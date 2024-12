"Si nos dejan vivir, Jerez puede ser la primera ciudad de Andalucía"

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, hace en este final de año un repaso a la actualidad municipal. Comienza analizando el éxito de público de esta Navidad y la necesidad de regular mediante una ordenanza la zambomba para que siga siendo un reclamo turístico sin perder la esencia.

Muestra su pretensión de limitar la implantación de viviendas turísticas en toda la ciudad, aunque considera que aún no se ha alcanzado el problema que este tipo de alojamiento está generando en otras ciudades. Afirma, también, que se está trabajando en ofrecer suelo gratis a los promotores para que construyan viviendas de protección oficial a cambio de que, con posterioridad traspasen inmuebles ya construidos al Ayuntamiento.

Y confía, además, en poder sacar adelante su primer presupuesto de este mandato municipal si el Ministerio de Hacienda le acepta una fórmula para no tener que recortar en gastos. De hecho, afirma con contundencia que, si el Gobierno central le da oxígeno al Ayuntamiento, Jerez puede convertirse en los próximos años "en la primera ciudad de Andalucía".

Pregunta.Seguimos inmersos en la Navidad y hemos dejado atrás unas semanas de zambombas donde Jerez se ha llenado de público. ¿Es un éxito o ya sufrimos una masificación?

Respuesta.Sin duda es un éxito y lo que hay que evitar en todo caso no es la masificación sino el desbordamiento y el descontrol. Por eso, vamos a hacer una ordenanza de zambomba, que realmente será la ordenanza de Navidad, una vez que terminen las fiestas comenzando con una consulta pública para escuchar las propuestas que tienen que hacer los ciudadanos para mejorar las zambombas. Sí tengo claro que las zambombas son un éxito incuestionable. Lo que no debemos es quejarnos o lamentarnos por el hecho de que Jerez sea también única en Navidad y, sobre todo, en la zambomba. La zambomba auténtica, la zambomba BIC, solamente se puede escuchar en Jerez y el reto que tenemos ahora es cuidarla y protegerla, pero en ningún caso cuestionar que todo el que venga a Jerez debe ser bienvenido. Lo que hay es que estar preparado como ciudad para atender no solo al que llega de fuera, sino también para que el jerezano se sienta cuidado durante la Navidad.

P.¿Y cómo se cómo se puede cuidar la zambomba? ¿Cómo va a ser esa ordenanza?

R.Hay una tarea que es fácil porque la misma declaración de la zambomba como Bien de Interés Cultural establece los requisitos que la definen. Lo que tenemos es asegurarnos que estos se sigan manteniendo y conservando. Estamos hablando del villancico aflamencado, que se escuche música de Navidad y no otra alternativa o que no sea solo un escenario, sino que sea en la calle. Pero, aparte de todo eso, tenemos que tomar otra serie de medidas o decisiones sobre dónde, cuándo y dónde debe celebrarse una zambomba y de las condiciones que hay que cumplir. Y también tenemos que hacer un trabajo muy importante fuera de Jerez para explicar qué es una zambomba, porque creo que hay una cierta confusión en la persona que viene de fuera que no conoce realmente cómo es la zambomba. La idea no es otra que el que venga a Jerez sepa a lo que viene y, de esa manera, se convierta en un aliado a la hora de protegerla. También habrá que mejorar todos los servicios vinculados a las zambombas, desde seguridad y limpieza hasta aseos públicos. En definitiva, la ordenanza va a proteger a la zambomba desde el equilibrio porque no creo en las decisiones radicales. Y hay que tener en cuenta que una ordenanza es algo vivo y que no se puede pasar de cero a cien en un año. Lo que hay es que ir dando pasos e ir midiendo qué resultado está dando y mejorar aquello que no funcione.

P.¿Es partidaria de seguir adelantando el inicio de las zambombas a mediados de noviembre, tal y como se ha hecho en este año?

R.Sí porque, si no la adelantamos, se van a adelantar espontáneamente. Yo recuerdo que desde hace años he ido a zambombas desde el 1 de noviembre, pero con eso no quiero decir que vayamos a adelantarlas a esa fecha, ni mucho menos. Pero sí creo que es importante adelantarla para que no se nos adelante la ciudadanía de manera informal. Si adelantamos la fecha al inicio de la aplicación de la ordenanza de zambombas, estamos garantizando que se van a celebrar de manera adecuada y que va a haber servicios para atenderlas. Si no la adelantamos, la gente de Jerez, a que le gusta mucho la Navidad, la va a adelantar por lo que hay que hacer coincidir el espíritu navideño del ciudadano con la aplicación de la ordenanza.

