El drama del Archivo Municipal

"En este Ayuntamiento, la cultura y el patrimonio se entienden como un problema". El Archivo Municipal de Jerez es resultado de la vida del cabildo de la ciudad durante siglos. La traducción en papel de la gestión que el Ayuntamiento ha ido desarrollando a lo largo de su vida, desde el siglo XIII (el documento más antiguo es de 1268). Las actas municipales y notariales de la ciudad son de las más antiguas de Andalucía. Legajos que cuentan cómo era la vida, cómo se movía todo, es la historia social, no sólo de Jerez, sino también de España.

Ubicado en la plaza del Banco, comparte edificio con la Biblioteca Central desde 1987, espacio que se va quedando cada vez más pequeño. Buscar una nueva ubicación que se adapte a las demandas del Archivo es una petición histórica, así como las mejoras de las condiciones en las que se encuentran los documentos, de las instalaciones en general, y de la falta de personal.

El Archivo es la institución municipal más antigua de la ciudad. “Hay que tener en cuenta que cuando Alfonso X ‘El Sabio’ conquista la ciudad en 1264, enseguida empieza a firmar privilegios, mercedes, franquezas, el Libro del Repartimiento, y eso hace que el archivo funcione desde el siglo XIII hasta nuestros días”, apuntó en su día Cristóbal Orellana, jefe de unidad del Archivo Municipal y máster en archivística.

"Los documentos están bien custodiados porque hemos sido, son, buenos los profesionales los que trabajamos. Pero el problema aquí no es de los trabajadores, sino de que los medios no son los adecuados, los que debe proporcionar el Ayuntamiento. Los que llevamos trabajando toda la vida en el Ayuntamiento estamos cansados de que los medios no sean los adecuados, salvando la situación a los políticos siempre. Y aunque ahora esté jubilado, lo he dicho siempre: hay que mejorar toda la cuestión tecnológica del Archivo, de conservación, y ubicarlo en un edificio en condiciones, desligado de la Biblioteca. Esa ha sido mi opinión de siempre, sincera. El Ayuntamiento pasa del Archivo y de su personal. Sólo dicen de él que es muy importante; lo utilizan políticamente pero en la realidad no hacen nada. Lo he sufrido toda la vida como trabajador y ahora como ciudadano. Pero vamos, que la actuación del actual Ayuntamiento es tan nefasta como la de los anteriores. No saben ni lo que hay en el Archivo, ni el personal que tiene. Es un desmadre", explica "de corazón" Antonio Santiago, opiniones que le han costado "muchos rapapolvos" en sus 44 años en la delegación de Cultura, 40 de ellos en el Archivo.

Un destacado historiador de la ciudad, y asiduo investigador del Archivo, insiste en que el Archivo está "muy mal. No se invierte absolutamente nada en él. Además, tiene una documentación de muchísimo valor, con documentos mucho más antiguos que cualquier otro archivo de la provincia de Cádiz, con la excepción del de Medina Sidonia. Los documentos necesitan unas condiciones de humedad, temperatura y seguridad contra incendio que no hay en el Archivo de Jerez. Están metido ahí de cualquier manera. Más lento o más rápido, se van deteriorando".

A esto se suman las "pésimas condiciones de consulta, sin una persona que oriente al investigador; no hay aire acondicionado, no hay calefacción, los documentos están sucios, sales de allí lleno de polvo. No hay un servicio de reprografía en condiciones, tampoco de digitalización conforme debería tener. Y de restauración de documentos ya ni hablamos. Lo que es no invertir nada. Y así lleva décadas. Nunca hay dinero para el Archivo y tampoco está entre las prioridades del Ayuntamiento. Se ha planteado trasladarlo a varios sitios pero nunca hay dinero. En Jerez hay espacios de sobra, pero lo que no hay es voluntad ni inversión".

Añade esta misma fuente que "la cultura y el patrimonio en este Ayuntamiento se entienden como un problema, no como una oportunidad para que la ciudad avance. Y el Archivo es otro problema. Demasiado que está abierto".

El Archivo, que tiene mermada la plantilla en un 50%, "no tiene tan siquiera convocada además la plaza de archivero, no está reconocida".

Denuncia de un particular

Días atrás, una comisión de investigación de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de Cádiz se personó en el Archivo para hacer un informe sobre su estado, tanto de los fondos que están en el edificio que comparte con la Biblioteca Municipal, como los que se hallan en el edificio de Consistorio y en los sótanos de la estación de autobuses. Se atendía así una petición del PP, a raíz a su vez de la denuncia de un ciudadano. La elaboración del informe está en proceso.

Fuentes fiables cercanas a la Consejería apuntan que el Archivo "no está en las mejores condiciones. Le faltan recursos técnicos e instalaciones. Y para una ciudad como Jerez, que es la quinta población de Andalucía, con un patrimonio documental de los más valiosos, con documentos del siglo XIV, por ser fino diría que no es lo más adecuado. Deja mucho que desear. Por desgracia, los archivos y las bibliotecas tienen muy pocos recursos y medios humanos y las personas que trabajan en ellos, por una cuestión vocacional, hacen mucho más de lo que les corresponde para servir al ciudadano, aunque las carencias sean graves, y no sólo en Jerez. Lo que está claro es que las administraciones se tienen que poner a ello porque los archivos albergan nuestra memoria histórica, como sociedad, y salvaguardan nuestros derechos como ciudadanos. Tienen que tener un sitio digno". Estas mismas fuentes apuntan que hay otros ayuntamientos, como el de Rota, "que han sabido buscarse recursos, que con fondos de la Diputación Provincial y con fondos europeos va a montar un archivo con unas instalaciones modernas".

