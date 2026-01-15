Las emotivas palabras del hijo de Pepe Ballesteros: "Siempre serás mi ejemplo. Era la persona perfecta para mí"

El fallecimiento del hostelero Pepe Ballesteros, de la Venta Esteban, sigue provocando la reacción de la ciudad. Las muestras de cariño son constantes desde que se conoció la trágica noticia y su familia también se ha pronunciado para su último adiós. Hace unos días, su hija Maite dejó por redes sociales una emotiva carta, recordando a su padre y dando gracias al trabajo de los sanitarios del Hospital de Jerez. Y ahora es su hijo José Ballesteros el que ha querido dedicarle unas sentidas palabras a su padre, quien "siempre será mi ejemplo".

"Mi padre ha fallecido, la persona más importante en mi vida. El que me ha ayudado a abrir el negocio, ha estado conmigo al pie del cañón. Él sabe desde el cielo que yo voy a lograr lo que él quiere que logre. Me va a guiar en mi camino. Él era una persona muy admirada en Jerez por todo su trabajo, por su constancia, por su amabilidad, felicidad. Todo. Ha dejado un legado muy duro. Él era una persona perfecta para mí. Era la perfección. Papá muchos besos allá donde estés. Todo lo que soy y lo que tengo es gracias a ti. Gracias por confiar en mí desde el principio. Siempre serás mi ejemplo", declara José Ballesteros.