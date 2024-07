Casi dos días en Urgencias de Jerez a la espera de una cama en planta

Hasta 43 horas en Observación del Hospital de Jerez para subir a planta. Es lo que detalla el Sindicato Médico, desde donde además denuncian que este verano ha empezado con una política de cierre de camas en "Cardiología, Neumología y Digestivo. Y para agosto se cerrarán algunas en Infeccioso. Se entiende que la actividad quirúrgica disminuya cuando son cosas no urgentes, y eso ocurre aquí en Jerez y en todos lados. Pero el cierre de camas es muy variable...".

El sindicato lamenta que "la falta de detalle en los datos que proporciona el SAS (a nivel andaluz del plan de vacaciones) impide un análisis pormenorizado, pero la información de la que disponemos nos permite afirmar que los datos generales que nos ofrece el SAS no se corresponden con los contratos que se están ofertando en la práctica. En consecuencia, tememos que la mayoría de los centros sufrirá una grave carencia de médicos este verano".

En Atención Primaria la situación "va a peor". El Sindicato Médico añade que "no hay médicos para Primaria porque no resulta atractivo para los que acaban el MIR. Se está organizando la tormenta perfecta. Si ya teníamos más de 15 días para una cita, pues ahora ya ni se sabe porque es que aparece la agenda no disponible al superar los 15".

"Lo de las camas en el Hospital es todo muy relativo". Así comienza el análisis del plan de verano de José Antonio Aparicio, delegado de Personal del Hospital de Jerez. "En el Hospital Materno Infantil se va a cerrar la planta de neurología e infecciones, que son 12 camas por un lado y 22 por otro, pues ahí ya van 34 camas. Pero la estrategia de este año es distinta. No van a argumentar muchos cierres de camas en teoría, pero sí en la práctica. No se cierran plantas como otros años, cierro habitaciones. No ponen las camas disponibles durante estos meses y las tienen cerradas, reduciendo personal evidentemente. Es una forma de enmascarar la política de cierre de camas", denuncia Aparicio.

"Años anteriores se decía cierra ‘digestivo, cardio…’ y siempre con la misma falsa excusa de que se va a rehabilitar o hacer obras. De hecho este año las mejores dicen que van a ser en Infecciones y Neuro, pero los compañeros me dicen que hay habitaciones cerradas en todas las plantas, aparentemente la planta funciona con normalidad pero sólo es en apariencia. Ellos van a ir fluctuando las camas según los intereses y organización del personal. Se van reagrupando los pacientes y van cerrando habitaciones", añade el delegado de personal del Hospital.

Plan funcional de gestión de camas

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra subraya que "planifica la concesión de vacaciones a los trabajadores durante el periodo estival y las necesidades de sustitución para mantener operativos los servicios del Hospital Universitario de Jerez".

Desde el área detallan que este verano la disponibilidad de camas "quedará en función de las previsiones de ingresos y por ello dentro del plan de vacaciones se contempla la mayor eficiencia en la dotación de personal en las unidades de hospitalización". De esta forma, "se aprovechará para hacer las necesarias y preceptivas labores de mantenimiento en habitaciones y mobiliario en los espacios y unidades, las cuales, en otra época del año causarían más molestias".

En este sentido, el Área informa de que invertirá este verano 860.960 euros en diversas actuaciones de mejora de sus instalaciones. Además de las anunciadas obras en paritorio, habrá una intervención en la planta de Enfermedades Infecciosas; mejoras en la Unidad de Mamografía de Jerez Centro y varias acciones en las unidades de Salud Mental hospitalaria, en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ) y en las unidades de salud mental comunitaria de Jerez y Sanlúcar.

Desde el área sanitaria añaden que en su plan de verano, "al igual que en años anteriores, se ha realizado un plan funcional de gestión de camas para el periodo de verano que supone la disponibilidad de camas en Cardiología, Digestivo, Neumología y Traumatología. Además, se ha preparado un plan de contingencia por si aumentara la presión asistencial este verano, que supone la habilitación de camas en Neumología, Cardiología, Digestivo y Traumatología con profesionales de refuerzo".

Destacan además que el módulo de Consultas Externas y de Rehabilitación no interrumpe su actividad y permanecerá abierto para actividad programada en jornada de mañana durante todo el periodo estival.

En relación a la actividad quirúrgica, desde el área informan de que "se ha incrementado la programación a pesar de la actuaciones previstas en el área de paritorio. Los quirófanos y paritorios se ubicarán desde el 12 de julio y hasta el 13 de septiembre en la actual zona del hospital de día quirúrgico, en la planta -1 del Hospital General. Por ello, se ha procedido a redistribuir la actividad quirúrgica que se realiza en dicha zona a la de quirófanos generales ubicada en la planta 0. La programación quirúrgica, por su parte, se realizará para dar respuesta al cumplimiento de los decretos de garantía y patologías preferentes, llegando, en el caso del mes de julio a mantener un 80% de la actividad".

Asimismo detallan que respecto a la contratación, el Área contará "con un total de 713 contratos, de los 508 serán de Atención Hospitalaria y 205 de Atención Primaria". "En definitiva, con este plan el Área pretende mantener un elevado nivel de funcionamiento adaptado a las necesidades de los pacientes, al merecido descanso de su plantilla y a la disponibilidad de profesionales para hacer sustituciones. De hecho, es similar al aplicado otros años sin que se producido ninguna incidencia de gravedad", concluye.