Van pasando los años, las décadas, los alcaldes y alcaldesas y, como todo en la vida, si no se cuida, se deteriora.

El presidente de la Asociación Jerezana de Amigos del Archivo, Pepe Montero, destaca que el Archivo "siempre ha tenido un presupuesto bajísimo y una dotación de personal pésima. Hubo un momento en que todo se quedó estancado, en cuanto a conservación y seguridad. Aquello no es un sitio para tener estos documentos, ni muchísimo menos, ya no sólo por la conservación, sino por el gran peligro de incendio que hay. No hay un sistema contra incendios. Hay muchos proyectos y ninguno se ha cumplido. Para trasladar un archivo hay que tener en cuenta el espacio de hoy y para el futuro, hacer un estudio que nunca se ha hecho, ni tan siquiera para la restauración de los documentos. Pero lo que sobre todo no hay es una sala de investigadores. La que hay está cedida por la Biblioteca. Las bases de datos además no están expuestas al investigador, que tiene que estar preguntando. Muchos de ellos ya tienen el archivo fotografiado, que se llevan a su casa porque no hay medios, una catalogación, ni a nivel de red".

"Y lo peor, es que no hay proyecto, ni se invierte. Un documento con historia no sirve para nada si no está a disposición del investigador. Es para hacer historia, no para tenerlo en una vitrina. La situación del Archivo es dramática. Sí, lo es", concluye.

El historiador Fernando Aroca, que acude habitualmente al Archivo a investigar, asegura que la situación del Archivo "es la de siempre. Una institución que nunca ha tenido atención por ninguno de los alcaldes que han pasado por el Ayuntamiento, ni ahora. Ha estado siempre en segundo plano. Los documentos no es que estén en un grave peligro, pero las instalaciones no son las más adecuadas: hay humedad, la sala de investigación es bastante deficiente, no hay lugares adecuados en los que exponer, etc.".

Por suerte, todo no es una desgracia. El Archivo del Obispado es un ejemplo, al igual que el de González Byass, aunque no es el volumen del Archivo Municipal, claro, "pero sí hay una conciencia del material que tienen. Y hay una inversión. Pero si el delegado de Cultura no sabe lo que hay, ni para qué sirve el Archivo Municipal, pues a partir de ahí, qué vamos a hablar".

Por su parte, desde la delegación de Cultura, Francisco Camas asegura que el Ayuntamiento "mantiene el mismo interés por el Archivo Municipal. En el momento en que podamos ampliar unas instalaciones, lo vamos a hacer. En su día se habló del traslado a Díez Mérito, que estaría vinculado a los fondos Next Generation, y en ese sentido estamos pendientes de la inversión esa por ahí. Por otra parte, también estuvimos trabajando en la anterior legislatura para que se ubicaran aquí los Archivos Provinciales, pero con el cambio de gobierno en la Junta se paralizó. El archivo histórico está bien protegido, puede estar mejor lógicamente, pero está protegido. Nuestro interés es concentrar todo el archivo en general en un mismo espacio. También se habló en su día de la casa de Primo de Rivera, también dentro de los fondos Next Generation, para vincularla a la Biblioteca". Respecto a la falta de personal, Camas apunta que ese problema "no sólo ocurre en el Archivo, sino en todo el Ayuntamiento porque las jubilaciones han sido masivas".

Cristóbal Orellana confía en que el Ayuntamiento "tome decisiones al respecto para mejorar las condiciones del Archivo. Así lo espero y deseo con toda sinceridad".

Lo que dice la ley

"El artículo 46 de nuestra Constitución obliga a los poderes públicos a garantizar la conservación y a promover el enriquecimiento de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y titularidad. Por su parte, la Ley del patrimonio Histórico Español establece en su artículo 52. apartado 1 que todos los poseedores de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico están obligados a conservarlos, protegerlos, destinarlos a un uso que no impida su conservación y mantenerlos en lugares adecuados. Estos inmuebles destinados a la instalación de archivos están sometidos al régimen que la propia Ley establece para los Bienes de Interés Cultural".

Desde el Archivo aseguran que los documentos están en "muy buen estado. Se fumiga dos veces al año y el personal de limpieza está muy pendiente de que no haya polvo. Los protocolos notariales sí están más afectados porque tienen una larga historia detrás, han pasado por varios sitios antes", explica Eulalia Barea, que nos hace un recorrido por los fondos del Archivo, donde incluso vemos la caja fuerte del antiguo Banco de España. Apuntan además que la digitalización de los archivos "va muy avanzada". Eulalia considera también que el Archivo "debería estar todo en un mismo edificio. Sería lo deseable".

Y desde el Ministerio de Cultura son claros en sus 'Recomendaciones para la edificación de archivos', por ejemplo, en la ubicación: "el espacio debe tener capacidad suficiente para albergar las distintas áreas y su aumento previsible, un subsuelo apto para fundaciones y sin riesgo de humedades subálveas, edificio exento y en cualquier caso de uso exclusivo para archivo, facilidad de comunicaciones y zona carente de ruidos molestos y vibraciones nocivas, entre otras muchas recomendaciones".

Sea como fuere, hay que mudarse. Entre las propuestas que se han ido barajando a lo largo de los años como nuevas sedes del Archivo han estado el Palacio Riquelme, un casco de bodegas en la calle Lechugas o el edificio de Correos, entre otras, que no tuvieron solidez. La más firme parece Díez Mérito. Pero ello sólo hace falta voluntad. Sobran razones para darle al Archivo lo que se merece ya. Un ciudadano se queja: "No, el Archivo no compensa a los políticos, no da votos, o muy pocos. Pero arreglar una plaza a la vista de todos los vecinos sí. Hay que hacer una cosa y la otra. Invertir. El Archivo no es política, es cultura".