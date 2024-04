Dimite la mitad de los miembros de la ejecutiva del PSOE de Jerez

El PSOE de Jerez se enfrenta a una crisis sin precedentes tras la dimisión de la mitad de los miembros de la ejecutiva local. Tras la renuncia en los meses previos de cuatro miembros, este viernes por la tarde se han sumado en cascada otros 23, hasta alcanzar 27 de los 54 que integran la ejecutiva.

La dirección provincial del partido deberá nombrar ahora una gestora, que se pondrá al frente de la agrupación local sin apenas margen para preparar las elecciones europeas, a la vuelta de la esquina, en la quinta ciudad de Andalucía.

Las decisiones adoptadas por el PSOE federal y su líder Pedro Sánchez, en particular el apoyo a la amnistía a los condenados del procés, ha terminado por desangrar al partido en Jerez, muy dividido ya por el fracaso electoral en las últimas municipales, en las que el PP de María José García Pelayo arrebató por mayoría absoluta la Alcaldía a la candidata socialista, Mamen Sánchez.

Entre los miembros de la ejecutiva que han presentado su renuncia figuran el vicesecretario general, Carlos Dorantes, y el secretario de Organización, Israel Pérez. Se da la circunstancia de que éste último tenía que haber convocado la asamblea para la constitución del comité de campaña para las europeas, pero no sólo no lo ha hecho, sino que ha presentado su dimisión.

Miembros del partido consultados por este periódico lo consideran una maniobra del sector ugetista, al que además de Dorantes y Pérez pertenecen otros miembros de la ejecutiva como Rubén Pérez, delegado en el anterior gobierno local de Mamen Sánchez, Casto Sánchez y África Becerra, que formaron parte de anteriores ejecutivos socialistas y que también han presentado su renuncia.

Con anterioridad, otros integrantes de la ejecutiva, entre ellos pesos pesados como Juan Manuel García-Bermúdez, que también asumió responsabilidades municipales en anteriores ejecutivos socialistas en Jerez, habían abandonado el partido. También hubo renuncias como la de Isabel Gallardo, muy crítica con la ex alcaldesa, con la que fue delegada municipal.

Algunos miembros del partido consultados por este medio apuntan a una revancha del sector ugetista tras la derrota en las municipales, aunque ya había "boicoteado" la campaña electoral. Otras fuentes, también del PSOE, relacionan las dimisiones tanto con el descontento con Mamen Sánchez, que anunció en la primera ejecutiva tras las municipales que no repetiría como secretaria general del partido en Jerez, como con Pedro Sánchez, cuyo liderazgo cuestionan.

Lo cierto es que la dimisión de la mitad de los miembros de la ejecutiva ha caído como una patada en el estómago en las altas esferas del partido por inoportuna. De hecho, grupos de whatsapp en los que participan militantes del PSOE provincial, regional y federal se llenaron ayer de comentarios en los que consideran esta decisión como una afrenta a Pedro Sánchez, que es a quien puede hacer daño en vísperas de las elecciones europeas. "Y aunque la amnistía ha generado mucho debate interno, no se puede expresar de esta manera el desacuerdo, a las bravas, porque hace daño a Sánchez y al partido", indica una fuente del PSOE, quien recuerda que "esto ha pasado en otros sitios, pero no con tan poco margen para las europeas".

Otras fuentes del partido no alcanzan a entender una que "escapa a toda lógica, no entra en ninguna cabeza y no responde a ninguna estrategia política ni electoral".

Cabe recordar que en el próximo mes de octubre se celebrará el congreso federal del PSOE, tras el que se convocarán en cadena el regional, provincial y local. Habrá que ver cómo está para entonces el partido en Jerez.