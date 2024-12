"Tenemos una mayoría que nos da estabilidad para centrarnos en la gestión y no en la política"

Pregunta.Esta es su tercera etapa como alcaldesa de Jerez. ¿Qué diferencia aprecia de las dos anteriores?

Respuesta.Tengo más experiencia y, además, conozco mucho más Jerez. Llevo a Jerez no solo en el corazón, sino que la tengo también en la cabeza y esto, de algún modo, me permite ir adelantándome a los problemas que puedan surgir en la ciudad. También la experiencia te permite tener capacidad para ir diseñando Jerez y tener claridad hacia dónde queremos llevar a la ciudad. No pueden hacerse proyectos sin ton ni son, sino que todo tiene que ir hilvanado; todo tiene que ser premeditado y dirigido hacia un destino. Además, tenemos el apoyo de la Junta de Andalucía y de la Diputación que nos está permitiendo trabajar con más solvencia. Claro está que hay proyectos muy a corto plazo, como son tapar un boquete o arreglar un alcorque, es decir, lo que lo llamo las luces cortas. Pero estamos trabajando en muchos proyectos que son a medio y largo plazo. A medio plazo, por ejemplo, estamos trabajando en la llegada de nuevos autobuses que permitirán mejorar el servicio. Y a largo plazo estamos esforzándonos en crear un polo aeronáutico junto al Aeropuerto de Jerez. Jerez confió de manera mayoritaria en este equipo y tenemos una estabilidad que nos permite centrarnos en la gestión sin entretenernos en la política. Eso no quiere decir que no tengamos en cuenta a la oposición. Los grupos pueden reunirse una vez al mes con el portavoz municipal y, por cierto, el único que viene es La Confluencia. El resto nunca ha venido.

P.Ya que menciona la oposición, los grupos le acusan de cambiar por completo las proposiciones que llevan a pleno mediante enmiendas de sustitución. Defiéndase...

R.El reglamento municipal permite y regula cómo deben ser las enmiendas de adicción o sustitución. Y, cuando consideramos que hay una propuesta más acorde con lo que necesita la ciudad, lo hacemos. Tal vez estén molestos porque no se habían leído el reglamento y no se habían dado cuenta de que ese tipo de enmiendas existían. Por cierto, si vinieran una vez al mes a las reuniones con el portavoz de la oposición, tal vez podríamos pactar.

P.¿Podrá alcanzar algún tipo de pacto con la oposición algún día?

R.No sé. Sí le digo que estoy contenta con la oposición que tengo. Sinceramente se lo digo, la respeto muchísimo y me parece una oposición interesante.

P.Jerez baja en desempleo y aumenta en número de empresas. Pero seguimos dependiendo mayormente de sectores como la hostelería o el comercio con comportamientos de creación de empleo muy estacionales. ¿Cómo se puede revertir esta situación?

R.Una de las cosas que he aprendido en este tiempo es que en Jerez hay que hablar en gerundio, porque nunca se termina de hacer nada. A ver si me explico. Nunca se dice que Jerez está limpio, sino que hay que seguir limpiando. O que la ciudad está iluminada, sino que se está alumbrando. Ningún político da por cerrado ningún proyecto. El empleo sigue siendo un problema estructural de nuestra ciudad, pero es verdad también que hemos sido capaces de engancharnos en este último año a algunos buenos indicadores que se están produciendo en Andalucía. Hay 1.904 personas más trabajando este año que el año pasado; hay un récord de afiliados a la Seguridad Social y hemos batido los récords de autónomos y de empresa. Por eso no debemos flagelarnos. Si hay datos positivos, sintámonos orgullosos y sigamos trabajando. Desde el Ayuntamiento estamos trabajando intensamente para que todos los huevos no estén en el mismo cesto y estamos trabajando en proyectos a medio y largo plazo que van a generar empleo, no solo en el sector servicios. Es el caso, por ejemplo, de la reapertura del centro de formación de San Juan de Dios para que se convierta en un referente de la formación en el sector aeroespacial y estamos apostando por el centro tecnológico junto al aeropuerto. Y no podemos olvidar la puesta en valor de Asta Regia cuando la Junta compre los terrenos para que Jerez se afiance como referente cultural, una actividad que también genera empleo. Sin olvidar, claro está, la candidatura para la Capitalidad Europea de la Cultura o de la capitalidad gastronómica y la del vino, de las que somos candidatos para 2026. Tenemos muchos proyectos y estamos diversificando la economía y mirando con luces largas para que haya prosperidad económica durante los próximos años.

P.Menciona Asta Regia. ¿Ha sido un jarro de agua fría la venta de los suelos a un particular?

R.No. La Junta de Andalucía ya se ha reunido con el vendedor y con el comprador y soy muy optimista. Veo a la Junta ilusionada y nosotros estamos convencidos. La finca tiene 900 hectáreas, pero el yacimiento ocupa 90. La Junta no puede comprar un campo entero cuando lo que necesita son 90 hectáreas. Eso fue lo que trasladó al anterior propietario y ahora se ha reunido con el comprador para comprar los terrenos donde está la ciudad. Ahora se sigue trabajando y creo que habrá buenas noticias.

P.¿La presidencia de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) le está quitando mucho tiempo de gestión en Jerez?

Para nada. Para Jerez debe ser un orgullo que de los más de 8.000 alcaldes y alcaldesas de toda España, la alcaldesa de la ciudad sea la presidenta. Este cargo me está permitiendo poder hablar con muchos alcaldes y trabajar con todos los partidos, adquieres experiencia y conoces problemas de otros ayuntamientos. He vivido muy cerca la DANA de Valencia y he trabajado con los alcaldes de los municipios afectados.

P.¿Cree que de la reunión que tuvo con Pedro Sánchez en La Moncloa pudo arrancar o sembrar algo para Jerez?

R.Sinceramente, ni fu ni fa.

P.No espera nada...

R.Ya habido tiempo para algún tipo de reacción. Me reuní con él el 25 de noviembre y esperaba no solo yo sino todos los alcaldes, incluso los de su partido, que nos llamara para hablar de financiación de todos los ayuntamientos.