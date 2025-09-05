El servicio de autobuses urbanos de Jerez aumentará sus frecuencias de paso a partir de este lunes

El horario de funcionamiento y las frecuencias de paso del servicio de autobuses urbanos de Jerez se incrementarán a partir de este lunes día 8. Este aumento se podrá realizar tras la incorporación de ocho vehículos a la flota que paliará de manera temporal la carencia de unidades que arrastra esta prestación municipal y que ha provocado que durante este verano se esta prestación pública se haya reducido de manera sustancial con una bajada de las frecuencias de paso.

Es habitual que, con la llegada del mes de septiembre, se modifiquen los horarios de este servicio público aplicándose los de invierno, que tienen una mayor frecuencia de paso respecto a los de verano al aumentar la demanda. Sin embargo, este 2025 ha sido excepcional por los recortes que se decidieron hacer en esta prestación ante la falta de vehículos para circular por las numerosas averías que sufrían —en algunos casos por la antigüedad de los vehículos y en otros por la escasa fiabilidad mecánica que arrastran—.

Según las estimaciones apuntadas este viernes por el delegado de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez, Jaime Espinar, a partir del lunes todas las líneas volverán a tener el mismo horario de funcionamiento que estuvo en vigor durante el invierno de 2024 y 2025 —son los horarios de primera y última salida desde las cabeceras de cada línea—. En cuanto a las frecuencias de paso, en más de la mitad de las líneas recuperan los mismos servicios que tenían durante la pasada temporada invernal. Mientras, en las que el tiempo de paso aún no se alcance, este no será superior a los 15 minutos respecto a los horarios de hace un año, según las estimaciones del edil.

Tampoco sufre grandes modificaciones las dos líneas especiales que se habilitan cada año para el transporte a los institutos de la ciudad, que comenzarán a estar operativos a partir de mediados de mes con el inicio del curso escolar en estos niveles. Eso sí, la línea 3 que cubría hasta Pozoalbero se cubrirá a partir de ahora con la línea 16.

Ahora bien, la "normalización total" del servicio, con la prestación de la frecuencia en la totalidad del mapa de líneas, no se podrá alcanzar hasta que el servicio cuente con 25 nuevas unidades, que se prevé que empiecen a llegar a Jerez a finales de octubre y que culminará a finales de año, según los datos aportados por la empresa suministradora al gobierno municipal. Según el edil, la frecuencia de paso que entrará en vigor a partir del lunes irá aumentando de manera gradual conforme las nuevas unidades vayan empezando a circular.

El aumento de las frecuencias a partir de este lunes se podrá realizar tras la llegada en las últimas semanas de ocho vehículos que han sido suministrados por una empresa de Vigo y que hasta hace poco han formado parte de la flota del servicio de autobuses urbanos de esta ciudad gallega. Según las previsiones apuntadas por el edil, se ha suscrito un contrato de suministro por seis meses, el tiempo que se considera necesario para que estos cubran la prestación mientras llegan las nuevas unidades. Aunque los vehículos procedentes de Vigo aún no están operativos, alguno que otro ya ha realizado pruebas cubriendo alguna de estas líneas durante estos últimos días.

Desde el lunes, el servicio municipal de autobuses contará con 32 vehículos operativos en horario de mañana (seis más que en verano) y 30 por las tardes (nueve más).

Uno de los autobuses urbanos traídos desde Vigo, circulando por el centro de Jerez.

La compra de más autobuses

Por otro lado, el delegado apuntó que el gobierno municipal prevé licitar la compra de una segunda tasa de autobuses (otros 25), un concurso público que se espera convocar a lo largo del mes de octubre para que estas unidades puedan adherirse al servicio municipal a lo largo del próximo año. El suministro también se hará mediante el sistema de renting.

Finalmente, el delegado de Servicios Públicos volvió a pedir disculpas a la ciudadanía por los recortes que se han tenido que realizar en el servicio durante este verano. En este sentido, reiteró que no hubo alternativa por la carencia de autobuses disponibles debido a que "no se tomaron decisiones valientes en el anterior mandato", en referencia a la gestión realizada por el PSOE en este servicio.