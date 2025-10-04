Eduardo Millán, Premio Figurativas de Barcelona

El MEAM, Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona, es probablemente la sede de una de las colecciones de arte realista más importante de España. Anualmente convoca el Premio FIGURATIVAS que es de los de mayor cuantía económica de los que se celebran en España. A él han llegado importantes pintores de todo el mundo La edición del presente año, la decimotercera, tiene un protagonista muy especial: Eduardo Millán; el pintor jerezano, uno de los de mayor significación, seriedad y conciencia artística de cuantos existen en la actualidad. Su obra, ‘Autorretrato en el estudio’, óleo sobre lino de 130 x 195 cm. ha sido la ganadora en la especialidad de pintura.

Esta pieza, para mí emblemática en el discurrir artístico del pintor, responde claramente a ese realismo veraz, casi científico, que caracteriza la pintura del artista jerezano. Una obra impactante, espectacular y que encierra todas las poderosas formulaciones pictóricas de un realismo que Eduardo Millán, hace cercano, consciente y lleno de sentido plástico.

Porque Eduardo Millán es un pintor de clarividencia total; hacedor de una pintura abierta, serena y sensata; una pintura que se aleja de las posiciones ficticias y envaradas que tanto abundan en este tipo de manifestación pictórica. Se trata de una obra sin concesiones, de una gran lucidez compositiva y una fortaleza plástica que pone en evidencia sólo los artistas grandes.

Eduardo Millán en su estudio. / Miguel Ángel González

Eduardo Millán forma parte de esa importantísima pléyade de artistas andaluces que ocupan un significativo espacio en el mejor segmento de la pinturas española del momento. Un artista que se prepara, con una espectacular pieza, para le feria ESTAMPA 2025, que se inaugura, en la capital de España, el próximo jueves 9 de octubre y donde acude con la galería Wit Art de Madrid que dirige Enrique García.

Con motivo de su exposición en MUREC de Almería, el Museo del Realismo Español Contemporáneo, escribí en el catálogo: ‘La pintura de Eduardo Millán no ha detenido el tiempo, lo ha ralentizado para que oferte sensaciones y emociones. En su obra lo real encuentra perfecto acomodo; pero lo hace sin estridencias, de forma contundente, desentrañando la pura esencia de una representación que no puede, ni deber ser, de otro modo.

El pintor jerezano junto a una de sus obras. / Miguel Ángel González

Así, lo que la mirada ve, se plasma con la asepsia de un laboratorio que tamiza los esquemas deformes de una visión interesada. En sus cuadros se encuentran tratados de la mejor pintura, episodios racionales de pura matemática, fórmulas de perspectivas, análisis cronológicos de las horas, del tiempo y sus luces... en definitiva, la verdad suprema que suscribe la identidad del arte máximo, la narración exacta y pura que hay detrás de la mirada’.

Tal como lo sentía lo puse manifiesto. Ahora llega un alto reconocimiento, no es el primero ni va a ser el último. Eduardo Millán es pintor pintor; artista de artistas; lúcido garante de un arte eterno que él hace brillar y vibrar.