paraje de Montealegre Alto. En estos momentos se ultiman los trabajos para que pueda aprobarse la modificación puntual del Plan General que permitirá el desarrollo de este enclave, un espacio de más de 1,6 millones de metros cuadrados donde se prevén 1.300 viviendas de las que ya hay construidas unas 400.

Este es el tercer plan parcial de un suelo urbanizable sectorizado tramitado por el Ayuntamiento en la última década. Con anterioridad se aprobó el del Mirabal, una importante extensión en la zona este de la ciudad, y el de Guadalcacín, que está pendiente de su ratificación definitiva. El vigente PGOU cuenta con 14 sectores con esta catalogación que tienen un uso residencial predominante. En los últimos años sí se han aprobado las figuras urbanísticas de suelos para actividades económicas, aunque por el momento no se han desarrollado aún.