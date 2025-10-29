Dispositivo especial en Jerez para Halloween

El Ayuntamiento, a través de varias delegaciones, desplegará un dispositivo especial el viernes día 31 de octubre para disfrutar en el centro de la ciudad del amplio programa de actividades para toda la familia, organizadas con motivo de Halloween.

Para celebrar esta fiesta, la ciudadanía está invitada a asistir y participar en pasacalles, una ruta de truco o trato, talleres diversos, reparto de golosinas, un pasaje del terror, concursos de disfraces, espectáculos musicales, una jornada de contemplación de las estrellas con telescopios y otras muchas actividades.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha previsto reforzar el mismo viernes las labores de limpieza al término de la programación en la Alameda del Banco, calle Larga, Lancería, plaza del Arenal, entre otras, con barredoras y operarios como zonas de mayor afluencia de público. El sábado, día 1 de noviembre por la tarde, se reforzará igualmente la limpieza en la zona centro y lo mismo el domingo día 2 y el lunes día 3 con la recogida de residuos y el repaso las ubicaciones de los contenedores.

También es importante la ubicación de tres baños públicos en la Alameda del Banco uno para hombres, otro para mujeres y un tercero para personas con movilidad reducida. El objetivo es facilitar este servicio al público y estimular la limpieza de las calles del centro.

En materia de seguridad, la Policía Local de Jerez reforzará la presencia de unidades policiales en el centro de la ciudad, principalmente en el entorno de la Alameda del Banco, que será el epicentro de las mismas. De igual forma, el resto de las unidades en servicio en el resto de la ciudad estarán coordinadas con las que presten servicio en el centro para prevenir o actuar ante cualquier incidencia.

Cortes puntuales de tráfico por Halloween en Jerez

La Policía Local se coordinará igualmente con el servicio de Movilidad y con otras áreas municipales para garantizar la seguridad vial al paso de los pasacalles que tendrán lugar con motivo de Halloween. Para ello será necesario interrumpir el tráfico rodado entre plaza de las Angustias y calle Corredera hasta plaza del Arenal, en el arranque de estos espectáculos itinerantes, así como en la Rotonda de los Casinos en el momento de la llegada a este punto.

En materia de Movilidad, destacar también que aunque no habrá cambios en las paradas de autobús, en la plaza de las Angustias, el servicio sí se verá afectado en el tramo horario del tránsito de los pasacalles.

En cuanto a las actividades organizadas, el Ayuntamiento ha realizado un gran esfuerzo de coordinación entre delegaciones y servicios municipales, así como con la Asociación de Comerciantes del Centro (Acoje) y otros colectivos, para poner en la calle un "ambicioso programa lúdico y cultural" destinado a todas las familias de la ciudad.

En esta ocasión, Jerez dedicará Halloween a la cultura celta con una noche de miedo, magia y diversión y una programación para todas las edades. Calles, plazas y rincones del centro histórico se vestirán de misterio, música y color para celebrar una de las noches más esperadas del año.