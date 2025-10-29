Ganemos Jerez reclama "extremar la vigilancia" cuando se inicie la temporada de zambombas

"La extensión de casi mes y medio, entre zambombas y demás eventos festivos navideños, sobrepasa con creces la consideración de actividad excepcional, para convertirse en una vulneración permanente de la vida de muchas personas, comercios y servicios públicos que se desarrollan en el centro, afectando gravemente a la movilidad, la limpieza y la vida cotidiana", declara Tere Chamizo, portavoz de Ganemos Jerez.

Desde la formación se unen a la preocupación de los vecinos del centro que "pierden calidad de vida y su derecho al descanso, ya que no se respetan ni los horarios ni los niveles de afección acústica durante mes y medio. Se añade a esto la ocupación abusiva de terrazas y veladores, por no hablar del tremendo impacto en el patrimonio acumulado a lo largo de los años".

"La afluencia de público en los últimos años no para de crecer y ha sobrepasado ya todos los niveles, volviéndose inasumible e incompatible con el normal desarrollo de la vida cotidiana en el centro de nuestra ciudad. Tal es el nivel de incidencia de las zambombas que hasta el sector de la hostelería ya habla abiertamente de descontrol", declaran desde Ganemos.

Por ello, la formación va a reclamar en el pleno municipal que "el gobierno municipal extreme la vigilancia del cumplimiento de la normativa en cuanto a horarios, niveles de ruidos, licencias de locales y en la vía pública". Igualmente reclamará "que se coloquen suficientes aseos y papeleras que garanticen la limpieza de las calles y plazas, que el año pasado fueron totalmente insuficientes y que el Ayuntamiento atienda con extrema celeridad todas las reclamaciones e incidencias comunicadas por las vecinas y vecinos del centro".