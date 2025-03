La Flampa denuncia el "continuo ataque" de la Junta a la escuela pública

La Federación Local de Ampas de Jerez (FLAMPA) denuncia "el continuo ataque que curso tras curso sufre la Escuela Pública en nuestro municipio por parte de la Junta de Andalucía y por consiguiente desde la Delegación Territorial de Educación en Cádiz".

Desde este colectivo no se entiende que "un año más volvemos a contar en el inicio del próximo periodo de escolarización con cuatro líneas menos en infantil de tres años, en cuatro colegios que han sido y son un referente en nuestra ciudad: CEIP Membrillar, CEIP Antonio Machado, CEIP Elio Antonio de Nebrija y CEIP Manuel de Falla".

Asimismo, lamentan que se use la excusa de la baja natalidad "como argumento para volver a recortar líneas en Jerez", un hecho que se repite "las semanas previas al periodo de escolarización, influyendo claramente en la decisión que puedan tomar las familias a la hora de escolarizar a sus hijos".

Por otro lado, debemos recordarles a las administraciones lo sucedido el curso pasado con el CEIP San José Obrero, que partió con una línea de menos pero que finalmente "pudo conseguir una línea más gracias a la demanda de las familias, superior a la oferta educativa, y tras las protestas de toda su comunidad educativa y parte de la sociedad".

Desde Flampa Jerez insistimos que "la administración solo 'castiga' a la Escuela Pública y nunca a la escuela concertada, la natalidad baja es para todos los centros por igual y esta última está blindada, por lo que no partimos en las mismas condiciones. La Escuela Pública es la única que no hace negocio con la educación y da a todas las familias la oportunidad de formar parte de ella. Además, es la única que garantiza el Derecho Universal a la Educación, no segrega, es inclusiva, diversa, gratuita y compensa las desigualdades sociales".

La Federación Local de Ampas asegura también que "la bajada de la natalidad es el momento perfecto para reducir la ratio, así mejoraríamos el aprendizaje, la atención a la diversidad, la salud emocional y por supuesto se conservarían y crearían puestos de trabajo públicos. No debemos olvidar que la Escuela Pública está siempre presente fuera del núcleo urbano, es decir, en barriadas rurales, pedanías….llega a pequeñas poblaciones".

Las ampas de la ciudad recuerdan a las familias que estos días "muchos colegios de la red pública de nuestro municipio tendrán jornadas de puertas abiertas, es el momento de conocerlos desde dentro y comprobar que recibimos a todas las personas con los brazos abiertos, ahora es el momento de que las familias elijan la Pública".