Díaz: "El PP ha borrado a Jerez del Presupuesto 2025 de la Junta de Andalucía"

José Antonio Díaz, secretario de Políticas Ciudadanas del PSOE de Jerez y portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha realizado una valoración del proyecto de Presupuestos 2025 de la Junta de Andalucía para Jerez. “Los Presupuestos de la Junta de Andalucía del PP son una estafa. El PP ha borrado a Jerez de los presupuestos de la Junta de Andalucía. ¿En qué beneficia a Jerez los gobiernos del PP en Andalucía y en Jerez? En nada. los jerezanos pagan sus impuestos, Juanma se lo gasta y Jerez no recibe nada. Hay que hablar claro, Jerez, la quinta ciudad de Andalucía, no pinta nada para el PP de Moreno Bonilla. Como tampoco pinta nada la alcaldesa Pelayo, que es un cero 'a la derecha'. Jerez es la gran olvidada en los presupuestos de la Junta de Andalucia con el silencio cómplice de la alcaldesa Pelayo, parece que no quiere molestar a su jefe Moreno Bonilla mientras que ella siga ganando 120.000 euros a costa de los jerezanos”, denuncia José Antonio Díaz.

Díaz rechaza la valoración del presupuesto realizada por la alcaldesa: “Que Pelayo califique el presupuesto de la Junta en Jerez como un presupuesto 'histórico y potente' es un insulto. Que Pelayo aplauda este presupuesto que castiga a los jerezanos demuestra que es la palmera de Moreno Bonilla mientras le taconea a los jerezanos. La alcaldesa vive en el metaverso entre Madrid y Jerez, en su cargo como senadora, otros días como presidenta de la FEMP y en sus ratos libres como alcaldesa, y no se ha preocupado de exigir a la Junta”.

Infraestructuras, educación o vivienda

El dirigente socialista enumera el conjunto de inversiones que necesita Jerez "y de las que Moreno Bonilla y Pelayo se han olvidado en el presupuesto de la Junta 2025, empezando por los 25 millones de euros que la Junta le debe de la PATRICA (Participación de los municipios en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía) al Ayuntamiento de Jerez. 25 millones de todos los jerezanos. Y podemos continuar con las infraestructuras que reciben en este proyecto de presupuesto de Moreno Bonilla: cero euros para la Ronda Sur, cero euros para la carretera de Los Albarizones, cero euros para los caminos de la zona rural, cero euros para la carretera de Jerez a Sanlúcar que es un tiovivo o el raton vacilón, cero euros para la duplicación de la carretera de Jerez a Rota que evite los atascos, cero euros para la Ciudad de la Justicia, cero euros para el Centro Tecnológico del Vino, cero euros para el segundo Hospital de Jerez, cero euros para la recuperación del yacimiento de Asta Regia, cero euros para la recuperación del río Guadalete, cero euros para el centro de salud de la zona norte, cero euros para centro de tecnológico del motor, cero euros para el impulso Parque Tecnológico Agroalimentario, cero euros para la carretera Jerez - Antequera...”.

Díaz también ha enumerado las carencias del proyecto de presupuesto andaluz para Jerez en materia de vivienda: “Cero euros para la rehabilitación fallida de la Asunción, cero euros para la construcción de viviendas protegidas o en alquiler en Estancia Barrera y laguna de Torrox, cero euros para la rehabilitación de La Alegría, barriada España, El Calvario, La Vid, La Granja, La Plata, Los Naranjos, San Benito, San Telmo, la Serrana, los Pinos, Vallesequillo, Juan XXIII...”.

El proyecto de presupuesto de la Junta 2025 "también ha olvidado a la educación pública de Jerez: se ha olvidado del IES Lola Flores , además, de perder dos millones de euros de fondos europeos, no ha tenido la decencia de incluirlo en los presupuestos. Los alumnos reciben las clases de perfil y con goteras en barracones. Del mismo modo han perdido 1,5 millones de euros para el Centro Especial de Sordos. Por cierto, este año, en el traslado de centro, han tratado a los niños y niñas con desprecio, como si fueran mercancías, y para colmo, no incluye una partida para su reforma”.

Díaz denuncia la reiteración de inversiones en el presupuesto "que luego la Junta de Moreno Bonilla deja sin ejecutar. El PP cree que los jerezanos somos tontos, lleva seis años anunciando lo mismo: Museo del Flamenco, centro de San Juan de Dios, la depuradora, la Ciudad de la Justicia... Siempre lo mismo cada año, cada presupuesto es un deja vu para Jerez. Pero es que encima, el PP de la Junta de Andalucía vende como inversiones propias fondos que proceden del Gobierno de España: carril bici de Estella, 300.000 euros; la rehabilitación de Santo Tomas de Aquino e Icovesa, con 9 millones de euros; la red de abastecimiento del pantano de Guadalcacín a San José del Valle con 2,4 millones o 18,9 millones de euros en fondos europeos para las conducciones de riego en la zona regable de Guadalcacín; 1,3 millones de euros para la instalación de planta de compostaje o la obra interminable de la EDAR de El Portal”.

"El Partido Popular le regalará carbón a los jerezanos por Reyes con este presupuesto que es un castigo a los Jerez. Pelayo esta traicionando a los jerezanos. Que se quite la camiseta del Partido Popular y sé ponga la de Jerez. Basta ya de anuncio inversiones históricas en Jerez por parte del PP cuando lo que es histórico es que no se ha ejecutado ni un 20% del presupuesto. Por eso se repiten las mismas inversiones cada año. Desde el PSOE exigimos que se revise el presupuesto 2025 de la Junta de Andalucía para Jerez. Necesitamos inversiones y presupuesto y así lo trasladaremos también al próximo pleno municipal”, concluye José Antonio Díaz.