P.Sin embargo, la asociación de vecinos del centro histórico ha sido especialmente beligerante con la gestión que se ha realizado este año de las zambombas...

R.Yo lo respeto y por eso, precisamente, van a ser escuchados y van a poder participar en todo el proceso de elaboración de la nueva normativa. Y, de hecho, ya se está trabajando porque hay reuniones de la mesa del centro histórico cada tres meses y estamos en permanente contacto con ellos para ir recogiendo sus quejas y sus propuestas. Por lo tanto, en esta ordenanza que vamos a comenzar a tramitar tendrán un protagonismo muy especial, pero no solo ellos sino también hay que escuchar a la hostelería, a las peñas, a las hermandades... Hay que encontrar un punto de encuentro, en definitiva, que una a todos. Insisto, la ordenanza no será perfecta, pero será una hoja de ruta para que todos podamos seguirla y conozcamos las reglas del juego. Es un paso valiente para intentar que la Navidad del año que viene sea mucho mejor que esta. Pero sí digo que los jerezanos debemos sentirnos orgullosos de nuestra Navidad. ¿De verdad tenemos que elegir entre una ciudad muerta o una ciudad viva? Yo quiero una ciudad viva.

P.El centro histórico sufre desde hace años unos problemas endémicos como son la despoblación y el progresivo envejecimiento de sus habitantes. ¿Qué se está haciendo desde el Ayuntamiento para intentar revertir esa situación y potenciar el uso residencial de los inmuebles?

R.Lo primero que estamos haciendo es ultimando una consulta pública sobre una ordenanza que regulará la vivienda turística y, como en todos los casos, buscaremos el equilibrio. Creo que estamos en el momento idóneo de dar ese paso porque no tenemos una saturación de vivienda turística pues estamos por debajo en los índices de viviendas turísticas en relación con el resto de ciudades de Andalucía y de España. Vamos a regularla para que no se coma la vivienda residencial no solamente en el casco histórico sino en cualquier otro punto de la ciudad. Y, por otro lado, en el centro histórico se están tomando decisiones fundamentales como es la expropiación de inmuebles que están abandonados, que luego se sacan a concurso y donde se prioriza el uso residencial. Y también será muy importante la convocatoria que acaba de salir de nuevos fondos europeos, los fondos EDIL, donde podemos aspirar a 20 millones de euros para actuaciones que se van a concentrar en el centro histórico como en Picadueñas. Se está haciendo, además, un esfuerzo en materia de limpieza, iluminación y seguridad. Y no hay que olvidar que ya está en marcha el Plan Jerez Centro, que incluye un diagnóstico de la empresa Territorio y Ciudad sobre el centro de la ciudad. Una vez esté listo este análisis, que se presentará a finales de enero, se abrirá un debate participativo sobre el centro de Jerez que queremos. Todo esto, al final suma para que la gente decida volver al centro histórico a vivir. A pesar de todo eso, soy de las que piensa que nada es suficiente, pero aun así creo que se están dando pasos importantes y la prueba está en que cada vez hay más promotores que muestran su interés por invertir en el centro de la ciudad. Estamos revirtiendo una política de hace muchos años en la que se apostó por el abandono del centro histórico.

P.¿Se va a limitar la implantación de nuevas viviendas turísticas en el centro?

R.Se va a hacer tanto en el centro histórico como en el resto de la ciudad porque, si lo hacemos solo en el casco histórico, se producirá un efecto dominó desplazándose a otros barrios de la ciudad. En este caso vamos a abrir dos vías. Por un lado, vamos a hacer una modificación del PGOU para definir qué porcentaje de vivienda turística puede haber en cada sector de nuestra ciudad. Y luego vamos a aprobar una ordenanza donde se definirán los requisitos que debe cumplir una vivienda turística. Se establecerá si puede estar en una planta baja o no, los servicios que debe tener, los criterios de accesibilidad...

P.Reitera, por tanto, que la vivienda turística sigue sin ser un problema a día de hoy como ya lo es en otras ciudades...

