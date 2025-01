La escritora de éxito mundial que se enamoró de Jerez publica nueva novela

"Me alegra muchísimo anunciar la publicación de mi próxima novela, 'Por si un día volvemos' (Editorial Planeta), el próximo 26 de marzo". Entre la realidad de un tiempo complejo y la ficción de un personaje literario, sus páginas nos llevan a Orán, a la Argelia francesa, frente a la costa sureste española: un territorio colonial al que montones de españoles se trasladaron como emigrantes o exiliados. Por pieds-noirs serían conocidos tras la independencia.

Escribirla ha sido para María Dueñas "un proyecto apasionante: de la mano de su protagonista, Cecilia Belmonte —que sucesivamente será también Cecilia Lagarde y Cecilia Aubert—, me he conmovido y he aprendido, he reconstruido un mundo que desapareció y he comprendido algunos entresijos, a veces luminosos y a menudo turbios, de la condición humana. Ojalá tanto ella como su historia vuelvan a seducir a los lectores".

Con una tirada inicial de medio millón de ejemplares, será el gran lanzamiento de Editorial Planeta en primavera. La novela se publicará simultáneamente en España (castellano y catalán), EEUU y 18 países de América Latina.

Orán. Años 20, siglo xx. En esta ciudad africana de origen árabe, pulso español y administración francesa desembarca una joven con el falso nombre de Cecilia Canal. Aparenta cruzar el Mediterráneo escapando de la miseria, como tantos compatriotas. Su razón, sin embargo, es más desgarradora.

La urgencia por sobrevivir la obliga a dejarse la piel en plantaciones y lavaderos, como empleada doméstica y operaria de fábrica a destajo. Hasta que una madrugada, en la tabaquera Bastos, participa en un delito por el que paga con su sometimiento a un ser despreciable. Su entereza será lo que la libere y le aporte el coraje para rehacerse y emprender un camino en ascenso a lo largo de tres décadas vibrantes.

Esta es la historia de una mujer que vivió el auge colonial y el controvertido fin de la Argelia francesa. Y, en paralelo, sus páginas rescatan la memoria de los desconocidos pieds-noirs españoles que, arrastrados por la emigración y el exilio, formaron parte de aquel mundo.

Su exitosa ópera prima, 'El tiempo entre costuras' (2009), se convirtió en superventas y fue traducida a numerosos idiomas. Posteriormente fue adaptada como serie televisiva por Antena 3.

Después llegarían 'Misión Olvido' (2012) y 'La templanza' (2015), novela más vendida del año y que fue llevada a la pequeña pantalla por Amazon Prime en marzo de 2021. El 12 de abril de 2018 salió a la venta el libro 'Las hijas del Capitán' y en 2021 se anunció la publicación de 'Sira', la segunda parte de 'El tiempo entre costuras'.

Hay que recordar que con 'La Templanza', María Dueñas transportó al lector a la segunda mitad del siglo XIX de la mano de un atractivo indiano hecho a sí mismo. Con este telón de fondo, la autora escogió escenarios de México y de la Cuba colonial y, sobre todo, pone al descubierto "un Jerez desconocido, glamuroso y cosmopolita y de gran influencia británica", donde los protagonistas vivirán un amor inesperado e historias llenas de coraje, intriga y pasión". De esta forma, Jerez volvió a recrear el esplendor de finales del siglo XIX, convirtiéndose en el escenario de la serie 'La Templanza'. Días después de su estreno, la serie de diez capítulos de Atresmedia Studios y Boomerang TV para Amazon Prime Video se convirtió en un éxito rotundo. La serie La Templanza refleja el Jerez del siglo XIX, donde el mundo bodeguero jugó un papel importantísimo en esta ciudad. La serie también nos sumerge en un viaje al Londres victoriano, a la Cuba colonial y a las minas de México. Aparte de las localizaciones en Jerez, la serie también se grabó en Tenerife, Madrid, Toledo, Cádiz y Dublín.