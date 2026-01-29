El río Guadalete, en niveles máximos

“Estamos manejando el escenario de que el río Guadalete alcance un periodo de retorno mayor o igual a 100 años”. Esta afirmación la apuntaba un alto cargo de la Junta de Andalucía a mediodía de ayer en el Puesto de Mando Avanzado que se instaló en el Monasterio de la Cartuja cuando el río alcanzó el nivel rojo a su paso por este punto. Este escenario determina que el río puede provocar unos niveles de inundación que se producen una vez cada 100 años —es el nivel medio de probabilidad dentro de los tres supuestos que contempla el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete—.

De hecho, en el punto de coordinación del dispositivo de emergencias empezaron a rememorar algunas de las imágenes que dejaron las inundaciones de las Navidades de 2009, las peores que se recuerdan en el presente siglo. En aquella ocasión, a la altura del Puente de la Cartuja, el río alcanzó su mayor nivel: los 6,79 metros. Desde entonces, han vuelto a producirse episodios de este tipo, como el de marzo de 2018, donde el Guadalete alcanzó los 5,55 metros. Mientras, el 1 de noviembre de 2024 llegó a los 5,42 y en marzo del año pasado, los 5,41, según los datos publicados por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Consejería de Agricultura, Pesca y Agua.

En cambio, ayer el río empezó ayer a acercarse a su máximo histórico. Sobre las diez de la noche de este jueves, el nivel estaba en los 6,25 metros y la tendencia, y el temor, es que siga subiendo. De hecho, su caudal medio no ha parado de crecer desde finales de la pasada semana —unos 934 metros cúbicos por segundo—

Fue a las dos de la tarde de ayer cuando el río Guadalete a su paso por la Cartuja de Jerez alcanzó el nivel rojo —es cuando supera los seis metros de nivel—. Eso sí, a su paso por La Barca ya había superado este umbral en la tarde del miércoles cuando alcanzó los cuatro metros. Ahora bien, en el momento que alcanzó el nivel rojo, se puso en marcha el Puesto de Mando Avanzado y la Junta pasó a ponerse al frente de la gestión de emergencias y se decretó el desalojo de 600 personas que viven en los núcleos situados entre La Ina y El Portal.

El crecimiento del río Guadalete fue explicado ayer por el director general de Agua de la Junta de Andalucía, Álvaro Real. Así, señaló que las precipitaciones producidas en los últimos días han provocado que el nivel de los cauces haya ido creciendo debido a las aportaciones por escorrentías. “Venimos de un mes de enero que puede considerarse como de los más húmedos del registro histórico y, por tanto, los suelos se encuentran ya saturados y todas las precipitaciones, o la mayor parte de las precipitaciones, se convierten en escorrentías”, dijo durante su comparecencia en el Puesto de Mando Avanzado. En Jerez, los arroyos de Espera, Paterna y Caulina van muy cargados en estos días precisamente.

Estas importantes precipitaciones, además, han generado, que los embalses estén actualmente en cotas “muy elevadas”, que ha provocado que se esté desembalsando en tres de ellos. En el caso de Los Hurones, que está evacuando agua a razón de 175 metros cúbicos por segundo, el excedente se queda en el embalse de Guadalcacín, que ya está en torno al 60% de su capacidad.

Sin embargo, la situación que afecta a Jerez es, fundamentalmente, por el desagüe del embalse en Bornos —Arcos se utiliza para regular la cuenca por lo que su capacidad suele permanecer relativamente estable—. El director general del Agua explicó que, “antes de este episodio”, Bornos se encontraba con un resguardo suficiente de acuerdo a las normas técnicas de explotación” para que pudiera recibir más agua. Así, es aconsejable que este pantano no supere el 80% de su capacidad.

Sin embargo, tras las lluvias de los últimos días, ha alcanzado el 91%, de ahí que se haya tenido que empezar a desaguar río abajo, aunque de “forma gradual”, según apuntó el responsable de la Junta, en torno a 200 metros cúbicos por segundo. Por este motivo, indicó que estas tareas, que son necesarias hacerlas para evitar males mayores, y sumado a la situación de los arroyos y las precipitaciones, ha provocado esta sustancial subida del río.