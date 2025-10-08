La deuda del Ayuntamiento con sus proveedores continúa en aumento

El Ayuntamiento de Jerez tenía en el mes de julio una deuda con sus proveedores que ascendía a los 19,2 millones de euros. Este es el importe más alto desde marzo de 2023, según los datos que mensualmente recaba el Ministerio de Hacienda. Este es el quinto mes consecutivo de subida de una magnitud que, bien es cierto, no está en los niveles de hace más de dos años cuando se superaron los 30 millones de euros de adeudos pendientes.

En octubre del año pasado, el Ayuntamiento registró el importe de deuda más bajo desde que estos registros se hacen públicos, en torno a 4,9 millones de euros, con un periodo medio de pago de 26 días. A partir de ese momento, y con algún que otro descenso, el importe ha ido incrementándose hasta situarse en unos 19,2 millones de euros en julio, un importe levemente superior al de junio. Mientras, el periodo medio de pago se ha situado en los 84 días.

El cumplimiento del periodo medio de pago a finales del pasado año propició que, por primera y única vez, el Ayuntamiento quedara fuera de un plan de pago a proveedores que la administración central puso en marcha a finales del primer trimestre. No obstante, el gobierno municipal solicitó al Ministerio acogerse. En un principio, según lo apuntado por la alcaldesa, María José García-Pelayo, Hacienda le dio su beneplácito y le comunicó que modificaría la convocatoria para incluir a Jerez. Sin embargo, esto no se hizo finalmente por lo que solo pudieron adherirse aquellos ayuntamientos que aparecieron en el primer listado —finalmente se han acogido unas 59 entidades locales de toda España—.

A pesar de la subida, y tras años siendo el segundo o tercero con más deuda comercial de España, actualmente ocupa el décimo lugar. Ayuntamientos como Madrid, Zaragoza, Barcelona, Badalona, Palma de Mallorca, Jaén, Málaga, Córdoba y Mijas tienen más pagos pendientes con sus proveedores que la administración local jerezana.