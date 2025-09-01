El PP saca adelante la primera modificación del presupuesto aprobado la pasada semana

El nuevo presupuesto del Ayuntamiento de Jerez, que sustituye al anterior aprobado en octubre de 2022, entró en vigor el pasado viernes. Sin embargo, apenas tres días después se ha aprobado su primera modificación en un pleno celebrado en la tarde de este lunes, una propuesta que contó con el voto favorable del PP, la abstención de Vox y la negativa de PSOE y La Confluencia.

El cambio presupuestario es de 17,2 millones de euros, un importe que procede del remanente de tesorería con el que cerró el Ayuntamiento de Jerez el pasado año y que asciende a unos 22,4 millones —el ejecutivo ha optado por no gastar ya todo el crédito disponible— . De este modo, buena parte de esta cuantía, en torno al 70% del total, se destinará a reconocer pagos de intereses de préstamos que que no estaban incluidos en el presupuesto, unos 223.000 euros a liquidar préstamos, unos 2,2 millones a diversas actuaciones que el Ayuntamiento quiere acometer antes de que acabe el año, otros 2,2 millones de euros a transferencias a las empresas y sociedades municipales y unos 563.000 euros a subvenciones para las asociaciones.

El delegado de Economía, Francisco Delgado, justificó la aprobación de esta modificación presupuestaria señalando que la ciudad "no está para perder el tiempo en muchas discusiones, muchas de ellas bizantinas". Acto seguido, afirmó: "Al haber superávit es necesario aplicarlo cuanto antes para reducir deuda y atender las necesidades". Además, defendió la propuesta señalando que esta cuantía "no es un sobrante", sino que es fruto de una "gestión responsable de los servicios públicos". "No es un capricho, es un equilibrio entre responsabilidad financiera y justicia social", aseveró. Asimismo, afirmó que esta modificación tiene como objetivo "reducir deuda y atender necesidades" puesto que, "mientras saneamos nuestras cuentas estamos mejorando nuestros servicios".

Especialmente crítico se mostró José Antonio Díaz, portavoz del PSOE, quien calificó la propuesta de "chanchullo económico y técnico" y de un "intento de burlar la ley" al asegurar que esta no permite destinar parte del remanente de tesorería a inversiones a día de hoy. De hecho, acusó al interventor municipal, José María Almenara, de haber elaborado un "salvoconducto" para salvar la propuesta considerando que debería haber informado de manera desfavorable a la propuesta. Estas acusaciones fueron respondidas por el propio funcionario quien reclamó que se respete "su honorabilidad" y reiteró que la normativa permite destinar este importe a gastos que no sean reducir deuda. No fueron aceptadas las dos enmiendas presentadas por el PSOE que reclamó que se quedara fuera el importe destinado a subvenciones y actuaciones.

El interventor municipal, durante el pleno. / Manuel Aranda

Por su parte, Ignacio Soto, en representación de Vox, cuestionó también que se aprobase una modificación presupuestaria escasos días después de la ratificación del presupuesto municipal. En este sentido, reclamó que la propuesta se votara por separado dado que no mostró su reparo a respaldar la parte de la modificación presupuestaria para hacer frente a los préstamos y a dotar de crédito a la OPA, pero no así para el resto de la propuesta. "Mezclan muchos temas en uno solo, tal y como hace Pedro Sánchez con los decretos 'ómnibus", incidió —la propuesta no fue aceptada por el ejecutivo.

Finalmente, Kika González, en representación de La Confluencia, afirmó que esta modificación presupuestaria "huele a trabajo mal hecho" dado que incluye financiación para actuaciones "no urgentes" que no estaban incluidas en un presupuesto recién aprobado. También criticó que se haga un reparto de subvenciones "sin presentar una evaluación de la ejecución de las ya presentadas".