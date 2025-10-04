Qué hacer este sábado en la Feria del Libro de Jerez 2025

Talleres, mesas redondas, homenajes y presentaciones de libros como las de Agustín García Lázaro y El clan de Carmen Mola.

Clara Montes cerrará la jornada cantando a Rafael Alberti.

La escritora Amalia Vilches firmará ejemplares en la Feria del Libro de Jerez

Imágenes de la Feria del Libro de Jerez 2025 / Miguel Ángel González

La Feria del Libro de Jerez 2025 celebra este sábado 4 de octubre una de sus jornadas más importantes en los Claustros de Santo Domingo en los que se espera una gran afluencia de público dada la llegada del fin de semana. y por los atractivos que contienen la programación de hoy.

Con más de 70 actos previstos durante toda la Feria, hoy continuarán las presentaciones y firmas de libro, conciertos, exposiciones, visita de personajes de animación, talleres infantiles, rutas literarias y patrimoniales, cuentacuentos, magia, Títeres, conferencias y mesas redondas, entrega de premios...

Programación de la Feria del libro de Jerez del sábado 4 de octubre

11.00 horas: Entrega de premios del Certamen de poesía infantil Versos al vuelo. Poemas al gorrión. Organizado por la Asociación Cultural Pie de Página (Sala Refectorio)

11.30 – 13.30 horas: Visita de personajes de animación

11.30 horas: Cuentacuentos musical con Zolfa por Almudena Fuentes (Patio exterior)

12.00 horas: Presentación de libro Cada uno de los días de Ignacio Arrabal (Sala De Profundis)

12.15 horas: Taller Haikus: versos en tres pasos (Galería Planta Alta)

12.30 horas: Títeres literarios: Don Quijote. Compañía Pequeños Duendes (Sala Cerchas)

13.00 horas: Pasear en otoño de la mano de un libro. Por Agustín García Lázaro (Sala Refectorio)

17.00 horas: Mesa redonda Escribir desde el compromiso social. Participan: Paco Lobatón, Alicia Domínguez, Javier López Menacho. Modera: Carmen Saiz. Organiza Ateneo de Jerez (Sala Refectorio)

18.00 horas: Homenaje literario a Antonio Gallardo en el centenario de su nacimiento. Organiza Red de Bibliotecas Municipales de Jerez (Sala De Profundis)

18.00 – 20.00 horas: Visita de personajes de animación

18.30 horas: Taller de ilustración dirigido a público familiar a cargo de Alberto Belmonte (Galería Planta Alta)

19.00 horas: Presentación del libro El clan de Carmen Mola (Patio exterior). Presenta David Gallardo

19.00 horas: Títeres literarios: Caperucita Roja. Compañía El Jinete Verde (Sala Cerchas)

20.00 horas: Presentación del libro Tiempo y silencio de Margarita Martín Ortiz (Sala Refectorio)

21.00 horas: Marinera en tierra. Clara Montes canta a Rafael Alberti (Patio exterior)

