Carmelo Ezpeleta, director general de Dorna, empresa que organiza el Campeonato del Mundo de Motociclismo, analiza en Diario de Jerez desde Motorland, donde hoy se celebra el Gran Premio de Aragón, la estrategia de expansión del Mundial, que a partir de 2022 tendrá 22 carreras y sólo tres en la península ibérica, para lo que propone que los cuatro circuitos españoles (Cataluña, Valencia, Aragón y Jerez) y Portugal roten y solo haya tres Grandes Premios al año en la Península Ibérica.

Ezpeleta, valedor del Circuito de Jerez en sus años más complicados, no esconde que "a mí me cuesta desde el punto de vista personal" pero subraya que "ahora ofrezco lo que puedo ofrecer" y "garantizar que habrá tres Grandes Premios cada cinco años me parece una solución buena" y, llegado el año en el que Jerez no tuviera Gran Premio de España, está dispuesto a colaborar para llenar ese hueco: "Yo me ofrezco claramente a pensar cosas con el Ayuntamiento y con la Junta para intentar que algo se pueda hacer".

-¿Qué criterios se van a seguir para el sistema de rotación en la Península Ibérica?

-Primero de todo quiero explicar el cariño que yo le tengo a Jerez y que también le tengo a los otros cuatro Grandes Premios pero me hacen que tenga que tomar una decisión que es una decisión empresarial por muchas razones. Es decir, Dorna gestiona el Campeonato del Mundo desde 1992 por encargo de la FIM (Federación Internacional de Motociclismo) con una serie de parámetros. Creo que lo primero que tenemos que hacer como españoles es dar gracias a la FIM porque nos haya permitido durante un tiempo, un número importante de años, tener, primero desde el 92, dos Grandes Premios en vez de uno que tiene la mayoría de los países; luego, dejarnos que fuera el primer país que tenía tres y luego dejarnos ser el primero que tenía cuatro, con lo cual, lo normal y por lo menos yo lo veo así, como español estoy agradecido a que la FIM me haya permitido esto. Hemos hecho una serie de contratos porque estábamos autorizados a hacerlos y porque la FIM nos autorizaba y en este momento los cuatro Grandes Premios españoles tienen un gran premio asegurado hasta 2021.

-....

-A partir de ahí y gracias a Dios por el éxito del Campeonato del Mundo de Motociclismo, muchos países emergentes y muchos de ellos muy importantes para la industria del motociclismo, para las marcas de motociclismo, para la búsqueda de sponsors y para todo lo demás, han pedido entrar en el Campeonato del Mundo. Nosotros hemos ido consiguiendo aumentarlo porque el primer año, cuando estaba solo en Jerez y Cataluña, había solo 13 Grandes Premios. Hemos conseguido mantenerlos, hemos podido mantenerlos aumentando hasta 19 Grandes Premios que hay ahora. Y ahora el año que viene entran 20 y España sigue teniendo cuatro, y en el 22 nos autorizan la FIM y los equipos a llegar a 22 Grandes Premios con muchas entradas. Entonces, evidentemente eso no permite seguir haciendo cuatro en España añadiendo que con todo el derecho, Portugal, que también había tenido un Gran Premio y que dejó de tenerlo por no estar homologado el circuito, quiere optar a eso. Entonces, ante esta decisión, nosotros podríamos hacer dos cosas: una, que no la vamos a hacer, es subastar los Grandes Premios. Es decir, tenemos tres Grandes Premios en un calendario de 22, a ver quién paga más y lo hacemos ahí. No, no lo vamos a hacer. Y dos, que es lo que hemos pensado la FIM y nosotros que es lo mejor, que es hacer una rotación.

-¿Cómo será?

-Que como mínimo, como mínimo, de cada cinco años, cada uno de los cinco circuitos de la Península Ibérica podrá hacer tres Grandes Premios. Eso es como mínimo. Eso está en un contrato que aseguraremos y firmaremos y eso lo voy a hacer a los cinco circuitos de la Península Ibérica. Si alguno no lo acepta, ya tengo un problema menos: no rotamos entre cinco, rotaremos entre cuatro o entre tres. Y eso es un poco lo que vamos a hacer. Yo me voy ya a poner en contacto, ya he estado en contacto con la alcaldesa de Jerez y hemos quedado que hablaremos. Aquí (Motorland) me veré con el presidente de Aragón, cuando esté en Valencia me veré con el presidente de Valencia y seguiré hablando con todos ellos para explicarles en qué situación estamos. Yo creo que lo normal y aunque nos cueste, y a mí me cuesta desde el punto de vista personal, pero hay que dar gracias a que hemos podido estar tantos años siendo el único país del mundo en la historia que tenía cuatro Grandes Premios. Es lo que hay que hacer y a partir de ahora yo ofrezco lo que puedo ofrecer; lo que no puedo ofrecer, no. No estoy autorizado a ofrecer más.

