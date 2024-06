Fundación Randstad premia a Tododisca por su labor divulgativa en temas de discapacidad

Fundación Randstad ha premiado a Tododisca en la categoría 'Difusión de la cultura, conocimiento y normalización de la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad', gracias a su labor de divulgación sobre temas de discapacidad, dependencia y personas mayores. Se trata de "un medio de comunicación que nace de una vivencia personal, y que ha conseguido situarse como líder del sector, llegando a miles de lectores cada día", según explican desde Tododisca.

El alma de este proyecto es el jerezano Francisco Zuasti. El actual CEO y fundador de esta empresa, sigue consiguiendo hitos en su carrera empresarial, "gracias a su fortaleza y ambición por cambiar las cosas hasta en los momentos más duros de su vida. Y es que lejos de que la adversidad le hiciera conformarse, la vida le puso por delante un gran proyecto empresarial, gracias a su inquietud por ayudar y cambiar las cosas".

"Había necesidad de aglutinar toda esa información en una misma web"

Tododisca nace de la historia personal de Francisco Zuasti, una persona que con tan solo 25 años, una lesión medular cervical le deja con un 90 por ciento de discapacidad. Un acontecimiento vital, que gracias a su "inconformismo y ganas de vivir, consigue transformar en uno de sus grandes proyectos de vida: Tododisca". "Pero no es algo premeditado", como afirma Francisco, Tododisca nace de "su propia necesidad". "En mí día a día, me era muy complicado encontrar información útil que me ayudara", reconoce, señalando que "necesidades tan básicas" para él como "la búsqueda de un coche adaptado, tipos de sillas, o de hoteles accesibles cuando viajaba, se tornaban muy complicados".

Es por ello que en 2013, decide aglutinar toda la información que iba encontrando en un blog personal donde "todo aquello que yo descubría o conseguía, lo iba compartiendo", afirma Zuasti. "Mi único objetivo era facilitar este camino tan duro que yo me iba encontrando, debido a la falta de información, a otras personas en una situación similar", indica Zuasti recordando sus inicios.

Podría decirse que "el éxito de este proyecto radica de la necesidad de encontrar respuestas a sus propias necesidades". Sin embargo, "sería quedarse muy en la superficie". De hecho, desde Tododisca, Zuasti ha conseguido "demostrar que no siempre debemos seguir el camino que el sistema nos marque: Con una discapacidad del 90 por ciento, la vida se paraliza, y el sistema ayuda a que sea así, pues la opción que te da es cobrar una pensión y que vivas con ella".

Pero hay mucho más y el recorrido de Francisco Zuasti lo demuestra. En ocasiones, "seguir desarrollándose profesional y empresarialmente, te motiva y te incentiva a crear otras cosas, y ese es el caso de Tododisca". Un sello que "sigue creciendo y rompiendo barreras". Pues en la actualidad, se está abriendo a otros sectores como el del turismo accesible, creando complejos turísticos sin barreras.

"El equipo lo compone un grupo de personas con distintas capacidades"

A día de hoy, Tododisca cuenta con "una amplia plantilla de periodistas especializados en el sector, que siguen trabajando para mantener este gran proyecto". Como lo define su propio director, Francisco Zuasti: "El equipo lo compone un grupo de personas con distintas capacidades", siendo esto, "otra de las grandezas del proyecto".

Zuasti recuerda que Tododisca nació como un blog personal en 2013, que logró llegar a los 600.000 seguidores. Tras este hito, en 2019, Francisco Zuasti y su pareja María Tamayo constituyeron oficialmente Tododisca S.L.

¿Qué son los premios premios Fundación Randstad?

Los premios Fundación Randstad están orientados a reconocer las mejores iniciativas impulsadas por empresas, personas o entidades que buscan fomentar la igualdad de oportunidades en el empleo de las personas con discapacidad.

A través de estos galardones "tenemos como objetivo poner en valor las acciones que trabajan para mejorar la vida de las personas con otras capacidades a través de la inclusión laboral, la sensibilización, la innovación y el liderazgo, a través de cinco categorías".