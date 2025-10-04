Qué hacer este sábado en la Feria del Libro de Jerez 2025

Imágenes de la Feria del Libro de Jerez 2025

La Feria del Libro de Jerez 2025 celebra este sábado 4 de octubre una de sus jornadas más importantes en los Claustros de Santo Domingo en los que se espera una gran afluencia de público dada la llegada del fin de semana. y por los atractivos que contienen la programación de hoy.

Con más de 70 actos previstos durante toda la Feria, hoy continuarán las presentaciones y firmas de libro, conciertos, exposiciones, visita de personajes de animación, talleres infantiles, rutas literarias y patrimoniales, cuentacuentos, magia, Títeres, conferencias y mesas redondas, entrega de premios...

Programación de la Feria del libro de Jerez del sábado 4 de octubre

11.00 horas: Entrega de premios del Certamen de poesía infantil Versos al vuelo. Poemas al gorrión. Organizado por la Asociación Cultural Pie de Página (Sala Refectorio)

11.30 – 13.30 horas: Visita de personajes de animación

11.30 horas: Cuentacuentos musical con Zolfa por Almudena Fuentes (Patio exterior)

12.00 horas: Presentación de libro Cada uno de los días de Ignacio Arrabal (Sala De Profundis)

12.15 horas: Taller Haikus: versos en tres pasos (Galería Planta Alta)

12.30 horas: Títeres literarios: Don Quijote. Compañía Pequeños Duendes (Sala Cerchas)

13.00 horas: Pasear en otoño de la mano de un libro. Por Agustín García Lázaro (Sala Refectorio)

17.00 horas: Mesa redonda Escribir desde el compromiso social. Participan: Paco Lobatón, Alicia Domínguez, Javier López Menacho. Modera: Carmen Saiz. Organiza Ateneo de Jerez (Sala Refectorio)

18.00 horas: Homenaje literario a Antonio Gallardo en el centenario de su nacimiento. Organiza Red de Bibliotecas Municipales de Jerez (Sala De Profundis)

18.00 – 20.00 horas: Visita de personajes de animación

18.30 horas: Taller de ilustración dirigido a público familiar a cargo de Alberto Belmonte (Galería Planta Alta)

19.00 horas: Presentación del libro El clan de Carmen Mola (Patio exterior). Presenta David Gallardo

19.00 horas: Títeres literarios: Caperucita Roja. Compañía El Jinete Verde (Sala Cerchas)

20.00 horas: Presentación del libro Tiempo y silencio de Margarita Martín Ortiz (Sala Refectorio)

21.00 horas: Marinera en tierra. Clara Montes canta a Rafael Alberti (Patio exterior)