-En el Mundial ya hubo rotación años atrás en Gran Bretaña...

-Sí entre Silverstone y Donington o bien en la Fórmula 1 entre Hockenheim y de Nürburgring. Eso se ha hecho y todos ellos estarían contentos de poder seguir haciéndolo. Ahora Alemania, que es el país de Mercedes, el país de Vettel, no tiene Gran Premio en el calendario del año que viene de Fórmula 1 y tiene dos circuitos, porque no han podido llegar. Creo que poder llegar a garantizar que habrá tres Grandes Premios cada cinco años me parece una solución buena. Yo hacía un comentario: si alguien fuera capaz de garantizar que todos los países que acudieron a la Expo'92 en Sevilla volvieran acudir y pudiera hacerse una Expo'92 con lo que significó, repito: con todos los países asistiendo igual que asistieron a la del 92, y hacerlo tres años de cada cinco sería un impacto económico bestial. Creo que evidentemente tres de cada cinco es peor que cinco de cada cinco pero es una magnífica cosa que un circuito pueda tener asegurado en un país de tanta petición tres años de cada cinco.

-¿Qué tiene siguiente ahora Jerez? ¿Su oferta es mejorable?

-Una cosa que he dicho antes que no iba a hacer es subastar: el precio es el que es y de momento voy a pedir a los cuatro circuitos españoles, porque Portugal ya lo ha aceptado, que acepten las condiciones de hacer tres años de Gran Premio de cada cinco. Si me dicen que si entran en eso... Esperamos a ver qué contestan, cuando yo sepa quién contesta sabré si puedo ofrecer tres de cada cinco o puedo ofrecer más, nunca menos.

-¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de Jerez?

-De Jerez todos son puntos fuertes, Jerez no tiene ningún punto débil. No tiene ningún punto débil, lo que pasa es que el calendario es limitado: un Campeonato del Mundo tiene que ir a la mayoría de los países. Además, quiero decirlo: con los 22 Grandes Premios y habiendo cuatro en la Península Ibérica dejamos fuera a muchos candidatos que quieren estar en el Mundial porque nos parece que, haciendo balance, es mucho más importante estar en sitios como Jerez o Aragón o Valencia o Barcelona que ir a países que han pedido estar y que consideramos que tienen menos que ofrecer. Pero hay otros que son de vital importancia y que los fabricantes y que los equipos quieren que se tengan en consideración.

-¿Qué diría al que sostiene que Jerez tiene o se ha ganado el derecho a ser sede fija del Mundial?

-Moralmente claro que todo el mundo tiene derecho a querer ser lo que sea, pero yo puedo darles lo que puedo darles. No tengo la posibilidad de ofrecerles cinco Grandes Premios y se me ocurre que esta es la mejor solución posible. No se me ocurre alguna que pueda ser mejor, si a alguien se le ocurre que me la diga.

-¿Cómo marchan las relaciones con el Ayuntamiento de Jerez y la Junta?

-Muy bien, muy bien. Extraordinarias. Con la Junta no he hablado, sí he hablado con la alcaldesa. Ahora nos vamos a meter nosotros en toda la gira asiática: Tailandia, Malasia, Japón y Australia, y a la vuelta tendremos tiempo suficiente para hablar de todo porque repito: nos estamos poniendo la venda con mucho tiempo. Estamos hablando de 2022, el 20 y el 21 los cuatro Grandes Premios españoles tienen asegurada su permanencia.

-¿Se le va a pedir algo a los circuitos?

-Ya he dicho que habrá un fijo, que es muy parecido al actual. De ninguna manera vamos a hacer subasta.

-¿La denominación de Gran Premio de España se mantiene?

-Jerez siempre, por razones históricas y por haber sido el primero de los que está ahí ahora, siempre que sea en Jerez será Gran Premio de España. En el caso de que no estuviese creo que la Federación Española va a pedir que uno de los otros ese año sea Gran Premio de España. La norma que hay es que puede haber otras denominaciones de origen si en el país ya existe el Gran Premio del país. En Italia, por ejemplo, está el Gran Premio de Italia y el Gran Premio de San Marino; los años que solo hubo en uno u otro sitio un Gran Premio, siempre fue el de Italia.

