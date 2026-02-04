Los desalojados por la crecida del Guadalete continuarán sin poder regresar aún a sus viviendas

Unos 900 jerezanos continúan sin poder regresar a sus viviendas debido a la crecida del río Guadalete o a los efectos provocados por el aumento del caudal de algunos de los arroyos que desembocan en él. El grueso ha buscado acomodo en casas de familiares y amigos, pero unos 222, según estimaciones municipales, han sido reubicados por el Ayuntamiento en distintos equipamientos habiltados como el Albergue de Inturjoven (36), en hoteles (27, entre ellos siete menores), el Albergue Municipal (47) el Hogar San Juan (32) y la casa de Cáritas de El Portal (39). También continúa habilitado el Palacio de los Deportes de Chapín, donde están siendo atendidas 22 personas en situación de vulnerabilidad.

Fue en la noche del martes cuando se ordenaron estos desalojos ante la previsión, tal y como ha acabado ocurriendo, que el río Guadalete empezara a crecer sobremanera. Así, a los desalojos que se mantenían la semana pasada de parte de Las Pachecas y Los Cejos del Inglés, se sumaron en ese momento la parte alta de Las Pachecas, La Ina, Lomopardo, La Greduela, Mesas del Corral, San Isidro del Guadalete, El Rabanito en Guadalcacín, El Portal, El Portalillo y La Corta en la zona de la Venta Las Angulas.

Mientras tanto, durante la jornada de este miércoles se reactivaron algunos servicios públicos. Fue el caso los operarios del servicio de parques y jardines que realizaron distintas intervenciones por las caídas de árboles y ramas —se contabilizaron cinco caídas en puntos como la barriada Pío XII, la avenida Tío Pepe y el Camino Cruz del Canto, en Picadueñas—. Asimismo, se tuvieron que realizar numerosas retiradas de ramas en zonas como la avenida Blas Infante y en plaza de las Marinas, barriada La Alegría, calle Ancha, avenida Tío Pepe, Montealegre, Avenida de Europa, glorieta Juan Holgado, calle Caribe, Juan Pablo II, Alameda Vieja, Avenida de Andalucía, calle Pintor González Agreda y Tempranillo, unas actuaciones realizadas en colaboración con los bomberos.

También estuvo operativo durante toda la tarde un retén de trabajadores de infraestructuras para solucionar los mayores problemas de socavones provocados por la lluvia, así como el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria.

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz informó de varias actuaciones realizadas durante la jornada. Entre ellas, se procedió al rescate de una persona que estaba atrapada en un vehículo en la A-2003 a la altura del puente de Estella del Marqués. Asimismo, tuvo que intervenir en Las Pachecas donde se produjo un incendio en un cuadro eléctrico en una empresa de tonelería. Además, los efectivos del parque acudieron a reconocer el estado de techos en varias viviendas de la barriada de La Inmaculada y de El Paquete.