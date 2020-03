El PP denuncia que una nueva ordenanza impide enterrar los domingos en el cementerio

El PP aseguró ayer que desde hace escasas semanas, una nueva ordenanza municipal impide que cualquier persona pueda enterrar a su familiar fallecido un domingo. "Es decir, si una persona muere un sábado, desde las 00.00 horas, no puede ser enterrado en el Cementerio Municipal Nuestra Señora de La Merced hasta el lunes", explican los populares.

Desde el Partido Popular, la concejal Chari López ha lamentado "la falta de sensibilidad del PSOE en unos momentos tan sensibles para una familia" y agrega que no todas las familias pueden o quieren incinerar a su familiar, lo que si sería factible hacerlo en domingo en el tanatorio. "Se está obligando a muchas familias a tener que esperar un día más para poder enterrar a su familiar".

Según afirman los populares, ya se ha dado el caso de familias que, por esta circunstancia, han tenido que esperar hasta 48 y 60 horas para poder enterrar a su familiar fallecido en el cementerio municipal, "incrementándose aún más su dolor".

El PP reclama a la alcaldesa que "entienda que enterrar a un familiar cuando muere no es un trámite que pueda esperar al lunes" y exige que reconsidere esta medida que obliga a las familias que no quieran o puedan esperar ese tiempo "a tener que incinerar a su familiar, cuando a lo mejor no es la opción que quieren".