R.No, por los datos que tenemos, estamos muy por debajo de la media de vivienda turística en relación con la vivienda residencial de cualquier ciudad andaluza o española. Ahora sí, me gustaría lanzar el mensaje de que el problema del exceso de turismo lo tienen un 10% de las ciudades españolas. En el 90% restante no lo tenemos y, además, el turismo se ha convertido en una fuente de generación de riqueza porque no hay que olvidar que muchas personas viven de la hostelería, de la cultura, de la gastronomía... En Jerez, gracias a todos los eventos que tenemos durante el año, hemos hecho frente a la estacionalización del turismo. Gracias a la zambomba, tenemos turismo y tenemos más empleo en Navidad. Y, cuando pasen los Reyes Magos, empezaremos con el Festival de Jerez, los carnavales, la Cuaresma y la Semana Santa. Y luego el Gran Premio y la Feria, sin olvidar el verano que se ha convertido en una oportunidad. Estoy convencida de que Jerez ha conseguido desestacionalizar el turismo y eso es bueno. Ahora hay que consolidarlo y, para ello, no hay que asustar ni espantar al turista. Por eso, se está trabajando en la ordenanza de la zambomba y en la mejora de los servicios públicos.

P.El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes problemas de la ciudad, pero en Jerez no se construye una VPO desde hace más de una década...

R.El problema que tenemos es que el Ayuntamiento de Jerez tiene una empresa municipal de la vivienda que esta endeudada. Y está en esta situación porque años atrás se pidieron préstamos para construir VPO y estos no se han pagado porque hay un alto porcentaje de impagos en el parque público de viviendas debido a la crisis que hemos pasado. Además, estamos dentro de los planes de ordenación de fondos del Ministerio de Hacienda por lo que no podemos pedir nuevos préstamos. A esto se une que los suelos que tenemos tienen un precio muy alto por lo que no son atractivos para los promotores porque las promociones de VPO generan ingresos muy bajos. ¿Qué estamos haciendo frente a esto? Hemos cogido una idea que aplica el Ayuntamiento de Málaga y que es un camino a seguir, aunque no es suficiente, para dar respuesta a la demanda de vivienda. Así, vamos a sacar unas bases para sacar a concurso suelo municipal donde los promotores no tengan que pagar por él, pero, una vez construyan, deben entregar viviendas al Ayuntamiento, lo que nos permitirá tener inmuebles para las familias que se encuentran en una situación más complicada. Eso sí, esta no es la única solución y ya le pedí al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes junto al resto de presidentes autonómicos que el Gobierno de España ponga a disposición de todas las comunidades autónomas gratis los suelos que tiene ociosos para que las comunidades puedan construir vivienda asequible.

P.La deuda sigue siendo el gran problema de este ayuntamiento...

R.Lo sigue siendo, pero queremos que no se note. Pero sí es cierto que en este año ha habido una buena noticia y es que hemos podido congelar el crecimiento de la deuda, que solo sube en 1,5 millones cuando en años anteriores subió enormemente. En 2016 creció en 61 millones de euros; en 19 millones en 2017; 42 millones en 2018; 29 millones en 2019; 30 millones en 2020; 125 millones en 2021... Y no solo hemos frenado el crecimiento de vértigo que tenía la deuda, sino que hemos empezado a pagarla. Y todo ello haciendo inversiones y mejorando los servicios.

P.¿Se está hablando con el Ministerio de Hacienda de una nueva refinanciación o reestructuración de la deuda?

R.Nuestro objetivo ahora mismo es sacar adelante el presupuesto y que el Ministerio de Hacienda nos lo informe de manera favorable. El documento ya está casi finalizado por lo que próximamente lo subiremos a la plataforma del Ministerio de Hacienda. Si nos lo informa favorablemente, lo podremos llevar a pleno. Ahora mismo lo que estamos intentando es que el Ministerio apruebe una excepción con determinados ayuntamientos que estamos en una situación comprometida, un grupo en el que estamos unos 38, para que nos permita seguir respirando, aunque sin dejar de pagar. Concretando, lo que le estamos pidiendo es que nos autorice a que en la redacción del presupuesto no se incluya todo el crédito del dinero que hay que pagar para devolver préstamos porque eso supone reducir otras partidas del presupuesto. Así, le hemos pedido que nos deje empezar con un presupuesto con el compromiso de que iremos incorporando crédito para cubrir este gasto a lo largo del año mediante modificaciones del presupuesto. Es decir, le hemos dicho que déjeme empezar el año con una bolsa de nueve millones de crédito y, una vez conozcamos la liquidación de 2023, que se conoce más o menos en abril, se ampliará mediante modificación de crédito hasta alcanzar los 17 o 18 millones que hacen falta. Ya lo he dicho en varias ocasiones y lo vuelvo a decir: nuestro problema no es de tesorería sino de crédito. Estamos incrementando los ingresos y tenemos tesorería para poder pagar. En cambio, por ahora lo que Hacienda nos exige es que tengamos ya todo el crédito consignado desde un principio. Eso es lo que estamos pidiendo ahora mismo; no estamos hablando de cambios de amortizaciones, de revisión de intereses o que nos den unas cantidades. Lo que estamos pidiendo es una solución técnica para que podamos aprobar el presupuesto de acuerdo con las posibilidades que tenemos, sin necesidad de subir los impuestos ni de recortar servicios a los ciudadanos, que es lo que Hacienda me está reclamando y a lo que nos estamos negando.

