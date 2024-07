García-Pelayo: "La deuda no va a poder con el Ayuntamiento de Jerez ni va a frenar la ciudad"

María José García-Pelayo asegura que la enorme deuda que arrastra y asfixia Jerez "no va a poder con el Ayuntamiento ni va a frenar la ciudad". La alcaldesa, en la presentación de la programación del Teatro Villamarta, repasó la actualidad económica del Consistorio, que como se sabe son números rojos que sonrojan como dejó patente el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Sobre este informe de la AIReF, García-Pelayo quiso "poner en valor un escenario que tenemos ahí que la AIReF ha trasladado en su último informe y es el hecho de que desde el año 2016 hasta 2023 la deuda de nuestro Ayuntamiento se ha incrementado en 331 millones de euros. Es una cuantía muy importante y por tanto, lejos de estar en una situación mejor que hace ocho, la situación, si cabe, es más compleja. Incluso la AIReF, un órgano de la Administración del Estado, un organismo autónomo, traslada que hay tres ayuntamientos, Parla, Jaén y Jerez, que estamos en una situación más allá de la situación crítica. Estamos en una situación de difícil retorno a una normalidad más allá de 100 años. Es una situación que habrá que abordar".

"¿Cómo la estamos abordando? -añadió la alcaldesa- Con serenidad, con tranquilidad, con calma. Soy de las que piensa que en situaciones difíciles lo que no puede uno es ponerse nervioso, ni mucho menos ser derrotista. Estoy convencida de que el Ayuntamiento de Jerez, la ciudad de Jerez, le ganará al Ministerio de Hacienda. Estoy convencida . Estamos trabajando para ello. Creo que en estos momentos hay que lanzar, como gobierno responsable que somos, es un mensaje de tranquilidad. La deuda no va a poder con el Ayuntamiento ni va a poder en ningún caso frenar la ciudad".

Y hay motivos para el optimismo, según la primera edil jerezana: "Tenemos una deuda muy importante pero también es verdad que la inversión se está multiplicando en nuestra ciudad. Pocas ciudades tienen ahora una inversión pública tan importante; tenemos previsto, uno en construcción y otro que se iniciará, dos centros de salud. En una situación tan compleja se construyen dos centros de salud en nuestra ciudad, es un compromiso importante con lo que son los servicios públicos, la Sanidad y por supuesto también la Educación, y espero tener buenas noticias en relación con el Luis Vives".

No se descarta la subida de la tasa del agua Sobre la posibilidad de subir la tasa del agua, María José García-Pelayo explicó que "estamos estudiando el escenario en el que nos encontramos. Hay una realidad y lo están viendo en todos los ayuntamientos de España, se están revisando, incrementando esa tasa. En nuestro caso estamos en el Consorcio del Agua y ha adoptado una serie de acuerdos, y tenemos que ver de qué manera afectan esos acuerdos a nuestra ciudad. Lo estamos trabajando, estamos viendo esa situación", y recordó que "el Ayuntamiento de Jerez está subvencionando el agua a los ciudadanos en un importe aproximadamente de casi cinco millones de euros al año, este próximo año serán siete millones de euros los que tenga que aportar el Ayuntamiento para subvencionar el recibo y así progresivamente... Es una cuestión que hay que analizar porque estos ocho años la cuantía económica que nos ha quedado es importante".

Y prosigue la alcaldesa subrayando la "inversión privada brutal. Ahora mismo no hay tampoco ninguna ciudad que tenga ahora mismo prevista la construcción de cinco hoteles. Eso significa que estamos apostando por un turismo de calidad y que Jerez se ha convertido, o que Jerez es, una ciudad de moda y una ciudad que despierta ilusión y expectativas. Creo que ese es nuestro gran valor: la apuesta por los servicios públicos, la inversión privada que está apostando y confía ciegamente en nuestra ciudad, y por otro lado, y permítanme que lo diga con humildad, una ciudad con un gobierno que tiene estabilidad, que tiene una hoja de ruta clara, un gobierno en el que no somos cobardes, estos no son tiempos de gobiernos para cobardes; una ciudad que tiene un gobierno que está dispuesto a sacar Jerez adelante le pese a quien le pese".

