Los dimitidos de la ejecutiva del PSOE de Jerez reiteran que se debe nombrar una gestora

Los militantes que dimitieron la pasada semana de la ejecutiva local del PSOE no descartan recurrir a las instancias superiores del partido en el caso de que la ejecutiva provincial no nombre una comisión gestora al frente de la agrupación local del PSOE. Aunque no hay resolución oficial al respecto, por el momento, el secretario provincial de la formación, Juan Carlos Ruiz Boix avanzó este lunes que Mamen Sánchez continuará al frente del partido en Jerez ya que el número de dimisiones no alcanza el mínimo exigido en los estatutos.

Tras esto, comenzó a circular entre los militantes un comunicado de respuesta a las afirmaciones realizadas por el dirigente provincial elaborado por el grupo de dimisionarios, tal y como ha podido corroborar este medio de varias fuentes. En él, se rebate lo apuntado por el secretario provincial señalando que sí se dan los condicionantes que establecen los estatutos del partido para cesar a toda la ejecutiva que se mantiene y nombrar una gestora.

Ruiz Boix señalaba el lunes que la norma del partido establece que debe dimitir “más de la mitad” de los miembros para cesar a toda la ejecutiva y designar un órgano transitorio de decisión antes de celebrar un nuevo congreso. Ahora bien, advertía de que este supuesto no se daba ya que, de los 55 integrantes, se habían marchado 27. Así, razonaba que aún faltaban “dos” para cumplir con el requisito que establece la normativa interna al entender que no se puede contar la dimisión de la representante de Juventudes Socialistas al ser “miembro nato” y, por tanto, no elegido de este órgano.

En cambio, los militantes que han presentado su dimisión no comparten este criterio alegando que actualmente son 27 los miembros que se mantienen en la ejecutiva local. Así sostienen que 25 afiliados presentaron por escrito su dimisión el pasado viernes (inicialmente se habló de 27), que se suman a otras tres renuncias que hubo con anterioridad al inicio de esta grave crisis interna. Por tanto, entiende que son ya 28 las bajas y, por ende, se cumple con ese “más de la mitad” que establecen los estatutos del partido para designar una gestora. Incluso, rebaten el argumento esgrimido por el secretario provincial de que haya una diferenciación entre miembros natos o no o de que

Por lo tanto, ahora se encuentran a la espera de que la ejecutiva provincial responda a sus escritos de dimisión —Ruiz Boix señaló que se estaba realizando un “proceso de revisión” de las firmas presentadas antes de adoptar una decisión, aunque ya avanzó en qué términos sería— para presentar posibles recursos ante los órganos superiores del partido, ya sea ante la ejecutiva regional o el comité federal de ética y garantías.

En el comunicado se insiste en negar que, detrás de estas dimisiones, esté una supuesta oposición a las decisiones adoptadas por el partido a nivel nacional —en su momento se habló de que cuestionaban la ley de amnistía a políticos catalanes—, sino que su pretensión va encaminada a iniciar “una nueva etapa” en la agrupación local de Jerez con el objetivo de volver al “gobierno de la ciudad”.