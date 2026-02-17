Ya hay empresa que suministrará la segunda tanda de nuevos autobuses urbanos de Jerez

La empresa municipal Comujesa ultima los trámites para adjudicar el suministro de otros 25 nuevos vehículos para los autobuses urbanos de Jerez, una segunda tanda con la que se considera que estará totalmente renovada la flota. La firma es la misma que ya entregó este mismo número de unidades meses atrás y que ya están operando en el servicio.

La única oferta que se presentó al concurso fue la Daimler Truck Renting España, la filial del grupo Mercedes Benz especializada en vehículos pesados y de transporte público, por lo que, una vez analizada su proposición, es la propuesta por la mesa de contratación para que la sociedad municipal la ratifique próximamente.

Según se recoge en su propuesta, la empresa suministradora se compromete a entregar los vehículos en un plazo de 10 meses, por lo que estos nuevos autobuses podrían estar en Jerez a principios del año próximo. Al igual que en la anterior licitación, la operación se realiza mediante un sistema de 'renting' que tendrá una duración de 10 años. Comujesa deberá abonar a la firma en torno a 1,4 millones de euros anuales. Por lo tanto, y aunque no han trascendido los detalles técnicos de los nuevos vehículos, serán similares o, incluso, los mismos de la marca Mercedes Benz que desde hace unos meses están adscritos al servicio.

Esta licitación no ha estado exenta de contratiempos dado que estuvo paralizada en torno a dos meses tras un recurso presentado por el PSOE ante el Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Jerez. Entre las advertencias apuntadas por la formación socialista se apuntaba que el expediente de contratación adolecía de un compromiso expreso del Ayuntamiento de que financiará el 'leasing' mediante aportaciones dinerarias a la empresa municipal, al no tener capacidad para cubrir este gasto.

Finalmente, el gobierno local lo llevó a pleno y, acto seguido, el Tribunal dio por buena esta corrección a posteriori, de ahí que pudiera retomarse el concurso que ahora encara sus últimos trámites.