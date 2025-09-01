Estos son los detalles de la modificación presupuestaria aprobada por el Ayuntamiento de Jerez

La modificación presupuestaria que este lunes ha aprobado el Ayuntamiento no supone que tenga 17,2 millones de euros más de dinero contante y sonante en su maltrecha tesorería, sino que este importe es crédito que puede aplicar a su presupuesto y, por ende, cargar el correspondiente gasto.

Esta cuantía procede del denominado remanente de tesorería, la magnitud que refleja la situación de liquidez en un ejercicio. De manera resumida, se calcula sumando los fondos que tiene y los que tiene derecho a percibir y restándole lo que debe y lo que ha gastado sin tener presupuesto, una cuantía a la que se le realiza con posterioridad unos ajustes, entre ellos la sustracción de aquellos créditos que se consideran de muy difícil cobro.

Al cierre del pasado ejercicio, el Ayuntamiento cerró con un remanente de tesorería positivo de 22,4 millones de euros, de los que ahora utilizará unos 17,2 millones. En cambio, se reserva unos cinco millones aproximadamente, según se recoge en la propuesta elevada a pleno, para poder destinarlo a "fines distintos", entre ellos la posibilidad de dotar de más gasto al capítulo de personal antes de que acabe el año. Se da la circunstancia de que el gobierno parece prever que, a pesar de contar con un presupuesto actualizado, donde uno de los grandes aumentos ha sido el capítulo de personal —ha pasado de 81,5 a 98,1 millones— no será suficiente para cubrir el gasto total.

¿A qué debe destinar este importe?

La Ley establece que este positivo se destine a pagar deuda y dotar de crédito a aquellos gastos que hizo el Ayuntamiento sin que tuviera consignación presupuestaria. La propuesta municipal contempla, por un lado, destinar unos 11,2 millones a atender las denominadas OPA, las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto. Estos son intereses de demora de los distintos préstamos que tiene el Ayuntamiento que abonó en su momento —abarcan un largo periodo desde 2006 a 2024—, pero que no se reflejaron en la previsión contable. Además, y tal y como obliga la ley, se destinará unos 217.000 euros (el importe corresponde al cierre presupuestario del pasado ejercicio) a liquidar totalmente un préstamo y a amortizar parte de otro.

Mientras, el resto, unos cinco millones aproximadamente, lo destinará a hacer obras, transferir a sociedades y a subvencionar asociaciones. Y es ahí donde el PSOE considera que la ley impide que este importe puede destinarse a estos fines. En cambio, el gobierno local lo hace con un respaldo de la Intervención Municipal donde se señala esta propuesta, aunque "se separa de la recomendación" que realizó sobre el destino que debe tener el remanente de tesorería, considera que la legislación no exige "que todo" este importe "sea destinado" a reducir OPA.

Los 2,2 millones para actuaciones

Una parte de esta modificación presupuestaria se destinará a actuaciones que a juicio del gobierno, tras consultar a los servicios municipales son "actuaciones necesarias y urgentes que se deben ejecutar antes del 31 de diciembre. Están incluidas 136 actuaciones con presupuestos que van desde los 1.000 hasta los 65.000 euros.

Entre las que tienen mayor importe están la adquisición de 500 pantallas de ordenador para el Ayuntamiento (unos 65,.000 euros), el parque infantil de Las Pachecas (unos 48.000 euros), la reparación del firme de una calle en Mesas de Santa Rosa (48.300), la instalación de un graderío y de módulos de vestuarios en el campo de fútbol de Picadueñas (unos 44.000 euros cada una), la renovación del parque de Pozoalbero (48.000), la remodelación de la calle Parque Timanfaya (46.600), la rehabilitación de una finca en el centro de la ciudad (48.400), el arreglo de la fachada del Ayuntamiento (47.750) o la instalación de reductores de velocidad en la calzada (43.300), entre otros.

Casi 600.000 euros en más subvenciones

También se contempla el reparto de 563.000 euros en subvenciones entre más de un centenar de entidades con ayudas que van desde los 1.000 hasta los 20.000 euros, aunque la UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía, se llevará 25.000 euros.

El ejecutivo justifica este nuevo reparto —ya se realizó uno en 2024—en que hay asociaciones que han solicitado incorporarse al Plan Estratégico de Subvenciones que se puso en marcha el año pasado y que hay también beneficiarias que han solicitado que se les amplíe la cuantía que le concedieron o bien han presentado nuevos proyectos.

2,2 millones para el 'holding' municipal

Finalmente, se prevé destinar unos 2,2 millones a varias empresas y fundaciones del grupo de empresas municipales. Comujesa, por ejemplo, casi 1,5 millones para renovar parte de las marquesinas de los autobuses urbanos, instalar sistemas de control del tráfico de este servicio público o para afrontar los gastos extraordinarios ocasionados por el mal estado de la flota, que ha conllevado que se haya reducido ostensiblemente esta prestación pública de manera temporal.

Por otro lado, Fundarte recibirá en torno a 270.000 euros de los que unos 150.000 irán destinados al proyecto de musealización del espacio expositivo dedicado a Lola Flores en la plaza Belén y unos 120.000 euros para su "programa artístico" —esta última cuantía es similar a las subvenciones perdidas por el Teatro Villamarta tras no solicitarlas al Ministerio de Cultura por un "fallo técnico", según la explicación dada por la entidad—.

Entre las transferencias también se incluyen 100.000 euros a Cirjesa, la empresa que gestiona el Circuito de Velocidad, para financiar la prueba del Mundial de Superbike y unos 159.000 euros a Emuvijesa para que haga intervenciones de estabilización en la bodega que tiene en propiedad en la calle Cristal, en el barrio de Santiago). Además, se transferirán 172.000 euros para los aparatos de aire acondicionado de la residencia de mayores vinculada al Centro de Acogida San José.