-¿No merecería Jerez más consideración por llevar más tiempo en el Mundial que otros circuitos españoles?

-No con Dorna, que es lo que a mí me compete. Llevan los mismos años Cataluña y Jerez pero eso no es óbice: yo considero que los cuatro Grandes Premios han hecho méritos suficientes para estar en el calendario si quieren aceptar las condiciones. No me parecería justo empezar a esgrimir razones de un tipo o de otro. Como he dicho siempre, aunque han intentado que dijera otra cosa, para mí no los cuatro Grandes Premios españoles, todos los Grandes Premios que están en el calendario, gozan del máximo cariño y respeto.

-Con un impacto de casi 30 millones de euros en la zona, el año que no se celebre el Gran Premio en Jerez habrá un descalabro económico aunque Dorna no sea una ONG...

-No pero yo también creo, como ha sucedido en otros sitios, que cuando el Gran Premio es rotativo, como la gente sabe que al año siguiente no estará, el año que sí hay Gran Premio va más gente. Es decir, nosotros por ejemplo tenemos el dato de Alcañiz, entró como sustituto del Gran Premio de Hungría solo por un año y ese año es el que más espectadores ha tenido. Luego yo esto lo hago todo de acuerdo con los equipos y a los pilotos los tendremos que oír... Tanto Valencia primero en el 99 como Alcañiz el 2010 entraron en un sitio donde no se discutió, pagando muchísimo más porque era lo que habíamos convenido con los equipos. Los equipos desde luego preferirían que yo hiciera una subasta porque a ellos les llegaría más dinero de los circuitos que quedaran pero a mí no me parece justo y no se va a hacer de acuerdo con la Federación.

-¿Qué reacciones ha recibido del resto de España y del resto del mundo a esta decisión de rotar?

-El resto del mundo no tiene dudas, sobre todo los países que van a entrar. Si no hiciéramos esto no podrían entrar, están encantados y en el resto de España la mayoría ya han entrado en contacto con nosotros y estamos hablando.

-Con su experiencia como organizador, ¿Qué debería hacer Jerez el año que se quede fuera para llenar el hueco del Gran Premio?

-Ahora mismo no lo sé. Si ese es el problema, yo me ofrezco claramente a pensar cosas con el Ayuntamiento y con la Junta para intentar que algo se pueda hacer. No es fácil, lo comprendo también. Comprendo y pienso que el feed, que es importante para las arcas depauperadas de todas las administraciones españolas, en vez de tener que pagar cinco años, pagar tres les significa menos dinero y a lo mejor se pueden dedicar a otras cosas, no lo sé... Yo lo que estoy haciendo es ofrecer lo que puedo ofrecer. En estos momentos no puedo, y bien mal que me sabe, ya me gustaría hacer 24 Grandes Premios pero es que no caben 24. Tenemos que tener en cuenta que en el año 22 nosotros tenemos 22 Grandes Premios seguro y no más de 22 desde el 22 al 26, y la Fórmula 1 tendrá como mínimo 22 y a lo mejor alguno más. Si hemos de convivir televisivamente durante prácticamente el mismo periodo de tiempo, que va desde principios de marzo hasta finales de noviembre, esto nos hace que muchas veces no tengamos más remedio qué coincidir y eso no es bueno porque nos quita audiencia y nos quita todo lo demás. Entonces, estamos trabajando; por ejemplo, este fin de semana en Aragón hemos adelantado MotoGP para no coincidir con Fórmula 1, que se hace en Singapur con un horario que coincide exactamente con las 14:00 horas que es nuestro horario tradicional. Hacer el calendario es una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos y tenemos que hacerlo lo más justamente posible y de acuerdo con lo que hacemos: nosotros tenemos seis constructores en MotoGP, más Triumph en Moto 2, más Enérgica en moto eléctrica, y hemos de dividir entre todos. Es como cuando me preguntan que por qué moto eléctrica no va a todos los Grandes Premios, pues porque de momento no podemos ir y tenemos que elegir circuitos y Jerez, que no lo pudo tener este año por el incendio, lo tendrá si Dios quiere el año que viene y me podría decir Cataluña que por qué no lo tienen ellos, o Aragón, y es porque nosotros, el paddock, los constructores y los organizadores hemos pensado que es mejor ir a Jerez. Todo esto hay que tenerlo en consideración.

-Y hay que elegir...

-No son decisiones ni fáciles ni cómodas pero creo que lo que hay que hacer es coger el toro por los cuernos.