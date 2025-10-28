El Zoobotánico de Jerez celebra un Halloween salvaje y misterioso el 1 de noviembre

El próximo sábado 1 de noviembre de 2025, el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez se transformará en un escenario lleno de misterio, fantasía y diversión con motivo de la esperada celebración de Halloween. Bajo el lema Naturaleza Misteriosa, el parque ofrecerá a pequeños y mayores una jornada inolvidable en la que se combinarán el amor por los animales y la naturaleza con la magia de esta fiesta tan especial.

Programa de actividades

Desde las 10:00 de la mañana, los visitantes serán recibidos en la Entrada Principal con una Bienvenida Terrorífica y Photocall, donde podrán inmortalizar su llegada al zoo entre decoraciones espeluznantes y personajes sorprendentes. La programación, que se extenderá durante toda la jornada, incluye actividades para todas las edades repartidas por diferentes zonas del parque.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra El Bosque Encantado, junto a los titís pigmeos, que abrirá sus puertas de 11:00 a 14:30 h, ofreciendo un recorrido mágico lleno de criaturas del bosque y misterios por descubrir. No faltará el clásico Cementerio de los Muertos Vivientes, ubicado junto a los dromedarios, donde los visitantes más valientes podrán enfrentarse a una experiencia escalofriante.

Para quienes prefieran una experiencia más divulgativa, el Zoobotánico ha programado Charlas con Misterio, entre las 11:30 y las 16:30 h, en distintos puntos del recinto. Además, los más pequeños podrán disfrutar en la Plaza de los Chimpancés de La Cueva de los Huesos y Pintacaras, un espacio de creatividad y diversión disponible de 10:00 a 15:00 h.

La naturaleza también será protagonista en la actividad Conoce las cucurbitáceas y otros frutos de otoño, situada junto a los pandas rojos, donde los visitantes podrán aprender sobre calabazas, frutos y curiosidades del otoño. Por su parte, el Pasaje del Terror, en la zona de anfibios y reptiles, promete emociones fuertes de 10:00 a 15:00 h.

La jornada continuará con propuestas originales como el Futbolín Humano (de 11:30 a 17:30 h) junto al restaurante, los Cuentos para no dormir en el Aula de Educación, o el colorido Pasacalles Halloween, que recorrerá la avenida principal a las 14:30 h, animado por la Escuela de Baile Hermanas Sánchez. A partir de las 15:30 h, la Magia Encantada tomará el protagonismo en el Parque Infantil de la mano de la Asociación con Aire de Ilusión, sumando aún más fantasía a la tarde.

Durante todo el día también se celebrarán juegos variados en la Plaza de las Nutrias y una curiosa 'Dieta Halloween' para los animales, donde el público podrá observar cómo se les ofrecen alimentos temáticos preparados especialmente para esta fecha.

Programación de Halloween del zoobotánico de Jerez / M.G.

Uno de los grandes atractivos de la jornada será que todos los niños que acudan disfrazados de Halloween entrarán gratis, siempre que vayan acompañados de un adulto que adquiera su entrada (una entrada infantil gratuita por cada entrada de adulto). Una oportunidad ideal para que las familias disfruten juntas de la naturaleza y la imaginación.

Desde el Zoobotánico de Jerez recuerdan que las actividades podrán sufrir modificaciones en caso de inclemencias meteorológicas, aunque el entusiasmo y el espíritu festivo de Halloween están garantizados. Una cita imprescindible para los amantes de la naturaleza, la educación ambiental y, por supuesto, de la magia de esta noche tan especial.