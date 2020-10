Carmen Collado, delegada de Acción Social y Mayores; Conchi Fernández, de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Jerez; María José Lopez, de AMMA (Asociación de Mujeres Mastectomizadas); y Rocío Sánchez, de Ortopedia Cuatro Caminos, empresa colaboradora, acompañaron a la alcaldesa en el acto simbólico de colocar en el balcón del Ayuntamiento el lazo rosa con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Abajo, en la calle Consistorio, miembros de las dos asociaciones respaldaron la iniciativa, aplaudida también por viandantes arriba y abajo de la vía.

Hubo también quién preguntaba por el motivo, como una señora que al conocer que el rosa identificaba al cáncer de mama no pudo evitar emocionarse: "Yo lo pasé hace quince años". También AMMA recibió la visita de otra señora que, gracias a la asociación, pudo superar la enfermedad.

El cáncer de mama representa el tipo de cáncer más frecuente en la mujer, con una incidencia anual de más de 25.000 casos en España, el 29% de todos los tumores que afectan a las mujeres. La supervivencia por cáncer de mama ha mejorado notablemente en los últimos 20 años y anualmente se incrementa la supervivencia por este tumor un 1,4%.

El diagnóstico precoz es la mejor herramienta para luchar contra esta enfermedad. A través de los programas de cribado con mamografías, se pueden diagnosticar los tumores de mama en estadios iniciales en los que hay muchísimas posibilidades de curación, y por eso se hace hincapié una y otra vez en la necesidad de impulsar la detección precoz.

Carmen Collado

Así lo decía Carmen Collado, delegada de Acción Social y Mayores: "Hoy es un día muy especial y este año si cabe todavía más. Estamos hablando de que la AECC recuerda que lleva 50 años luchando, desde los años 70 del siglo pasado, por la investigación. Eso se conmemora hoy, que ya son muchos años consiguiendo que se investigara, y fruto de ese trabajo común, de esa investigación, hoy podemos decir con satisfacción, que eso sí es importante, que a los cinco años el 82% de las mujeres que padecen cáncer de mama se curan. Ese es un dato muy esperanzador, porque cada año ese porcentaje afortunadamente va subiendo insisto, fruto de esa investigación y fruto también de los avances en los tratamientos, y podemos decir también con satisfacción que nuestro país tiene uno de los tratamientos más avanzados".

Añade la edil jerezana que "estamos en una situación complicada desde el punto de vista sanitario y social, estamos en un momento en el que el COVID parece ser que lo absorbe todo pero no debe ser así. Hoy, en el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, tenemos que decir también a las autoridades sanitarias que deben seguir haciendo los screening de cribado para detectar lo antes posible el cáncer de mama, que deben seguir aplicando los tratamientos que se han hecho siempre porque no podemos dejar que el coronavirus sature todo el sistema sanitario, dejemos a un lado este problema tan grave, que sigue y que por desgracia no se para porque haya COVID".

Añadía Collado que "se cree que estadísticamente una de cada ocho mujeres puede padecer o ha padecido cáncer de mama. Por lo tanto, es importante la detección precoz, el sistema sanitario tiene que seguir haciendo los screening, detectando lo antes posible esos casos porque de la detección precoz depende el número de mujeres que finalmente se curen. Y también los tratamientos, que espero que todas las mujeres que lo necesiten lo sigan recibiendo convenientemente".

Conchi Fernández (AECC)

Conchi Fernández, presidenta de la Asocación Española Contra el Cáncer (AECC) en Jerez, subrayó que "el COVID no ha parado ni al cáncer ni a la Asociación, nosotros hemos seguido prestando nuestros servicios. Lo hemos estado haciendo desde casa, telemáticamente, nuestras psicólogas han seguido atendiendo a nuestras pacientes, bien por teléfono o por vídeollamada, nuestros voluntarios han ido a atender a personas que no podían salir de casa, personas de más riesgo, y han ido a la farmacia, a hacerles la compra o simplemente hablar con ellos por teléfono y estar al tanto de ellos".

"La AECC no ha parado -añadía Fernández- y lo que pedimos desde aquí es que la Sanidad Pública no nos deje a un lado, el COVID ha venido arrasando pero el cáncer no ha parado, parece que se ha visto un poco libre y ha corrido un poco más. No podemos dejar de investigar porque el cáncer no para, que no nos dejen de la mano, por favor".

Rocío Sánchez, de Ortopedia Cuatro Caminos, explicaba que "estamos un año más apoyando. Somos centro sanitario, hemos estado siempre abiertos, recordar a todo el mundo que no todo es COVID y que la detección precoz es importantísima puesto que están dando unos datos del año 2020 de 32.953 mujeres en España que sufren cáncer de mama, aunque la prevalencia supera el 60 %. Estamos para todas aquellas mujeres que necesiten su prótesis mamaria, sus productos oncológicos para quimio y radio y apoyando otro año más esta causa, que no la podemos olvidar".

María José López (AMMA)

María José Lopez, de AMMA (Asociación de Mujeres Mastectomizadas), precisaba que "es un día importante para todas nosotras, un día que es para recordar. Es simbólico, porque es una lucha constante del día a día y los problemas que siguen existiendo en torno al cáncer son muchos. No es una fiesta, no es la sonrisa de estamos aquí, es un recordatorio, un acto conmemorativo. Nosotras lo tomamos por las que no están con nosotras, recordar a esas personas. Precisamente tenemos en mente a una mujer que ha fallecido recientemente por el COVID-19, que estuvo conmigo precisamente en la lucha por la reconstrucción mamaria".

En la misma calle Consistorio "ahora estábamos hablando con una mujer que tendría sesenta y pico de años cuando nos conoció un día como hoy, colgando el lazo rosa, estábamos con nuestros panfletos en la calle luchando por la reconstrucción mamaria en toda Andalucía, cuando había muchas listas de espera en esos hospitales, cuando estábamos solas y no teníamos a nadie, y esa mujer se acuerda de nosotros porque ella se operó gracias a esa lucha que teníamos. Nosotros siempre reivindicamos y hacemos el seguimiento de la reconstrucción mamaria, que es de vital importancia para cerrar un capítulo para todas las mujeres que han padecido un cáncer. Entonces, es muy fuerte escuchar de nuevo el testimonio de esa mujer, decirnos 'gracias' porque recuerda esos momentos con gran emoción".

Por eso, López insiste en que "la reconstrucción mamaria tiene que seguir, hoy en día con la COVID-19 seguimos los retrasos pero nosotros no nos olvidamos y seguimos ahí al pie del cañón. Con nuestras mujeres no ha habido interrupción de tratamiento y siempre hemos tenido una respuesta de Isabel Paredes, delegada territorial, y siempre estamos en contacto por si hay algún atraso con esas mujeres para la reconstrucción mamaria".

Y el mensaje desde AMMA "por supuesto siempre es de esperanza, de positividad. Desde nuestra asociación no transmitimos otra cosa, no es que no lloremos y que no sea dura esta enfermedad o no sufras otras secuelas, por eso el diagnóstico precoz es fundamental, y por supuesto no olvidar que no existan retrasos ahora con la COVID, que los pacientes oncológicos tengan asistencia primaria presencial, que no sea telefónica. Los centros de salud tienen que abrir y los pacientes oncológicos tienen que ser revisados y vistos presencialmente, es de vital importancia".