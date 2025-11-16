El talento flamenco de las mujeres de Jerez, protagonistas de la prestigiosa revista Vogue

Cada 16 de noviembre se celebra el Día Internacional del Flamenco y la fecha en la que la Unesco lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad hace 15 años. En Jerez, Andalucía, España y en distintos puntos del mundo se organizan diferentes propuestas para conmemorar esta jornada.

Una de ellas, cuyo protagonismo recae en la mujer, es la impulsada por la famosa revista Vogue España. Han publicado “una portada muy especial y un reportaje histórico, titulada ‘Las mujeres del flamenco’.

Para llevarla a cabo, han reunido a 28 de las mujeres que, “con su infinito talento, nutren a diario este arte”. Entre ellas, se encuentran las jerezanas Gema Carrasco, María Terremoto, ‘La Macanita’, Leonor Leal y Gema Moneo. Comparten protagonismo con otras grandes como la bailaora y coreógrafa Cristina Hoyos o la malagueña Rocío Molina.

Pero la iniciativa va más allá de la portada de la revista. Las 28 interpretan ‘Las mujeres de Romero de Torres’, de Manuel Machado, donde despliegan todo el arte y el duende flamenco que las posee, bajo la dirección artística de A Flamenco Catharsis.

En el interior de la revista, un amplio reportaje dedica un espacio diferenciado a cada una de ellas, ilustrado por imágenes estelares de ellas.