En este punto, García-Pelayo lanzó un guiño al PSOE en particular y al resto de partidos en general: "Ojalá tengamos de nuestro lado al resto de fuerzas políticas, especialmente aquellos que han incrementado la deuda en 331 millones de euros a lo largo de estos últimos ocho años. Si no los tenemos, tenemos claro que tenemos a la gente de Jerez, a la gente que siente y quiere a su ciudad. Con o sin oposición, esta ciudad saldrá adelante. Lo que no me valen son derrotismos. Jindama ni mijita, aquí estamos para trabajar, para luchar y no son tiempos de cobardes ni tampoco de críticas que no tienen sentido cuando ha habido una parte de responsabilidad importante en esta situación".

Jerez tiene que ofertar servicios públicos en condiciones si quiere crecer"

Firmado el convenido de la basura, la alcaldesa comentó que "es un convenio que la empresa que gestiona el servicio ha firmado con sus trabajadores. El lunes aprobamos la revisión de precios a la empresa concesionaria, se trata de un convenio del que evidentemente el Ayuntamiento y este gobierno se alegra. La ciudad hace un año no voy a decir en qué estado estaba porque me he prometido no hablar nunca mal de Jerez, pero decir que es evidente el avance tan importante que se ha dado en materia de limpieza y más tenemos que avanzar. Jerez no va a crecer nunca si no está limpia, si no tiene servicios públicos en condiciones, si no tiene una Sanidad pública, una Educación pública en condiciones... Jerez tiene que ofertar servicios en condiciones si quiere crecer y quiere seguir siendo atractiva. Para nosotros la limpieza es esencial, igual que la poda de los árboles, el alumbrado público, que colocar placas en los techos de los edificios públicos para abaratar el coste de la luz, igual que el reto que tenemos que afrontar de los autobuses".

"Jerez tiene que tener servicios públicos si quiere seguir siendo una ciudad de moda, una ciudad atractiva. ¿Eso significa que vamos a tener que hacer un esfuerzo económico? Sí, por supuesto. Y somos conscientes de que eso se hace con los recursos de los ciudadanos y que se hace también con el apoyo del resto de las administraciones. Por tanto, aseguro que vamos a ser muy eficientes a la hora de gestionar los recursos públicos. Fíjense que creo que con los mismos fondos, Jerez está más limpia. Hay que seguir trabajando, yo hablo siempre en gerundio, nunca creo que todo esté terminado", añadía García-Pelayo.

Y sobre el apoyo de las administraciones, la alcaldesa no dejó escapar la oportunidad de subrayar el agravio comparativo que se está produciendo con las dádivas del Gobierno central a Cataluña a través de las negociaciones con los independentistas: "El lunes escuchamos con todo lujo de detalles que los catalanes independentistas dijeron que el Gobierno de España les va a condonar el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico, 15.000 millones de euros). Es decir, ¿Jerez va a tener que pagar su deuda pero los catalanes no? Eso ya es reírse de Jerez y del resto de ayuntamientos españoles. Es una auténtica tomadura de pelo, no es justo que los ayuntamientos tengamos que hacer un esfuerzo, que los ciudadanos tengamos que hacer un esfuerzo, y que en cambio algunos, sin hacer ningún esfuerzo, simplemente apretar un botón en el Congreso de los Diputados, se les condona una deuda. Es una cuestión que no vamos a permitir, también es una puerta de oportunidades que se nos abre a todos porque yo seré la primera en plantarme en el Ministerio de Hacienda y no me voy a mover de allí hasta que me den el mismo trato que le están dando a los catalanes. Lo tengo clarísimo".