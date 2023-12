Desalojan una vivienda en la barriada de El Carmen al desprenderse parte del techo

En la mañana de este lunes se ha producido el desalojo de una vivienda en la barriada de El Carmen, en Jerez, al producirse desprendimientos en los techos de un inmueble. En él residen en alquiler tres personas que sufrieron como la pasada semana ya se les cayó parte del techo del cuarto de baño.

Según cuenta Francisco, uno de los inquilinos de este inmueble situado en la plaza del Baile, la vivienda arrastra problemas de humedad desde hace tiempo, focalizadas en los techos, al parecer provocados por filtraciones del piso situado en su parte superior. De hecho, el pasado jueves hubo primer un desprendimiento de parte del techo del cuarto de baño que se produjo cuando su madre se encontraba en su interior. Esto le provocó varias heridas por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital de Jerez.

Ya en esa jornada, los inquilinos empezaron a buscar alternativas de alojamiento. Su madre pudo ser realojada en una vivienda municipal, pero él como su pareja no han encontrado nada aún y los servicios sociales municipales no le han realojado. Los inquilinos residen en este piso desde tiempo atrás mediante un contrato que no finaliza hasta el próximo mes de marzo.

Sin embargo, este lunes se produjeron nuevos desprendimientos, lo que provocó que hasta el lugar se desplazaran efectivos de la Policía Local, parque de Bomberos y técnicos de la Delegación de Urbanismo. Se ha determinado que, debido al estado del inmueble, no pueden seguir viviendo en él, de ahí que se procediera al apuntalamiento de la vivienda para evitar nuevos desprendimientos, así como a su precinto para evitar que se acceda a su interior.

El inquilino afectado asegura que lleva meses advirtiendo del mal estado del inmueble debido a los problemas de vivienda y que ha presentado “numerosos partes” al seguro, sin que hasta el momento se hubiera intervenido por evitar estos desprendimientos.