El encierro de Apesorje e IU en el Ayuntamiento cumple 24 horas: "De aquí no nos vamos a mover"

El presidente de la Asociación de Personas Sordas de Jerez (Apesorje), Pedro Jesús Vega, y el concejal de Izquierda Unida, Raúl Ruiz-Berdejo, han cumplido 24 horas de encierro en la sala de prensa del Ayuntamiento jerezano. Reclaman al gobierno local que se comprometa a mejorar la atención a las personas sordas en los servicios municipales.

Los encerrados han pasado toda la noche en esta dependencia municipal, un espacio “incómodo y frío”, según explicaba Ruiz-Berdejo en vídeo colgado en redes sociales a primeras horas de esta mañana. No obstante, tanto anoche, hasta la hora del toque de queda, como desde primeras horas de esta mañana han seguido recibiendo muestras de apoyo de personas que se acercan hasta esta dependencia.

Por el momento, no hay previsto algún encuentro más entre la entidad y algún miembro del ejecutivo para tratar de que haya un acercamiento entre las partes y que permita finalizar el encierro. En la mañana de ayer, hubo una reunión entre la delegada de Acción Social, Carmen Collado, y el presidente de la entidad, aunque no hubo acuerdo.

El ejecutivo aseguró que está ultimando la licitación para contratar el servicio de interpretación al lenguaje de signos en las dependencias de atención al público municipales. Ahora bien, Collado acusó a Apesorje de querer gestionarlo a través de un convenio, extremo negado por la entidad, que incide en que lo que quiere es una mejora de esta prestación que ahora mismo solo está disponible dos días a la semana y por espacio de dos horas.

No obstante, a primeras horas de la mañana, se ha dado orden para que un agente de la Policía Local controle el acceso a la sala de prensa, donde ya no se permite la entrada de ninguna persona. Los encerrados han denunciado que les han comunicado que, en el caso de que salgan al servicio, no se les permitirá el regreso a la dependencia municipal donde permanecen desde ayer.

Ruiz-Berdejo reiteraba esta mañana: “Lo único que estamos pidiendo es que este Ayuntamiento garantice que cualquier trámite que tenga que realizar una persona sorda va a poder contar con un intérprete en lengua de signos”. “Es algo obligatorio, además”, sentenció.

Sobre la propuesta municipal, el edil explicó: “Ellos plantean poner un intérprete en lengua de signos en la Oficina de Atención al Ciudadano y en los plenos municipales; nosotros no hablamos de eso, nos da igual el procedimiento, el que ellos elijan, pero solo queremos que cuando una persona sorda necesite hacer un trámite, en cualquier delegación, va a poder contar con un intérprete; es tan fácil como eso”.

El edil concluye señalando: “De aquí no nos vamos a mover; ellos tendrán el gobierno, pero nosotros tenemos la razón”.