P.¿Y qué ha dicho Hacienda a esta propuesta?

R.Hacienda lo está estudiando porque una decisión de este tipo debe ser aprobada por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Nosotros vamos a subir el presupuesto a la plataforma y le voy a dirigir un escrito a la ministra de Hacienda [María Jesús Montero] pidiéndole esta solución que no incumple la ley y que se adapta a las posibilidades que tiene el Ayuntamiento. No me planteo la alternativa de recortar servicios, lo tengo clarísimo. Iré a donde tenga que ir para defenderlo.

P.Semanas atrás, hubo una moción de censura en el Ayuntamiento de Jaén, que está en una situación financiera similar a la de Jerez, donde el PSOE y el grupo Jaén Merece Más acordaban una serie de medidas económicas. Entre ellas, está la reestructuración de la deuda y la dación en pago con bienes municipales. ¿Considera factible estas medidas para el Ayuntamiento de Jerez?

R.Cualquier decisión que se adopte sobre un ayuntamiento debe aplicarse también al resto. No vale discriminar, castigar o privilegiar a un ayuntamiento en detrimento de otros. Estaremos muy atentos y en alerta. Sabemos que la deuda hay que pagarla, pero lo que pedimos es que nos den oxígeno para poder hacerlo. Solo pedimos que no escuchen. Nuestro presupuesto tiene que subir por fuerza porque el que tenemos actualmente es el de 2022 y en este tiempo han subido los costes de personal, las prestaciones de servicio, los materiales y los suministros. No vamos a presentar un presupuesto que sea un engaño o una mentira, sino uno real que es el que Jerez necesita para ofrecer los servicios que esperan los ciudadanos y desarrollar políticas de impulso económico. Jerez no se puede quedar atrás porque tenga una trampa económica. Estamos pagando y estamos teniendo más ingresos. Es el momento de Jerez. Si Hacienda no nos asfixia y seguimos con nuestras políticas, Jerez va a despegar. Por eso es importante que no nos pongan obstáculos en el camino. Somos capaces de crecer por nosotros mismos y, si tenemos ayuda de fuera, mejor, pero que nos dejen vivir. Si lo hacen, Jerez puede ser la primera ciudad de Andalucía y una de las más importantes de España. Somos la vigésimo sexta ciudad en población de España, pero también podemos ser la número 26 desde el punto de vista económico, cultural o tecnológico. Lo importante es que nos dejen vivir, que nos dejen en paz.

P.¿Se atrevería de una fecha para aprobar el presupuesto?

R.Hay algo que he aprendido con el tiempo y es que las cosas me las tomo ahora con mucha más tranquilidad. Y aunque se actúe con serenidad, tengo las ideas claras. Es verdad que ahora mismo el Ayuntamiento, con o sin presupuesto, puede seguir viviendo, aunque, evidentemente, si tenemos un presupuesto, es muchísimo mejor. Pero el escenario económico que ahora mismo tenemos nos permite de alguna manera abordar la negociación del presupuesto con cierta serenidad, respeto institucional y buenas formas. Tengo en mi calendario una fecha y, si pasada esta, no se cumple, iremos elevando el tono. Pero es bueno que ahora estemos en la senda de la negociación con normalidad institucional porque así podemos conseguir algo más.

P.¿Puede avanzar esa fecha?

R.No, prefiero reservármela. No quiero precipitar una negociación ni cerrar ahora un mal acuerdo que no nos permita resolver el fondo del problema.