"Esperamos para enterrar a mi familiar unas 50 horas. Es inhumano"

"Los domingos sólo habrá entierros si la persona ha fallecido el viernes a partir de las 18 horas. Si la persona fallece en sábado se enterrará el lunes a primera hora (10 horas)". Es el texto que aparece en un documento del Ayuntamiento -al que ha tenido acceso este periódico- con el que se informa de los cambios en el servicio del cementerio y se especifica que sólo se enterrará "de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 18 horas".

Este martes Juan Manuel Castro denunciaba que el sepelio de su familiar se retrasó dos días porque no se realizan enterramientos los domingos en el cementerio "desde hace unas tres semanas". "Tuvimos que esperar casi 60 horas para enterrar a mi padre. No quiero que nadie más pase por esto", criticaba Castro. El gobierno local respondió mediante un comunicado que “el Ayuntamiento dispone de un dispositivo flexible en el cementerio que garantiza los servicios todos los días y permite una gestión eficiente de los recursos".

Sin embargo, una nueva familia ha denunciado que tuvo que esperar "unas 50 horas en el tanatorio" para poder enterrar a su ser querido. "No es humano lo que está ocurriendo. En nuestro caso, y tras una larga enfermedad de mi suegra y sin descansar los últimos días de su vida ante el final desenlace, tuvimos que esperar unas 50 horas porque no podía ser enterrada el domingo. No me quejo de los trabajadores, me quejo de que mi partido, el PSOE, sea tan inhumano", denuncia Manuel González.

"Durante años mi suegra ha tenido un equipo de profesionales sanitarios increíble, tampoco nos quejamos de la funeraria, pero que la despedida haya sido así...Duele mucho. Fueron días interminables, no los quiero para nadie", remarca González.