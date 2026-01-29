El embalse de Bornos continúa desembalsando para bajar al 80%

En la mañana de este jueves, el Embalse de Bornos alcanzó el mayor volumen de agua embalsada en mucho tiempo: 182,96 hectómetros cúbicos. Pero, lo que en principio podría parecer una gran noticia tras años de escasez, no lo es tanto.

El motivo es que, a nivel técnico, se considera que el embalse de Bornos debe estar al 80% de capacidad —en la tarde del jueves rondaba el 90%— para que pueda tener capacidad suficiente para recibir nuevos aportes de agua tanto por las lluvias previstas para los próximos días y semanas como por el aporte de los arroyos de la cuenca y las escorrentías, que siguen siendo importantes debido a los temporales de estas últimas semanas.

Al cierre de esta edición, el pantano de Bornos rondaba el 90% de capacidad, por lo que este deberá seguir desembalsando agua para poder alcanzar los niveles óptimos.

Lo mismo ha ocurrido con el embalse de Arcos, que se encuentra por encima del 96% de capacidad, con unos 14,13 hectómetros cúbicos almacenados. No obstante, a primera hora de la mañana llegó a estar a 14,23 hectómetros cúbicos, el mayor volumen en el actual año hidrológico.

En cuanto al resto de pantanos de la cuenca del Guadalete, el Embalse de los Hurones también está desembalsando, aunque el agua que se va río abajo acaba almacenada en Guadalcacín. A las seis de la tarde de este jueves, el pantano estaba al 90% de capacidad con más de 121 hectómetros cúbicos.

Finalmente, Guadalcacín, la gran reserva de agua de la provincia de Cádiz, estaba en la tarde de este jueves al 60% de su capacidad, lo que supone más de 483 hectómetros cúbicos almacenados, toda una garantía de abastecimiento para los municipios de la zona gaditana.