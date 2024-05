En busca de una vida libre de limitaciones

Malu del Río, Marta Vergara, José Luis Hermosín y Salvador Garrido han unido fuerzas en la provincia de Cádiz para que ‘Aspaym’ (Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas) vuelva a tener presencia y a prestar servicios a todos los afectados que puedan necesitarlo. Los cuatro son grandes deportistas a los que la práctica de distintas modalidades les ha permitido disfrutar de la vida sin limitaciones.

Por ello, quieren dar a conocer la asociación que ahora están recuperando -porque ya funcionó con anterioridad desde 2017 pero en la actualidad apenas tenía actividad- y reclaman, en primer lugar, una sede en Jerez desde la que poder realizar actividades, ofrecer asesoramiento y dar servicios específicos a las personas con lesiones medulares y grandes discapacitados.

Precisamente con el objetivo de promocionar este colectivo, recientemente han participado ya en la organización de dos actos en Jerez, como ha sido la firma de libros y el amadrinamiento de un equipo de baloncesto adaptado en Jerez por parte de Irene Villa.

Primer impulso

Salvador Garrido explica que Aspaym Cádiz ya han tenido un primer contacto con el Ayuntamiento de Jerez, en concreto, con Yessica Quintero, delegada de Inclusión Social, Dependencia, Mayores y Familia. “Le hemos solicitado un sitio en el que podamos estar, trabajar y traer a Jerez todas las actividades que Aspaym tiene a nivel nacional, porque para eso hace falta un local adecuado”, señala. Igualmente, “seguiremos con otras actividades que se estaban haciendo en su momento como la prevención de accidentes de lesión medular, de tráfico, etc. Aunque intentaremos también ir innovando y creando actividades nuevas”.

Tampoco faltarán las actividades deportivas, tal como señala Marta Vergara. Lo dice porque sabe que el deporte ha sido para ella y para sus compañeros el gran impulso que necesitaban. “A mí fue lo que me sacó para adelante”, reconoce, tras casi tres años en silla de ruedas. Ciclismo, baloncesto, remo, padel y esquí son algunas de las modalidades que ha practicado en los últimos años.

Por su parte, Malu del Río era una prometedora jugadora de baloncesto hasta que con 19 años acabó en quirófano por una lesión de menisco. “Debido a una infección que cogí en el quirófano, al final, perdí mi pierna y casi mi vida porque estuve 14 días en coma”, recuerda. Sin embargo, quince días después de salir del hospital y gracias a la Fundación También, el deporte se convirtió en su mejor aliado. “La Fundación me cambió la vida”, asegura esta apasionada del esquí y el padel, entre otras muchas prácticas.

También su compañero José Luis Hermosín lleva 40 años practicando distintos deportes, siendo el tiro con arco el que más alegrías le ha proporcionado y con el que llegó a participar en los Juegos Paraolímpicos de Barcelona, donde se proclamó subcampeón.

Mientras que Salvador Garrido es un gran aficionado al ciclismo, con su handbike, entre otras disciplinas.

Independientes

Los cuatro son conscientes de que importancia de hacer ‘equipo’ más allá del deporte. Por eso ahora han puesto todos sus empeños en “llevar Aspaym a todos los sitios posibles”, apunta Malu del Río, insistiendo en que “lo más importante es acceder a una sede para poder tener servicios de fisioterapia y para atender en los primeros días cuando te viene la discapacidad”.

“En Aspaym no solo acogemos a personas con lesiones sino también queremos informar a los familiares de todo”, explica Vergara. Y es que “los familiares son los grandes olvidados. Nosotros, en un primer momento, cuando tenemos la discapacidad somos egoístas, sólo vemos lo nuestro y no vemos que los que están a nuestro alrededor quieren ayudar, pero no saben cómo porque nosotros mismos no dejamos que nos ayuden”, reconoce Del Río, destacando la importancia de poder ayudar al círculo más cercano a los lesionados.

Por último, tal como apunta Salvador Garrido, otro de los retos de Aspaym “es trabajar la asistencia personal. Eso se trabaja mucho a nivel nacional y en las federaciones pero son programadas que para llevarlo a cabo necesitas un sitio. Es de gran ayuda esa asistencia en el primer contacto de la persona con el mundo de la independencia”.

“Es preparar a esa persona para que sea lo más independiente posible”, apunta Malu del Río como presidenta del colectivo en Cádiz, haciendo alusión a la necesidad de informar desde Aspaym sobre todo tipo de ayudas y subvenciones porque “nuestra vida es diferente y muy cara”, añade Hermosín.